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Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2017

08:34. 5 ноября 2017 Просмотров - 384 Нет комментариев Опубликовал:

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 04.11.2017

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Ночной обстрел ВСУ по позициям ВС ДНР на Авдеевской промке

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Район Донецка Трудовские ВСУ обстреляли кустарными гранатами

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Карта обстрелов ВСУ территории ЛНР за текущие сутки

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День Единства с автоматами: В Луганске военные провели показательные выступления

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О целях войны и “южных странах”



Интересное интервью бойцов-разведчиков 1-й Славянской бригады армии ДНР на тему войны на Донбассе и войны в Сирии, в том числе и на тему тех ополченцев, которые уехали воевать в "южные страны".
Вопросы задает известный военкор Геннадий Дубовой.



Плюс на схожую тему, развернутое мнение Артема Прита (позывной "Гефест"), воевавшего в ЛНР.



И еще по Донбассу.

1. Донецк. Тревожные предчувствия – https://flackelf.livejournal.com/915807.html
2. Внутренний документ СБУ "Об оперативной обстановке" в Мариуполе 15 ноября 2014 года – https://sbu-inside.su/ob-operobstanovke-8918/
3. Мое интервью Луганскому Информационному Центру на тему предложений Волкера – http://lug-info.com/comments/one/publitsist-boris-rozhin-ssha-ne-zainteresovany-v-mire-na-donbasse-592
4. Ночной обстрел ВСУ на Авдеевской промке – https://news-front.info/2017/11/04/nochnoj-obstrel-vsu-po-pozitsiyam-vs-dnr-na-avdeevskoj-promke/
5. Архивное видео. Прорыв колонны ВСУ в Краматорске. Апрель 2014 года – https://vk.com/newrussllisichansk?w=wall-80944346_66287%2Fall

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

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