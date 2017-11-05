Николай Субботин. Параллельные пространства. Часть 1

Странные события происходили в Чердынском районе Пермского края. Несколько друзей, увлеченные поиском старинных монет и артефактов, отправились на очередной коп (так на языке искателей-копателей называют поиск предметов в земле с помощью металлоискателей). Нашли неприметное поле, на котором в незапамятные времена стояла деревушка, начали поиск. Через некоторое время сигналов от металлоискателей стало меньше и находки пошли на убыль. Двое искателей решили переехать на соседнее поле на мотоцикле «Урал» (приехали они на «Ниве» и мотоцикле с коляской). Сотовые телефоны в этом месте не работали, поэтому группы держали между собой связь по рации. Четверо других копателей остались на первом поле, продолжать поиски. Через пару часов вторая группа связалась по рации: «Обошли все поле, больше находок нет. Возвращаемся!» До соседнего поля, было, минут 10 хода, не больше. Но после последнего выхода на связь группа не появилась, ни через час, ни через два. Компания «на Ниве» начала волноваться, все попытки докричаться по рации до потерявшихся товарищей ни к чему не привели. Тогда сообща решили ехать на поиски…