Фильм «Тор: Рагнарёк» (2017) – эпичная битва понтов и глупости
Все уже привыкли, что фильмы Marvel лепятся по одному и тому же лекалу и с каждым разом становятся всё более эпичными. В какой-то момент степень эпичности далеко шагнула за пределы здравого смысла, превратившись в откровенный абсурд, и очередная супергеройская история – печальное тому подтверждение.
В третьем фильме про Тора под названием «Тор: Рагнарёк» всё как обычно, но ещё более примитивно и нелепо. Опять главному герою надо спасать мир, и опять все участники супергеройской команды заняты своими личными делами, и их приходится долго и нудно уговаривать встать на защиту цивилизации от всесильного и несокрушимого монстра. Это, наверное, только в западных фильмах с их культом индивидуализма, на базе которого и сформировалась супергеройская тематика, вроде как положительных персонажей нужно «пинками» полтора часа заставлять встать на защиту Родины. В отечественной традиции таким эгоистам доставались роли либо мелких пакостников, либо тех, кому предстоит ощутить на своей шкуре всю гибельность принципа «моя хата с краю». У Marvel же это герои, полубоги, обладающие уникальными суперспособностями.
По сюжету Тор возвращается на Асгард и обнаруживает, что его родной брат Локи отправил правителя и по совместительству их отца Одина в дом престарелых, а сам взялся порулить страной. Получив нескольких ударов и осознав ошибочность своего поступка, Локи вместе с Тором отправляются на Землю искать папу. Но папочка им заявляет, что ему пора уходить на покой, а вдобавок у них есть старшая сестра Хела, которая планирует захватить весь мир и обладает огромной силой. Дальше появляется эта самая мадам с огромными рогами и кинжалами и пошло-поехало: если вы смотрели хоть один фильм Marvel, то вы и сами знаете примерное развитие событий.
Тор понимает, что одному ему не справиться и весь фильм пытается сагитировать Халка, Локи и нового женского персонажа Валькирию отложить свои дела и заняться спасением мира. Но не тут-то было: Халк развлекается на гладиаторской арене, Локи практикуется в своей главной специализации по созданию иллюзий и обманов, а Валькирия не расстаётся с бутылкой, и пусть весь мир подождёт… К тому же все «герои» дружно ненавидят друг друга, постоянно язвят, пытаются продемонстрировать свою крутость, страдают завышенным эго, ведут себя психованно, импульсивно и глупо. Очевидно, что спасать мир такой сброд недоразвитых личностей может только в голливудских фантазиях, которые и представлены этим двухчасовым фильмом.
Но давайте остановимся подробнее на том, что видит зритель на экране, чтобы понять с какими целями массовую аудиторию пичкают подобным информационным фастфудом, обильно приправленным усилителями вкуса из спецэффектов и циничного смеха.
И начнём как раз с юмора. Если предыдущие части Тора претендовали хоть на какую-то возвышенность и серьёзность, то здесь мы видим сплошной набор шуток, гэгов, злого сарказма и дешёвых понтов. Каждый из супергероев всеми своими действиями старается продемонстрировать, что насилие, убийства, драки и откровенный садизм – это, прежде всего, отличный повод показать свою крутость и удачно пошутить. А так как шуток и убийств в фильме запредельно много, то зрителю полагается смеяться, глядя на то, как кого-то расстреливают, сжигают, разрубают, разрывают или расщепляют на части. В этом плане третья часть Тора стала по формату ближе к Дедпулу. Какой эффект на психику оказывает такое смешливо-задорное восприятие сцен насилия, каждый может подумать самостоятельно.
Второй момент – это эпичность. Если разложить фильм на отдельные фразы, то примерно половина всех цитат звучит следующим образом: «От меня зависит судьба всех миров! Трон должен защищать сильнейший! Настал мой час! Подготовься к смерти! Вечность в аду меня закалила!» и т.д. При этом главные герои не просто бравируют своей силой в отдельных эпизодах, а делают это постоянно: и когда дерутся, и когда просто что-то обсуждают.
Особенно показательно, что манера поведения положительных персонажей и главного злодея одна и та же: и те, и другие любят рассказывать о своей крутости, получают удовольствие от насилия и сопровождают все свои действия юмором. Да и методы у них одни и те же. Вся ставка только на физическую силу – собственно большая часть фильма и представляет собой непрерывный поток драк и перестрелок с перерывами на обсуждение своей крутости. То есть в нравственном плане условные «добро и зло» в этом фильме идентичны, просто их сюжетными рамками развели по разные стороны баррикад. Чего стоит хотя бы тот факт, что в команду героев затесался, в том числе, и Локи, который является богом обмана и весь фильм только и делает, что постоянно врёт. Но в финальной битве он помогает Тору и по факту предстаёт положительным героем.
Подобная серая мораль, когда добро по своему поведению неотличимо от зла, является очень опасным смысловым посылом массовой аудитории. Под воздействием таких образов и сюжетов, зрители на уровне подсознания впитывают установку, что можно вести себя по примеру этих супергероев – несдержанно, эгоистично, лживо, жестоко, и при этом оставаться «белыми и пушистыми». Но так бывает только в кино, а в жизни – как ты себя ведёшь, то и получаешь в ответ. И для того чтобы подменить ложью правду жизни на съёмку и рекламу подобных фильмов и расходуют самые крупные бюджеты, вкладывая в головы недумающих любителей спецэффектов очень опасные модели поведения и стереотипы.
Именно поэтому одна из главных героинь – суперсильная и визуально привлекательная Валькирия – весь фильм не выпускает из рук бутылку с алкоголем. В 120 минутах присутствует около десяти отдельных эпизодов, где эта дама пьёт прямо из горла, несколько сцен обыгрывают с юмором именно это её пристрастие, и, несмотря на столь обильное возлияние, она прекрасно сражается, и ей везде сопутствует успех. С Валькирией заигрывает даже сам бог грома Тор, спаситель мира, который в ходе своей великой миссии также успевает выделить пару минут и выпить пивка.
Современное кино под маской развлечения всегда несёт определённый посыл зрителю, и если кто-то предпочитает пребывать в иллюзии полной безопасности и безвредности виртуальных удовольствий, отказываясь анализировать и выявлять положительные и негативные эффекты, то он сам для себя выбирает роль легко манипулируемого объекта.
Мораль
«Бей, круши и получай от этого удовольствие!» – призывает картина «Тор: Рагнарёк» своих зрителей. Фильм позиционирует эгоизм, несдержанность, бахвальство, циничность, лживость и агрессивность как вполне положительные качества, свойственные не только обычным людям, но и супергероям, спасающим мир.
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Источник: whatisgood.ru
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“Марвел” работает на воскрешение в массовом сознании эпохи эллинизма с её культурными противоречиями и божками и полу-божками,которые далеко не были проводниками высокой нравственности и морали. Идолопоклонство пока еще никто не отменил,поэтому люди продолжают вешать у себя на стенах изображения героев марвеловских сказок,подобно тому как попы держат на своих стенах иконы, цинично объявляя их “святыми”…Тогда как есть только один единый на всех Бог не имеющий ни лика,ни имени – Творец всего сущего -Господь небес и земли-Господь Сириуса(в том числе)-никто сможет вам помощь,кроме Него!