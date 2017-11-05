Как ворон ворону глаз не выклюет, так и русофоб будет защищать русофоба
Сначала этот холуй при власти ещё до перестройки (не к ночи будь упомянута, подлая) получил звание Народного артиста. И было за что: его фильмы воспевали тогдашнюю власть, советскую, да и некоторые престижные госпремии уже были получены.
Затем власть в России поменялась на антипод прежней. Ельцинские годы. И холуй вновь прекрасно вписался в новые условия „свободного рынка”. В частности, воспевавший ельцинский режим режиссёр был этим самым режимом в 1995 г. награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Затем власть поменялась в очередной раз, хотя и не слишком сильно. Но и тут холуй нашёл своё место. Получил кучу должностей, стал входить в разные проправительственные Общественные советы и даже стал доверенным лицом Путина.
Понятно, что русофобское творчество этого режиссёра-холуя с лакейской душонкой получило самую высокую оценку среди главных русофобов Запада. Посыпались награды и премии на фестивалях и конкурсах в Каннах, Венеции, Вашингтоне и других подобных местах.
В общем, везде, где Россию рассматривают в самых мрачных тонах, где русских считают быдлом и варварами – там холуя-режиссёра осыпали деньгами и лаврами.
Многие уже догадались, о каком омерзительном типе мы ведём речь. Да, это известный кинорежиссёр Никита Михалков. Выродок из некода уважаемого рода представителей русской творческой интеллигенции.
По делам этого выродка мы уже убедились в том, что у него есть по-крайней мере один выдающийся талант: держать нос по ветру. По властному ветру.
И сегодня, 4 ноября 2017 года холуй вновь свой выдающийся талант проявил. Интеллигентсвующему ублюдку померещилось, будто либералы и русофобы снова надёжно укрепились в мировых властных структурах, в том числе и в России.
Михалков не мог не пропустить факт участия Путина в заседании Общественного совета по правам человека и в инагурации позорной для власти „Стены либерального воя”. А значит не мог не заметить, как некоторые либералы на заседании позволяли себе не просто повышать требовательный голос на Президента РФ, а чуть ли не кричать на него.
Не мог провластный холуй и не оценить то публичное унижение, которому подверг себя Путин на упомянутой инагурации. (Был ли это вынужденный тактический жест со стороны президента или же он действительно ненавидит советский период – вопрос открытый.)
Всё это позволило барствующему выродку поверить в то, что либералы снова вернули себе всю полноту власти в РФ.
До русофобского гадёныша не доходит, что случившееся на заседании, а также инагурация – это не более, чем предсмертные судороги либеральной прослойки режима. С большой амплитудой, но предсмертные.
Тут впору процитировать Михалкову Челентано из фильма „Блеф”: „Ты ошибся, приятель.”
Уверовав в возвращение всемогущества либералов и русофобов, что сделал наш холуй?
Правильно, он тут же переметнулся в их лагерь из более-менее пророссийской команды Президента. Т.е. из лагеря государственников – в лагерь откровенных шестёрок глобалистов, которые по определению не могут не быть русофобами.
Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Юрий Быков – кто-нибудь сомневается, что эта троица – отъявленные либеральные русофобы??!
И бывший лауреат премии Ленинского комсомола стал яростно защищать каждого из перечисленных выше. Т.е. теперь Михалков – не просто барствующий подонок, считающий народ за быдло, а барствующий русофобский либероидный подонок, считающий народ за быдло.
Справедлива ли подобная характеристика? Верно ли подобрана лексика? А вы судите сами, прочитайте высказывания Народного артиста РСФСР (народного!!!) об указанных персонажах, столь же отвратных и подлых, как и сам Михалков.
Особая гнусность со стороны холуя – сравнить Александра Сергеевича Пушкина с русофобским подонком Быковым.
О Ксении Собчак
«Собчак будет трудно. Она сказала однажды, что «1917-й год и 1937-й год выбили всю интеллигенцию, страна превратилась в сброд и отребье, я бы эту страну запретила…» Вообще, быть президентом страны, которую ты сама запретила, довольно сложно.
Я с огромным интересом наблюдаю за ней. Причем не испытываю вот этого «Ох, какой кошмар!». Да пусть будет! И то издевательство, которое существует в сетях по поводу Собчак, не разделяю. Потому что за всем за этим мы можем увидеть то, чего не видим сейчас. Кто ее поддержит? Как это будет происходить? Что нам предложат? От кого уйдут голоса?
Если бы наша страна ограничивалась Рублевкой, то Собчак была бы гениальным президентом для этой страны».
О Кирилле Серебренникове
«Я убежден, что Серебренников – талантливый человек. Идет разговор о 68 миллионах. Госпожа Прохорова говорит: «Я готова внести эти деньги, претензия по которым предъявляется группе…». Так дай ты эти деньги ему на спектакль, тогда ему не надо просить у государства!
Законы, отношения между художественной интеллигенцией, театром и государством очень несовершенны. И для того, чтобы поставить спектакль, иногда приходится идти на всякие нарушения. Одни идут на это осторожно, другие неосторожно.
Я абсолютно согласен с тем, что не должно государство вмешиваться в культуру, искусство и так далее. Но, тем не менее, все равно существует такое понятие –провокационное искусство. На свои деньги провоцировать – ради Бога, ты за это отвечаешь.
Мало того, если эта провокация талантлива и нужна, тебе зрители отдадут свои деньги. Но если ты начинаешь провокацию за государственные деньги – жаловаться потом не стоит»
О Юрии Быкове
«Наша «интеллигенция» действует методами, которые сама осуждает. Посмотрите, что сделали с режиссером Юрием Быковым – его «сломали». Они говорят про 1937 год. Но поступают абсолютно также! Они «ломают» человека, лишают его таланта, лишают права говорить.
Он снимал социальные картины «Дурак» или «Майор», где показано, как бьют морды, грязь, мерзость. Как они сами пишут, когда он снимал про то, как менты проклятые в своих грязных кабинетах чуть не руками душат свидетелей – это нормально.
А когда человек взял и снял другую картину, с другой точки зрения, где чекисты не негодяи, а хорошо одеты, говорят на нормальном языке, пьют хорошие напитки – они мгновенно лишили его права высказываться на любую тему.
Вы читали его покаянное письмо, где он приносит извинения? Вот я представил, что Пушкин написал «Клеветникам России». И вдруг Булгарин объявил Пушкина нерукопожатным. И Пушкин в своем твиттере написал извинения за то, что написал такие стихи…
Как можно зависеть от людей, для которых высшая степень художественного уровня режиссера – это попасть в шорт-лист Каннского фестиваля?».
Никита Михалков – лживый, до кончиков ногтей лживый холуй. И неудивительно, что он прекрасно себя чувствует в лагере подобных лжецов: либеральных русофобов. Так что вполне понятно, отчего он осторожно, но встаёт на их защиту.
Ведь действительно, ворон ворону – глаз не выклюет.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Уж,как то слишком круто.Понятно,что у скомороха ни родины ни флага,кто кус кинул того и оближут! Может и так,но сильновато сказано.Все таки переобулся человек,вроде правильные вещи стал говорить,естесственно,что чутье,как у овчарки,а реакция – кобры.Хотя,отвернись – укусит,наверное.Либерально-комунистический барин!? Вроде так?