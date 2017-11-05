О революции, которая изменила мир

В минувший понедельник в эфире радио «Комсомольская правда в новой программе «Из глубины» мы обсуждали различные аспекты событий 1917 года. И как это перекликается с сегодняшним днём.

Газета «Комсомольская правда» посчитала интересным выложить «выжимку» программы на своих страницах.

Источник: www.kp.ru

Николай Стариков: Cам Ильич называл Октябрьскую революцию переворотом

Писатель Николай Стариков на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) накануне 100-летия Большой Революции ответил на вопросы, показавшие: для нас то событие — микст мифов и фактов и как относиться к ним сегодня — неясно для многих сограждан.

ОТКУДА ДВОРЯНЕ?

— В России примирения красных и белых так и не случилось?

— Часть общества — назовем её белой — не примиряться начала, а брать реванш. В Питере доска Маннергейма, доска Колчаку в Сибири — приметы этого реванша. Белые не захотели проявить должной тактичности. Вдруг появилась масса дворян — и заиграла голубая кровь!

— Примирение было невыгодно ни «поздним коммунистам», ни «ранним либералам»?

— С белыми, что пошли на службу к нацистам, примиряться никто не собирался — генералов Краснова и Шкуро повесили. Но трагедия революции в том, что единый корпус русского общества и русской армии раскололи. Десятки тысяч честных людей шли в Добровольческую армию. А десятки тысяч других — в Красную Армию. Это трагедия, но её надо оставить в прошлом. Не с Власовым нужно примиряться, а со своей историей.

— Почему Великую Октябрьскую социалистическую революцию порой называют Октябрьским переворотом?

— Октябрьским переворотом называли эти события сами большевики, в том числе Ленин, Сталин и Троцкий. И только с конца 20-х её стали называть именно Великой и именно революцией.

— До 1991 года в стране был пантеон героев революции, но обломки рухнувшего СССР его погребли…

— Это объяснимо, в том числе тем, что в СССР этот пантеон состоял лишь из красных лидеров — а их подвергали обструкции в 90-е…

— Но Троцкий не был героем ни коммунистов, ни либералов, а ведь Красной Армией командовал…

— Троцкий был неоправданно жесток, а дальнейшие его действия… В пантеоне были и люди недостойные. Буденный и Ворошилов со Сталиным туда попали справедливо. А Свердлов, имя которого долго носила столица Урала, — нет.

— А уголовник Котовский?

— Свое уголовное прошлое он искупил кровью и достойно сражался. А вот к Свердлову большие вопросы. И по расстрелу царской семьи, и по другим пятнам в биографии.

В Питере есть парк имени Бабушкина — что это за герой? В 1905-м рабочий Бабушкин, ставший революционером, вез два вагона с оружием. Его остановили и расстреляли. Представьте сейчас ситуацию: некий рабочий везет вагоны с оружием — его героем бы сделали?

Хотим иметь пантеон — надо оставить тех, кто не предавал родину, честно сажался за свои идеалы.

Я был в Сибири — там к Колчаку негативное отношение. Забыто, что он был полярным исследователем, отважно сражался в Первую мировую. А вот порки, карательные экспедиции, которые, может, он лично и не посылал, — это в памяти. И в пантеон Колчака романтическими фильмами ХХI века не затащить.

— Про Антона Деникина блокбастеры не снимают, но он, например, отказался сотрудничать с фашистами…

— Деникин был настоящим русским офицером, сражавшимся за достойное будущее страны. Боролся благородно — потому и проиграл. И почему же Деникину нет места в пантеоне героев того времени? Рядом с Буденным и Ворошиловым — с которыми он сражался? Каждый из них честно боролся за свое видение России. В этом и трагедия. И в том, что мерзавцев до сих пор не отделили.

ЛЕНИН ДЕНЬГИ НЕМЦЕВ НЕ БРАЛ

— Какова роль зарубежных стран в Октябрьской революции?

— Любая революция выгодна государствам — конкурентам России. За каждым крупным революционером всегда стоит иная страна. Но бывают революционеры-мерзавцы, которые только берут деньги и ради денег готовы угробить свое государство. А есть те, кто живет идеей. Такими были большевики. Они использовали ситуацию, вступали во временные союзы не для того, чтобы в Куршевелях на лыжах кататься. А для того, чтобы построить новое общество. Большевиков можно обвинять в чем угодно, но только не в сребролюбии.

— На чьи деньги Ленин и Парвус провели революцию — на немецкие и американские?

— Ленин деньги у немцев на революцию не брал. Хотя революция — затратное дело, и иностранцы её финансировали…

А интервенция началась с того, что Троцкий своему представителю в Мурманске предложил пригласить британцев спуститься со своих кораблей — так войска Антанты начали оккупацию страны. Фактически по призыву Троцкого, а не по призыву Деникина или Колчака.

А спусковым крючком Гражданской войны стало восстание чехословацкого корпуса — он был на службе у французской армии. Наши французские и британские партнеры сделали все, чтобы организовать Гражданскую войну в России. Но большевиков они недооценили.

— Каждый из белых вождей мнил себя Наполеоном и тянул одеяло на себя — потому и проиграли?

— Красные были государством, а белые — повстанцами. У большевиков не было разночтений — у них была одна партия и единоначалие. Ленин — политический лидер, Троцкий — главком, у белых же шла разноголосица и отсутствовало единое командование.

— Революции 1917-го сегодня протягивает руку только несистемная левая молодежь в России?

— Интерес к левым идеям и запрос на социальную справедливость растет — оттого что люди не чувствуют справедливости. Отсюда и популярность Ленина и Сталина. Когда говорят: «Сталина на вас нет» — имеют в виду, что все соки уже выпили, а пришел бы Сталин и порядок навел. Стабильность в обществе зависит от государства.

Левые сделали Россию такой могущественной, какой она не бывала при царях.

— Зачем нам вообще память о 7 ноября?

— Октябрьская революция — всемирно-историческое событие. Ее влияние на ход мировых событий надо объяснять. А у нас даже не показывают советских фильмов о революции. Хотя многие бы с удовольствием посмотрели сегодня «Ленин в Октябре».

— День Победы 9 Мая вытеснил в сознании народа день революции 7 ноября?

— Одно другого не заменяет. Это две важнейшие зарубки ХХ века.