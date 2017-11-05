О революции, которая изменила мир
В минувший понедельник в эфире радио «Комсомольская правда в новой программе «Из глубины» мы обсуждали различные аспекты событий 1917 года. И как это перекликается с сегодняшним днём.
Газета «Комсомольская правда» посчитала интересным выложить «выжимку» программы на своих страницах.
Источник: www.kp.ru
Николай Стариков: Cам Ильич называл Октябрьскую революцию переворотом
Писатель Николай Стариков на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) накануне 100-летия Большой Революции ответил на вопросы, показавшие: для нас то событие — микст мифов и фактов и как относиться к ним сегодня — неясно для многих сограждан.
ОТКУДА ДВОРЯНЕ?
— В России примирения красных и белых так и не случилось?
— Часть общества — назовем её белой — не примиряться начала, а брать реванш. В Питере доска Маннергейма, доска Колчаку в Сибири — приметы этого реванша. Белые не захотели проявить должной тактичности. Вдруг появилась масса дворян — и заиграла голубая кровь!
— Примирение было невыгодно ни «поздним коммунистам», ни «ранним либералам»?
— С белыми, что пошли на службу к нацистам, примиряться никто не собирался — генералов Краснова и Шкуро повесили. Но трагедия революции в том, что единый корпус русского общества и русской армии раскололи. Десятки тысяч честных людей шли в Добровольческую армию. А десятки тысяч других — в Красную Армию. Это трагедия, но её надо оставить в прошлом. Не с Власовым нужно примиряться, а со своей историей.
— Почему Великую Октябрьскую социалистическую революцию порой называют Октябрьским переворотом?
— Октябрьским переворотом называли эти события сами большевики, в том числе Ленин, Сталин и Троцкий. И только с конца 20-х её стали называть именно Великой и именно революцией.
— До 1991 года в стране был пантеон героев революции, но обломки рухнувшего СССР его погребли…
— Это объяснимо, в том числе тем, что в СССР этот пантеон состоял лишь из красных лидеров — а их подвергали обструкции в 90-е…
— Но Троцкий не был героем ни коммунистов, ни либералов, а ведь Красной Армией командовал…
— Троцкий был неоправданно жесток, а дальнейшие его действия… В пантеоне были и люди недостойные. Буденный и Ворошилов со Сталиным туда попали справедливо. А Свердлов, имя которого долго носила столица Урала, — нет.
— А уголовник Котовский?
— Свое уголовное прошлое он искупил кровью и достойно сражался. А вот к Свердлову большие вопросы. И по расстрелу царской семьи, и по другим пятнам в биографии.
В Питере есть парк имени Бабушкина — что это за герой? В 1905-м рабочий Бабушкин, ставший революционером, вез два вагона с оружием. Его остановили и расстреляли. Представьте сейчас ситуацию: некий рабочий везет вагоны с оружием — его героем бы сделали?
Хотим иметь пантеон — надо оставить тех, кто не предавал родину, честно сажался за свои идеалы.
Я был в Сибири — там к Колчаку негативное отношение. Забыто, что он был полярным исследователем, отважно сражался в Первую мировую. А вот порки, карательные экспедиции, которые, может, он лично и не посылал, — это в памяти. И в пантеон Колчака романтическими фильмами ХХI века не затащить.
— Про Антона Деникина блокбастеры не снимают, но он, например, отказался сотрудничать с фашистами…
— Деникин был настоящим русским офицером, сражавшимся за достойное будущее страны. Боролся благородно — потому и проиграл. И почему же Деникину нет места в пантеоне героев того времени? Рядом с Буденным и Ворошиловым — с которыми он сражался? Каждый из них честно боролся за свое видение России. В этом и трагедия. И в том, что мерзавцев до сих пор не отделили.
ЛЕНИН ДЕНЬГИ НЕМЦЕВ НЕ БРАЛ
— Какова роль зарубежных стран в Октябрьской революции?
— Любая революция выгодна государствам — конкурентам России. За каждым крупным революционером всегда стоит иная страна. Но бывают революционеры-мерзавцы, которые только берут деньги и ради денег готовы угробить свое государство. А есть те, кто живет идеей. Такими были большевики. Они использовали ситуацию, вступали во временные союзы не для того, чтобы в Куршевелях на лыжах кататься. А для того, чтобы построить новое общество. Большевиков можно обвинять в чем угодно, но только не в сребролюбии.
— На чьи деньги Ленин и Парвус провели революцию — на немецкие и американские?
— Ленин деньги у немцев на революцию не брал. Хотя революция — затратное дело, и иностранцы её финансировали…
А интервенция началась с того, что Троцкий своему представителю в Мурманске предложил пригласить британцев спуститься со своих кораблей — так войска Антанты начали оккупацию страны. Фактически по призыву Троцкого, а не по призыву Деникина или Колчака.
А спусковым крючком Гражданской войны стало восстание чехословацкого корпуса — он был на службе у французской армии. Наши французские и британские партнеры сделали все, чтобы организовать Гражданскую войну в России. Но большевиков они недооценили.
— Каждый из белых вождей мнил себя Наполеоном и тянул одеяло на себя — потому и проиграли?
— Красные были государством, а белые — повстанцами. У большевиков не было разночтений — у них была одна партия и единоначалие. Ленин — политический лидер, Троцкий — главком, у белых же шла разноголосица и отсутствовало единое командование.
— Революции 1917-го сегодня протягивает руку только несистемная левая молодежь в России?
— Интерес к левым идеям и запрос на социальную справедливость растет — оттого что люди не чувствуют справедливости. Отсюда и популярность Ленина и Сталина. Когда говорят: «Сталина на вас нет» — имеют в виду, что все соки уже выпили, а пришел бы Сталин и порядок навел. Стабильность в обществе зависит от государства.
Левые сделали Россию такой могущественной, какой она не бывала при царях.
— Зачем нам вообще память о 7 ноября?
— Октябрьская революция — всемирно-историческое событие. Ее влияние на ход мировых событий надо объяснять. А у нас даже не показывают советских фильмов о революции. Хотя многие бы с удовольствием посмотрели сегодня «Ленин в Октябре».
— День Победы 9 Мая вытеснил в сознании народа день революции 7 ноября?
— Одно другого не заменяет. Это две важнейшие зарубки ХХ века.
Источник: nstarikov.ru
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С таким отношением к Великой Октябрьской Революции,нам потихоньку и вместо дня Победы назначат какое нибудь общеевропейское примерение,да перенесут на 8 мая.Эти скоты,которые центр поклонения слуге сатаны,да стену именно Сталинских и именно в 30 е годы репрессий (будто после их не было)открывают,да благославляют, да деньги дают,они все могут.Сейчас рановато,но лет пять поровняют Сталина и прочих тварей,и все,приехали.Никто и не пикнет! Вот интересно,но обгаживая наших ушедших руководителей неужели не понимают,что и свой авторитетишко роняют! Пример хруща не поняли? Врядли ,это по стране они молотят,удар за ударом.