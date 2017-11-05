Речь Патриарха, однако…

28 октября 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл < ![CDATA[ ]]> принял участие< ![CDATA[]]> в торжественном заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви. Святейший Патриарх выступил с докладом на тему «Об исповедании православной веры при богоборческом строе и о значении нашей свободы сегодня”.

Давайте посмотрим что говорил Патриарх и как это коррелируется с реальностью.

В этом году исполняется 100 лет с начала революционных событий в России и последовавших за ними богоборческих гонений.

Революционные события в стране начались не 100 лет назад. Сто лет назад они вообще-то закончились, если иметь в виду именно тот временной отрезок. А меж тем к революции сподвигла именно церковь и никто иной. Именно подготовка Указа “О веротерпимости”, полностью приданная огласке в декабре 1904 года, вызвала массовые народные волнения, в том числе и знаменитое шествие к Царю 9 января 1905 года известное как “Кровавое воскресение”. Суть указа сводилась к тому, что запрещалось язычество. Язычники становились уголовно преследуемы как приверженцы изуверных течений (п. 5 Указа). Языческие (ведические) церкви передавались в ведение христиан. Для максимального смягчения последствия указа давались максимальные свободы всем остальным религиям, более того разрешались смешанные браки и переход из одной веры в другую. И даже термин “раскольники” заменен на вполне благозвучное “старообрядцы”. Вы скажете, большевики, Ленин и т.п. Ответ, вспомните когда, откуда и как Ленин прибежал в Россию. Это уже поздние события, большевики лишь воспользовались ситуацией. Да и то неумело. Вы скажете, какие язычники? Они тысячу лет как исчезли. Ответ, это современный миф. По состоянию на 1905 год в России язычники составляли большинство среди населения, ну разве что кроме столиц и еще ряда регионов, где христиане действительно представляли большинство. Для примера цитата из мемуаров С. Ю. Витте, кстати автора и лоббиста указа “О веротерпимости”:

- У нас церковь обратилась в мертвое, бюрократическое учреждение, церковные служения – в службы не Богу, а земным богам, всякое православие – в православное язычество. Вот в чем заключается главная опасность для России. Мы постепенно становимся меньше христианами, нежели адепты всех других христианских религий. Мы делаемся постепенно менее всех верующими.

Ряд исследователей пишет о том, что уже в 1909 году свобода перехода из одной веры в другую и смешанные браки были запрещены. Причина – массовый выход из “православного” христианства, особенно в приграничных с Европой местах, где народ массово переходил в католичество или юнианство. Более того, запрещен атеизм! Многие документы до сих пор не рассекречены, не исключено что какие-то и уничтожены. Анализ храмов и церквей так же говорит о том что многие из них изначально были языческими и переданы (переделаны) под христианство позднее.

XX век был трудной эпохой для всего мирового Православия

О каком мировом православии говорит Патриарх совсем не понятно. В сентябре 1943 года по указанию И.В. Сталина была образована Русская Православная церковь, в ряде регионов, преимущественно где сильным было политическое влияние СССР или было большое количество русских эмигрантов, созданы местечковые церкви, при том что большинство из них даже до сих пор официально православными не называются, а именуются ортодоксальными, апостольскими, вселенскими и пр.. В частности и румынская церковь, куда приехал с визитом Патриарх. Официальное название румынской церкви - Biserica Ortodoxă Română, то есть румынская ортодоксальная церковь. Наша русская церковь до 1917 года тоже была ортодоксальной (офиц. Русская ортодоксальная церковь греческого обряда), в период с 1917 по 1943 год существовало несколько осколков на основе старой церкви, одним из которых действительно была церковь со словом “православная”, это Российская Православная церковь, которая И. В. Сталиным была выбрана в качестве связующего ядра для объединения остальных осколков с переименованием в Русскую Православную церковь.

Братское общение между нами в те трудные годы позволило нам выстоять перед лицом гонителей

Какое братское общение? Все делились и рвали одеяло на себя. После 1917 г была череда расколов и самопровозглашений, даже внутри такого осколка как Российская Православная церковь на основе которого позднее произошло объединение, тоже произошла серия расколов. Это так называемый обновленческий раскол, при котором новый обновленческий Собор осудил старых церковников и самого Патриарха как раскольников и контрреволюционеров. < ![CDATA[ ]]> Подробнее здесь< ![CDATA[]]> . Потом был так называемый григорьевский раскол. Разделенные ветви снова делились и конца этому процессу не было. Самое интересное, что в 1935 году состоялась встреча двух “митрополитов” двух самых крупных осколков РПЦ – Сергия и Петра, видимо с целью договориться, в том числе, возможно, объединиться. Не договорились и не объединились, и один из митрополитов (Петр) в 1937 году был расстрелян. Как пауки в банке.

Первое убийство священнослужителя случилось в считанные дни после октябрьского переворота — в Царском Селе был расстрелян протоиерей Иоанн Кочуров. Он стал первым новомучеником, пострадавшим от рук большевиков

Такое событие действительно имело место быть. Однако здесь наведена тень на плетень. Красноармейцы расстреляли Кочурова не как священника, а как ярого сторонника Временного правительства и активного мятежника. Цитата Джона Рида из книги “Десять дней которые потрясли мир”:

Вечером, когда войска Керенского отступили из Царского Села, несколько священников организовали крестный ход с речами поддерживать Временное правительство. Когда казаки очистили город и на улицах появились первые красногвардейцы, священники стали возбуждать народ против Советов, произнося соответствующие речи на могиле Распутина, находящейся за императорским дворцом. Один из этих священников, отец Иоанн Кочуров, был арестован и расстрелян раздражёнными красногвардейцами.

19 марта 1922 года в секретном письме членам Политбюро Ленин писал: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»

Тут так же не всё так просто. Если анализировать весь текст письма, то там говорится не о духовенстве, а об реакционном духовенстве. Это большая разница. Как я писал выше, к 1922 году в стране было уже несколько осколков от бывшей русской ортодоксальной церкви. Некоторые признали советскую власть. А некоторые не признали и активно ей сопротивлялись. Вот те кто не признал и были реакционным духовенством. Теперь чтобы было понятнее что такое реакционное духовенство. А это те кто активно противился новой власти. В том числе с ружьем. Только зимой 1918-1919 годов христианскими попами зверски были убиты 138 коммунистов. В частности в Яковлевском монастыре Пензенской губернии монашки (монашки!) убили юную сотрудницу ЧК Пашу Путилину. В Раифской пустыне (в одном из казанских монастырей) монахи сожгли живьем семерых представителей рабочего совета. В Солигаличе попы расстреляли председателя местного Совета Вилузгина, а его тело разорвали на куски. Но это цветочки. Были и ягодки. В Сызрани, толпа, натравливаемая священниками, ворвалась в детдом, где стала осматривать детей, имеются ли у них кресты, после чего забила до смерти шестерых ребят, у которых не было крестов. В общем гражданская война как она есть. Ужас.

С 1918 года началось повсеместное закрытие монастырей и приходских храмов. В Москве к 1 января 1930 года оставалось 224 действовавших храма, а в 1932 году ― всего 87. В 1931 году был взорван храм Христа Спасителя. В 1928 году Русская Православная Церковь еще имела более 30 тысяч приходов. Закрытие храмов и развитие издевательской, глумливой антицерковной пропаганды шли нарастающими темпами. Так, за 1928 год было закрыто 534 храма, а в 1929 году — уже 1119. В 1930-х годах счет закрывавшихся храмов шел за тысячи. К 1939 году по всей стране оставалось незакрытыми около 100 православных церквей из более 60 тысяч действовавших в 1917 году

Тут опять сказка про белого бычка. Еще раз, до 1943 года никакой РУССКОЙ православной церкви не существовало. Были осколки старой русской ортодоксальной церкви. Одним из осколков была РОССИЙСКАЯ православная церковь. Может Патриарх её имеет в виду? О каких приходах в данном случае говорит Патриарх? Чьи они? А может правильно большевики делали борясь с сектами? Русская истинная церковь, разного рода федоровцы, ионниаты, разные катакомбные церкви и пр.. А что было после 1943 года? После объединения церкви, выбора Патриарха и её признания государством? А произошло массовое строительство новых церквей, восстановление старых и даже открытие духовной академии (1946 г). Почему Патриарх об этом молчит? Где его слова о 22 тысячах новых и восстановленных приходов всего за 5 лет? Молчит. А знаете почему? Потому что уже в 1948 году на Совещании глав и представителей православных Церквей проходившем в Москве произошел раздрай, то есть руководство нашей РПЦ банально провалило оказанное ему высокое доверие. Внешняя политика СССР получила серьезный удар. И снова началось притеснение РПЦ. Чё кормить дармоедов? И правильно было сделано. За всё надо платить, и хорошо работать. Чтобы тебя любили. А не только кадилом махать и псалмы петь.

И еще. Что касаемо храма Христа Спасителя. Патриарх етстественно “забыл” сказать, что для постройки данного храма пришлось снести Алексеевский женский монастырь. В обществе так же было множество недовольных и активное сопротивление. Одна из монахинь уничтоженного монастыря сказала, что новая построенная церковь не простоит здесь больше 50 лет. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 23 сентября 1839 года, освящён 26 мая 1883 года. И пророчество начало сбываться еще до революции. Храм разрушался, стены трещали и процесс нёс прогрессирующий характер. К началу 20-х гг уже было четкое понимание что храм нужно демонтировать, открытым оставался вопрос только в том, что на данном месте построить. Был проект постройки грандиозного дворца советов. Однако после взрыва храма (1931 г) выяснилось, что его фундамент совершенно невозможно использовать при постройке дворца, он был в аварийном состоянии вследствии водной эррозии. Требовались дополнительные финансовые вливания, в общем всё это надолго зависло, а потом война и дальше сами знаете.

В 30-е годы счет жертв репрессий среди духовенства шел на десятки тысяч, а среди верующих — на миллионы. Статистика применения к служителям Церкви «высшей меры социальной защиты», как цинично называлась тогда смертная казнь, поражает. За 1937 год, по данным опубликованной ныне статистики НКВД, было арестовано 33 382 «служителя культа», в 1938 году за «церковно-сектантскую контрреволюцию» — 13 438 человек. В 1937 году от общего числа приговоров 44% были расстрельными, в 1938 году доля расстрельных приговоров выросла до 59%

Ну как же без этого пункта. Ни дать не взять, все репрессированные исключительно верующие. И только в Христа и только определенным образом. И чистка в партии или чистка в армии была исключительно среди верующих офицеров и коммунистов. Иначе цифры не сойдутся.

Чтобы не возникло чувство в том что я агитирую за большевиков, дам картинку с вражеского ресурса, как они посчитали количество репрессированных.

Согласно этой таблице с 1934 по 1939 гг всего умерших получается 241 тыс чел. Откуда Патриарх нашел миллионы исключительно верующих наверное знает только он сам. Совершенно нелепыми будут слова Патриарха о 44% расстрельных приговоров от общего числа в 1937 году и об 59% в 1938 году. Таблица нам дает цифру в 3,1% от общего числа умерших в 1937 и 9,1% в 1938 году, то есть это означает что именно расстрелянных должно быть меньше, ибо в лагерях смертность была высокой (1937-38гг – начало строительства лесных лагерей). Интересно, это можно расценивать как клевету и что там у нас с уголовной ответственностью? Найдется смелый прокурор? Если кто-то не согласен с этой таблицей, то в открытом доступе полно информации по этому поводу, всякие там справки Хрущеву и т.п., я вообще удивляюсь как Патриарх сейчас может озвучивать подобного рода глупости. Сейчас не конец 80-х и не начало 90-х, когда на волне демократического шабаша среди либерази шло соцсоревнование кто больше миллионов сталинских жертв придумает.

На свободе в 1939 году оставались лишь четыре правящих архиерея, причем и на них были сфабрикованы «показания» для ареста, который мог произойти в любое время.

О, как. Были именно сфабрикованы показания. На всех. Наверное Патриарх видел эти дела. Хотелось бы так же узнать конкретно по персоналиям и к какой секте, то есть к какому осколку церкви они принадлежали. Официальная статистика нам говорит о том, что только количество осколков церкви было большим, и в каждом осколке были архиереи. Или не так?

Антирелигиозные идеологи, готовившие программные материалы «безбожных пятилеток», хвастливо обещали…

Нуу.., даже и не знаю как прокомментировать. Ну там про индустриализацию, ГОЭЛРО, догоним и перегоним,… О, вот как

В годы Великой Отечественной войны гонения на Русскую Православную Церковь были временно ослаблены

А зря. На оккупированных, а в ряде случаев и прифронтовых территориях попы активно переходили на сторону немцев. Причем попы всех мастей.

Кому интересно в интернете информации полно. Например < ![CDATA[ ]]> тут< ![CDATA[]]> или < ![CDATA[ ]]> тут< ![CDATA[]]> .

Далее по тексту Патриарх переходит к периоду развала СССР.

За прошедшие с этого времени годы число храмов Русской Православной Церкви увеличилось на 30 тысяч: с 6 тысяч в 1988-м до почти 36 тысяч сегодня8. Количество монастырей в этот период возросло с 21 до 10009, большинство обителей восстановлено из руин, а некоторые построены заново. В 1988 году у нас было три духовных семинарии и две духовных академии. Сегодня только духовных академий и семинарий у нас 56, не считая других учебных заведений.

Не хило, правда. За чей счет банкет? Кто там больше других орёт о чиновниках, вояках и ментах? Или учителях. Им денег не хватает. Вы думаете церковь на самоокупаемости? По данным < ![CDATA[ ]]> РБК< ![CDATA[]]> в 2012-15 гг РПЦ из бюджета получила 14 млрд рубл. Это официально, а значит минимум. Это на текущие нужды, то есть зарплаты, командировки и прочие жизненно-необходимые потребности. Еще 10,8 млрд рубл на содержание объектов наследия и еще пол миллиарда на реставрации. Еще четверть миллиарда выделено на закупку литературы по линии минкульта, еще четверть миллиарда по линии президентских грандов и т.д. по всем министерствам. А аппетит как известно приходит во время еды. < ![CDATA[ ]]> Сейчас решается вопрос о строительстве только в Москве 350 новых храмов с вместимостью от 1000 чел.< ![CDATA[]]> А если вспомнить что кроме РПЦ у нас еще куча конфессий или разного рода “направлений”…. Жуть…. Теперь понятно зачем РПЦ понадобился Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с годовой прибылью в миллиард рублей? И, кстати, не забывайте что РПЦ освобождена от уплаты налогов.

Важной вехой в истории расцерковления российского общества стал изданный в 1764 г. императрицей Екатериной II указ о секуляризации церковных имуществ, в соответствии с которым колоссальное церковное имущество было присвоено государством. Духовенство вынуждено было довольствоваться скудным жалованием, ставившим его в униженное и презираемое всеми положение «бедного родственника» сильных мира сего, считавших себя вправе широко вмешиваться в вопросы управления Церковью.

Мудрая баба была, хоть и “немка”. Церковь прижала, турок разбила, Сибирь, Польшу, Кубань и Крым присоединила. Нашим правителям учиться и учиться.

Ну и наши дни.

Сегодня христианство столкнулось с растущим агрессивным вторжением воинствующего секуляризма во все сферы жизни общества.

Кто не знает, секуляризм – концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий. В переводе с умного на русский, Патриарх открыто заявляет о вмешательстве церкви в государственные дела и в государственное устройство. Приплыли. Не за горами время когда без напутствия попа армия в бой не пойдет. А пока с божьего позволения лишь хорошая погода под урожай.

Думаю достаточно, откланиваюсь.