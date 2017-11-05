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Перенаселение – миф

16:29. 5 ноября 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

… Представьте, что каждой семье на Земле, повторяю, каждой, дали по дому и саду с забо-ром и калиткой. В таком случае мы все поместимся на территории, ну, скажем, такого штата как Техас. Одного. Все…

Про перенаселение заговорили не так давно. Первым это сделал в 1798 году английский викарий Томас Роберт Мэльтес (у нас его называюсь Мальтусом), возомнивший себя математиком и написавший по этому поводу целый очерк. Он посчитал, что избыточность производства приводит не к повышению уровня жизни, а тупо к росту количества едоков. Вывод он сделал не менее грустный: к 1890 году еда в мире закончится. Поэтому, продолжил он свою прогрессивную мысль, пока не поздно, нужно избавляться от человеческого балласта (который нынче модно называть «биоматериалом», хотя нынешние мудрецы имели в виду биометрику, ну да ладно). Наступил XX век, а еда не кончилась…

Но и идея не умерла…

В 1968 году знамя борьбы с человечеством подхватил на сей раз «американский» учёный по имени Пол и по фамилии Эрлих (мать была Розенберг, правда, Руфь, пишут справочники), который служил профессором биологии в Стэндфордском университете. Кстати, жив до сих пор. Он тогда сделал заключение о том, что пятая часть человечества умрёт (или должна умереть, если остальные части хотят жить) от голода к концу 1970-х. Как говорится, ждём-с…

Оба этих всплеска ужаса привели к… огромным пожертвованиям в разные растущие как грибы фонды репродукции, контроля, рождаемости, абортов и т.п.

Отвлечёмся на минутку от экскурса в историю теории перенаселения и посмотрим на окружающую нас реальную действительность. О которой, как ни странно, мы не имеем ни малейшего представления. Вот вам несколько примеров.

Предположим, что нас и в самом деле 7 000 000 000 человек. Много это или мало? В Москве бывали? Может быть, даже имеете неосторожность в ней жить? Тогда вам проще представить то, что я сейчас скажу: если Москву поделить на квадратные метры (т.е. вы на таком можете и спокойно стоять, и при желании удобно сидеть), то в пределах МКАД легко поместится 10 000 000 000 человек. Иначе говоря, на 3 миллиарда больше, чем живёт во всём мире по пугающим сведениям неизвестно как и кого считавших «учёных». Если вам нужен другой масштаб для понимания несоответствия наших представлений с реальностью, представьте, что каждой семье на Земле, повторяю, каждой, дали по дому и саду с забором и калиткой. В таком случае мы все поместимся на территории, ну, скажем, такого штата как Техас. Одного. Все.

А теперь давайте попробуем подумать. Я имею в виду своей головой. Откуда вообще взяться перенаселению или даже тому страшнейшему росту, которым нас постоянно пугают, заставляя жрать всякую химию, «потому что у природы на всех не напасёшься»?

Мужчины рожать не умеют. Рожать умеют пока только женщины. Это значит, что исключительно для поддержания населения в том состоянии, в каком оно не убывает, каждая – слышите, каждая – женщина должна рожать по два ребёнка, за себя и за того парня. Вы сегодня много знаете женщин, у которых вообще есть дети? Нет, конечно, есть и с двумя, и даже больше, но в лучшем случае с одним, а то и вовсе с айфоном вместо семьи.

Наконец, если вы дочитали до этого места, то в качестве последнего аргумента в поддержку взглядов наших с вами пастухов с загонщиками и собаками скажете, мол, ну, да, наверное, мы тут в Европе вымираем (кстати, не вымирает из наших соседей, говорят, только Албания), но ведь есть огромная Азия, китайцы разные, индусы, они там только и делают, что рождаются…

Вы в Китае были? Много там народу? Кажется, что да. Любой крупный город – как Москва, извините за сравнение. По 11-12 миллионов жителей. Замечательно, но только таких городов в Китае наберётся десяток. Ну, пусть больше десятка. И пусть в каждом будет не 12, а все 20 миллионов жителей. Простое арифметическое действие показывает, что в сумме это всего 200 миллионов. Была не была, пусть 250! А остальные где? В селе? Вы по Китаю промчитесь на поезде и сами посмотрите. Много вы там сёл найдёте? Да нет там никого. Хутора в лучшем случае. Китайцы, разумеется, мифов по поводу своей многочисленности никогда опровергать не будут – им так спокойнее: пусть всякие европейские обезьяны думают, что орда придёт, шапками закидает. Орды-то нет. Ни сейчас, ни тогда, в XIII веке.

Более того, если вы мне не верите, а по-прежнему думаете, будто восток дело не только тонкое, но и многодетное, посмотрите официальную статистику. На сегодняшний день, вопреки товарищам Мэльтесу и Эрлху, тамошние мамы с папами вот уже не один десяток лет обходятся в среднем двумя с половиной детьми на семью. Для сравнения, в 1960-е годы самой плодовитой из азиатских стран считалась Бангладеш с её пятью с половиной детьми. Сегодня они твёрдо идут в ногу с Индией и Китаем – два с половиной ребёнка и ни половиной больше. При этом и продолжительность жизни у них повсюду выросла с 50 до 70 лет, в среднем.

Дальше можно пуститься в долгие разглагольствования о причинах подобных тенденций, сообразить, что новые феодалы сгоняют народ в города, где ни места, ни природы, где тесно и небогато, где с тремя детьми, может, и развернёшься, но что-то как-то не хочется, вот и ползут показатели вниз. В мои задачи это не входит. Я лишь хотел продемонстрировать почти на пальцах, что окружающая нас действительность вовсе не такая, какой нам её рисуют, а лучше или хуже и почему, это пусть каждый решает сам. Ну, у кого айфон сломался или электричество отключили, и у него появилось время подумать.

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Источник: www.kramola.info

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