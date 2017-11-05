Подземный Саратов

Датировки подземелий чаще берутся с потолка, как и приписывание строительства их Союзу или Николаю Второму. Нет, я не говорю, что Союз и Империи России вообще не причастны, но это называется “достраивание” или “окультурили”. И это касается не только Саратова, но и любого другого подземелья, находящегося под каждым древним городом Руси. Потому описание как нижеизложенного автора, так и описания других подземелий, не принимайте за чистую монету.

Также странно, что за эти подземки берутся именно во время войны, введу того, что Первая и Вторая Мировая были абсолютно договорными войнами между нашей правительственной элитой и правительственной элитой запада. Мафия за них берется, чтоб потом их забросить? Какая настоящая цель? К примеру, в Украине наемники отряда Бандеры, которые правительственной элитой обучались к самым жестоким убийствам в горячих точках (как Правый Сектор побывавший и в Чечне, и в Осетии и в других точках), они очень хорошо пользовались подземными ходами и помещениями на Западной Украине (как и Правый Сектор сейчас в Донецке). То есть, как нам СМИ рисует, они за врагов заокеанских, но заокеанские враги очень до детально знают о всем нашем подземном хозяйстве, а мы сами, что у нас под ногами не слухом и не духом?

Вам не кажется это нелепицей? Враги знают о поземном Мире Руси АБСОЛЮТНО ВСЁ, а наша правительственная элита, делает вид, что до этого нет никакого дела и даже намека своему люду не даст о наших подземных городах! Ну вот забросили их, почему не рассекретить для народ Руси о том. что у нас в низу имеется?

Выше показанный пример с “бандеровщиной” и Правым Сектором показывает, что засекречены подземелья Руси не от “врагов”, а от своего же народа. Вот так и получается, что подземных городов валом по всему Миру, но народы, что у них под ногами, ничего не знают, но правительственная элита запада до детали знает что есть у нас, а наша правительственная элита знает о каждом подземном засекреченном объекте у них. Кстати, по тем туннелям западной Украины, которой пользовалась бандеровщина, можно попасть в любой уголок Европы и Руси. Также и приписываемый бункер Гитлеру в Виннице, почему его взорвали немцы перед уходом, а наши домуровали и засекретили? Потому что туда кабель электрический идет, как и проход, в две стороны – один в Берлин, второй в Москву. И информация о этом, всё всё лежит на поверхности… её каждый сможет найти, при желание. Нет такого, что нельзя найти, есть только нежелание видеть и находить.

Пули Снегопада

Во времена СССР Саратов был городом промышленного значения, в котором функционировало великое множество заводов, фабрик, НИИ. Огромное значение городу предавала его тесная связь с оборонной промышленностью. В Саратовской области было расположено множество закрытых военных гарнизонов, секретных аэропортов.

Наиболее сильное развитие города отмечалось в годы Великой Отечественной войны, в те времена, большая часть заводов и фабрик, военных училищ, расположенных на западе СССР были эвакуированы именно в Саратов. Под каждым военным заводом располагается внушительных размеров бункера, которые предназначены не только для укрытия от бомбардировок, но и для переноса производства под землю, в случае бомбардировок с воздуха. О двух таких бункерах я и расскажу. По понятным причинам уточнять их местоположение не буду.

Будет рассказ и еще о двух необычных подземельях — системах старинных водоочистных сооружений. Первая датируется концом 19 века, вторая — началом 20-го. Грандиозные резервуары уже давно не используются, хотя и находятся в достаточно неплохом состоянии. В случае чрезвычайной ситуации могут быть запущенны в эксплуатацию.

Через просторный наклонник с парадной лестницей попадаем под землю.

Вместо характерных для бомбоубежищ тесных проходов с узкими гермами — огромные пространства и внушительные гермозатворы. Это специальные ворота, способные не пропускать воду, воздух, радиоактивную пыль и т. п. Гермозатворы выдерживают воздействие взрывной волны и способны предотвратить затопление станций и тоннелей в случае прорыва плывуна или при наводнении.

А еще этот бункер является полноценной частью завода. В случае ЧС, производство частично перемещается под землю.

Из цеха, расположенного выше, в бункер спускается два грузовых лифта, предназначенные для спуска оборудования и изделий.

Перейдем к старинным системам водоочистных сооружений. Начнем осмотр с более современной, построенной в 1914 году (первое применение железобетона в коммунальном хозяйстве города). Подземелье состоит из трех одинаковых залов, соединенными между собой метровыми трубами.

На стенах виден след наполнения резервуаров.

Другая система оказалась постарше и построена полностью из кирпича. Датируется концом 19 века.

В отличии от предыдущей, резервуары в этой системе больше напоминают лабиринт.

Грязная вода проходила очистку через систему песчаных фильтров в обширном подвале, а затем попадала сюда.

Со сводов живописно свисают проросшие сквозь своды корни деревьев.

Строили подобные сооружения на века. Во всем подземелье нет ни единого обрушения. Если все здесь хорошенько очистить, то и от нового сооружения трудно будет отличить.