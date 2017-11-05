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Москва 30-х

23:32. 5 ноября 2017 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал:


Отличная подборка фотографий Москвы 1930х годов.

Москва 1930-х















































































































Очередь в автобус.


Лужники зимой.


Вид Москвы-реки, Кремля и Храма Христа Спасителя с Большого Москворецкого моста.


Вид Кремля из Кремля.


Беспризорники Москвы.


Осень в Москве.


Вид Кремля с площадки от Храма Христа Спасителя.




Вид Кремля и угловой Беклемишевской башни.






Собор Спаса на Бору.


Пролетарский оркестр на Красной площади.


Мавзолей.


Ремонт кремлевской стены.


Книжные развалы у кремлевских стен.


Лубянская площадь.


Сухарева башня.


Страстная площадь.


Тверская площадь.


Тверская застава и путепровод.


Триумфальная площадь.


Никольская улица.


Московский рынок.





Храм Христа Спасителя.


Тверская улица в районе Камергерского переулка.


Кропоткинская Набережная.


Дорогомиловский мост еще только строится, сегодня он носит название «Бородинский мост».


Старый Москворецкий мост с острыми ледорубами на опорах.


Наводнение в Москве.




Ловля рыбы в Москве-реке.


Заготовка льда для ледников.


Стирка в Москве-реке.


Рабочие готовят асфальт у Метрополя.

См.также:

Послевоенная Москва. Май 1947. LIFE Photographer Thomas D. Mcavoy
Путешествие туриста Zachary Hoffman по Советскому Союзу в 1957-1975г.
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
СССР глазами француза (1956-75года)
Москва в дни Февральской революции

https://picturehistory.livejournal.com/2751290.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 30-е, архитектура, история, Кремль, Мавзолей, Москва, ссср, сталин, фотографии
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