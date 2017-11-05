Москва 30-х
23:32. 5 ноября 2017 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Отличная подборка фотографий Москвы 1930х годов.
Москва 1930-х
Очередь в автобус.
Лужники зимой.
Вид Москвы-реки, Кремля и Храма Христа Спасителя с Большого Москворецкого моста.
Вид Кремля из Кремля.
Беспризорники Москвы.
Осень в Москве.
Вид Кремля с площадки от Храма Христа Спасителя.
Вид Кремля и угловой Беклемишевской башни.
Собор Спаса на Бору.
Пролетарский оркестр на Красной площади.
Мавзолей.
Ремонт кремлевской стены.
Книжные развалы у кремлевских стен.
Лубянская площадь.
Сухарева башня.
Страстная площадь.
Тверская площадь.
Тверская застава и путепровод.
Триумфальная площадь.
Никольская улица.
Московский рынок.
Храм Христа Спасителя.
Тверская улица в районе Камергерского переулка.
Кропоткинская Набережная.
Дорогомиловский мост еще только строится, сегодня он носит название «Бородинский мост».
Старый Москворецкий мост с острыми ледорубами на опорах.
Наводнение в Москве.
Ловля рыбы в Москве-реке.
Заготовка льда для ледников.
Стирка в Москве-реке.
Рабочие готовят асфальт у Метрополя.
См.также:
Послевоенная Москва. Май 1947. LIFE Photographer Thomas D. Mcavoy
Путешествие туриста Zachary Hoffman по Советскому Союзу в 1957-1975г.
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
СССР глазами француза (1956-75года)
Москва в дни Февральской революции
https://picturehistory.livejournal.com/2751290.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com