Существуют ли параллельные вселенные, согласно многомировой интерпретации квантовой механики?

В век изобилия информации проявилась серьёзная проблема, которой пользуются разной степени желтезны СМИ — люди, называющие себя увлечёнными наукой, как правило, безоговорочно доверяют статьям и очеркам, начинающимся со слов "учёные доказали". Работая и в науке, и в образовании, постоянно слышу от коллег что-нибудь вроде "теорию Эйнштейна снова (!) опровергли", "учёные уфологи (!) доказали теорию палеоконтакта". Это происходит, как мне кажется, от того, что люди даже не пытаются вникнуть в суть идеи, о которой говорят, считая, что за них уже провели анализ, выдав рафинированный результат, который можно просто повторять на каждом углу с умным видом, вроде ты разбираешься в вопросе.

И если на ерунду о Теории относительности или происхождении видов я привык не обращать внимания, то недавно захлестнувшая интернет волна о "странных следствиях многомировой интерпретации квантовой механики" не смогла пройти мимо меня.

Отдельно остановлюсь на нескольких "странных следствиях", описанных в тиражируемых в интернете статьях.

Согласно многомировой интерпретации квантовой механики, наша вселенная лишь одна из бесконечного числа альтернативных вселенных ;

Согласно гипотезе создателя многомировой интерпретации квантовой механики Хью Эверетта, мы живем во Вселенной, точнее в мультивселенной, в которой постоянно рождается и ответвляется множество последовательных миров, в каждом из которых присутствует другая версия вас;

Основным утверждением многомировой интерпретации является то, что все сущее состоит из квантовой суперпозиции невообразимо большого — или бесконечного — числа вселенных. Если эта интерпретация является верной, должно быть совершенно поразительное количество альтернативных миров;

ММИ также нарушает наше представление о личности. Мы все воспринимаем свою жизнь как единое и цельное путешествие через пространство и время. В действительности мы представляем собой экспоненциально растущий набор событий, которые разветвляются от момента к моменту. В результате мы должны думать о себе не как о личности, а как о дробной части. Причина этой иллюзии в том, что множественный опыт пережить невозможно, поэтому мы остаемся с осознанием того, что мы — один человек. Но это не означает, что наш опыт реальности подлинный или реальный. Мы должны признать — посредством ММИ — что наши жизни не являются в точности такими, какими кажутся;

Если ММИ верна, существует практически бесконечное (или бесконечное) количество ваших версий, каждая из которых воспринимает мир как отдельная личность и не знает о существовании других версий. Следовательно, сам объем альтернативных жизненных путей чрезвычайно велик. С самого рождения вы — или то, что вам кажется вами — разветвлялись в разных мирах. Полный набор вас — это массивная корневая система, которая разрастается экспоненциально, и каждый корень представляет новую жизнь. Поскольку ММИ подразумевает постоянную изменчивость, зависимость от вероятностей, каждый новый экземпляр вас должен быть отличным, наблюдая мир, в котором произошел альтернативный исход событий вашей жизни. Следовательно, существуют миры, в которых вы до сих пор живете с бывшими, являетесь более или менее успешным, уже умерли или пережили смерть близких, которые живы в настоящем мире. Могут существовать даже злобные версии вас, где вы террористы или убийцы. Возможности практически безграничны, пока не нарушаются основы физики;

Если кто-то отправится назад во времени, это будет означать перемещение в совершенно новые временные парадигмы. Соответственно, в ММИ парадоксы вроде возвращения в прошлое и убийства дедушки просто не находят места;

Самое интересное следствие из бесконечного числа миров заключается в том, что все уже произошло. Более того, произойдет еще и бесконечное число раз.

Фантазия у авторов этих "следствий" очень хорошая. Не понимаю, правда, зачем столько выдумывать в физике — науке, в которой и без того невероятное количество умопомрачительных тайн и загадок.

При беглом анализе вышеперечисленных высказываний ясно, что упор делается на то, что согласно многомировой интерпретации квантовой механики существует бесконечное число параллельных вселенных, в которых существуют копии каждого человека.

Во-первых, это утверждение сквозит антропоцентризмом, так как если уж говорить о копиях вселенных, то акцент стоит сделать на том, что в каждой параллельной вселенной существуют копии каждой частицы в бесконечном количестве разнообразных положений и состояний, свойственных для этих частиц. Такое, честно говоря, даже представить сложновато.

Во-вторых, и это, пожалуй, главный промах авторов перечисленных высказываний, многомировая интерпретация квантовой механики ни в коем случае не предполагает одновременное существование параллельных копий нашей Вселенной. Как и другие интерпретации, многомировая призвана объяснить Опыт Юнга (эксперимент на двух щелях). Многомировая интерпретация не предполагает реального наличия именно других миров, она предлагает лишь один реально существующий мир, который описывается единой волновой функцией, которую, однако, для завершения процесса измерения какого-либо квантового события, необходимо разделить на наблюдателя (который проводит измерение) и объект, описываемые каждый своей волновой функцией. Однако сделать это можно по-разному, а потому в результате получаются разные значения измеряемой величины и, что характерно, разные наблюдатели. При этом «расщепление» наблюдателя не представляется как разделение одной Вселенной на множество отдельных миров. Квантовый мир, согласно многомировой интерпретации — ровно один, но огромное множество частиц в нём заменено сложнейшей мировой функцией. Сам этот мир может быть описан бесчисленным множеством различных способов.

Hugh Everett III и его бесконечные копии

Что касается названия, то дело в том, что кто-то, однажды, не совсем правильно поняв эту интерпретацию, назвал её многомировой (что можно описать мультиверсом — множеством независимых миров, образующихся в моделях хаотической инфляции), в то время, как она предполагает многовариантность единственной Вселенной, описываемой различными способами. Собственно, приверженцы этой интерпретации ратуют за то, чтобы называть её «альтерверсом». Хотя я думаю, что это не сильно что-то поменяет.

Да, учиться нудно, долго и сложно, но положительные моменты от понимания окружающего мира значительно перевешивают неведение. Да, конечно, всего знать нельзя, но если какой-то вопрос интересен, то не стоит лениться в его изучении. И самое главное, если ты чего-то не знаешь наверняка, то не стоит распространять информацию, которая может оказаться ложной, способной сбить с толку тех, кто ищет для себя информацию достоверную. В данном случае может быть очень много разнообразных советов, вроде того, что "за достоверной информацией необходимо обращаться к достоверным источникам", но эти самые источники просто-напросто теряются в бесконечном потоке умозаключений тех, кто не читает дальше заголовков. Так мы до сих пор и оказываемся в читальных залах библиотек при "свободном доступе" к любой информации, с помощью носимых в карманах устройств.

Параллельные Вселенные Существуют ли они? Квантовая физика.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/suscestvuiut-li-parallelnye-vselennye-soglasno-mnogomirovoi-interpretacii-kvantovoi-mehaniki-59a2e4cc482677309aad8f14