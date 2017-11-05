Как ворон ворону глаз не выклюет, так и русофоб будет защищать русофоба

О Ксении Собчак

« Собчак будет трудно. Она сказала однажды, что «1917-й год и 1937-й год выбили всю интеллигенцию, страна превратилась в сброд и отребье, я бы эту страну запретила…» Вообще, быть президентом страны, которую ты сама запретила, довольно сложно.

Я с огромным интересом наблюдаю за ней. Причем не испытываю вот этого «Ох, какой кошмар!». Да пусть будет! И то издевательство, которое существует в сетях по поводу Собчак, не разделяю. Потому что за всем за этим мы можем увидеть то, чего не видим сейчас. Кто ее поддержит? Как это будет происходить? Что нам предложат? От кого уйдут голоса?

Если бы наша страна ограничивалась Рублевкой, то Собчак была бы гениальным президентом для этой страны».

О Кирилле Серебренникове

«Я убежден, что Серебренников – талантливый человек. Идет разговор о 68 миллионах. Госпожа Прохорова говорит: «Я готова внести эти деньги, претензия по которым предъявляется группе…». Так дай ты эти деньги ему на спектакль, тогда ему не надо просить у государства!

Законы, отношения между художественной интеллигенцией, театром и государством очень несовершенны. И для того, чтобы поставить спектакль, иногда приходится идти на всякие нарушения. Одни идут на это осторожно, другие неосторожно.

Я абсолютно согласен с тем, что не должно государство вмешиваться в культуру, искусство и так далее. Но, тем не менее, все равно существует такое понятие –провокационное искусство. На свои деньги провоцировать – ради Бога, ты за это отвечаешь.



Мало того, если эта провокация талантлива и нужна, тебе зрители отдадут свои деньги. Но если ты начинаешь провокацию за государственные деньги – жаловаться потом не стоит»

О Юрии Быкове

«Наша «интеллигенция» действует методами, которые сама осуждает. Посмотрите, что сделали с режиссером Юрием Быковым – его «сломали». Они говорят про 1937 год. Но поступают абсолютно также! Они «ломают» человека, лишают его таланта, лишают права говорить.



Он снимал социальные картины «Дурак» или «Майор», где показано, как бьют морды, грязь, мерзость. Как они сами пишут, когда он снимал про то, как менты проклятые в своих грязных кабинетах чуть не руками душат свидетелей – это нормально.



А когда человек взял и снял другую картину, с другой точки зрения, где чекисты не негодяи, а хорошо одеты, говорят на нормальном языке, пьют хорошие напитки – они мгновенно лишили его права высказываться на любую тему.

Вы читали его покаянное письмо, где он приносит извинения? Вот я представил, что Пушкин написал «Клеветникам России». И вдруг Булгарин объявил Пушкина нерукопожатным. И Пушкин в своем твиттере написал извинения за то, что написал такие стихи…



Как можно зависеть от людей, для которых высшая степень художественного уровня режиссера – это попасть в шорт-лист Каннского фестиваля?».