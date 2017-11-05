Фильм «Тор: Рагнарёк» (2017) – эпичная битва понтов и глупости

Все уже привыкли, что фильмы Marvel лепятся по одному и тому же лекалу и с каждым разом становятся всё более эпичными. В какой-то момент степень эпичности далеко шагнула за пределы здравого смысла, превратившись в откровенный абсурд, и очередная супергеройская история – печальное тому подтверждение.

В третьем фильме про Тора под названием «Тор: Рагнарёк» всё как обычно, но ещё более примитивно и нелепо. Опять главному герою надо спасать мир, и опять все участники супергеройской команды заняты своими личными делами, и их приходится долго и нудно уговаривать встать на защиту цивилизации от всесильного и несокрушимого монстра. Это, наверное, только в западных фильмах с их культом индивидуализма, на базе которого и сформировалась супергеройская тематика, вроде как положительных персонажей нужно «пинками» полтора часа заставлять встать на защиту Родины. В отечественной традиции таким эгоистам доставались роли либо мелких пакостников, либо тех, кому предстоит ощутить на своей шкуре всю гибельность принципа «моя хата с краю». У Marvel же это герои, полубоги, обладающие уникальными суперспособностями.

По сюжету Тор возвращается на Асгард и обнаруживает, что его родной брат Локи отправил правителя и по совместительству их отца Одина в дом престарелых, а сам взялся порулить страной. Получив нескольких ударов и осознав ошибочность своего поступка, Локи вместе с Тором отправляются на Землю искать папу. Но папочка им заявляет, что ему пора уходить на покой, а вдобавок у них есть старшая сестра Хела, которая планирует захватить весь мир и обладает огромной силой. Дальше появляется эта самая мадам с огромными рогами и кинжалами и пошло-поехало: если вы смотрели хоть один фильм Marvel, то вы и сами знаете примерное развитие событий.

Тор понимает, что одному ему не справиться и весь фильм пытается сагитировать Халка, Локи и нового женского персонажа Валькирию отложить свои дела и заняться спасением мира. Но не тут-то было: Халк развлекается на гладиаторской арене, Локи практикуется в своей главной специализации по созданию иллюзий и обманов, а Валькирия не расстаётся с бутылкой, и пусть весь мир подождёт… К тому же все «герои» дружно ненавидят друг друга, постоянно язвят, пытаются продемонстрировать свою крутость, страдают завышенным эго, ведут себя психованно, импульсивно и глупо. Очевидно, что спасать мир такой сброд недоразвитых личностей может только в голливудских фантазиях, которые и представлены этим двухчасовым фильмом.

Но давайте остановимся подробнее на том, что видит зритель на экране, чтобы понять с какими целями массовую аудиторию пичкают подобным информационным фастфудом, обильно приправленным усилителями вкуса из спецэффектов и циничного смеха.

И начнём как раз с юмора. Если предыдущие части Тора претендовали хоть на какую-то возвышенность и серьёзность, то здесь мы видим сплошной набор шуток, гэгов, злого сарказма и дешёвых понтов. Каждый из супергероев всеми своими действиями старается продемонстрировать, что насилие, убийства, драки и откровенный садизм – это, прежде всего, отличный повод показать свою крутость и удачно пошутить. А так как шуток и убийств в фильме запредельно много, то зрителю полагается смеяться, глядя на то, как кого-то расстреливают, сжигают, разрубают, разрывают или расщепляют на части. В этом плане третья часть Тора стала по формату ближе к Дедпулу. Какой эффект на психику оказывает такое смешливо-задорное восприятие сцен насилия, каждый может подумать самостоятельно.

Второй момент – это эпичность. Если разложить фильм на отдельные фразы, то примерно половина всех цитат звучит следующим образом: «От меня зависит судьба всех миров! Трон должен защищать сильнейший! Настал мой час! Подготовься к смерти! Вечность в аду меня закалила!» и т.д. При этом главные герои не просто бравируют своей силой в отдельных эпизодах, а делают это постоянно: и когда дерутся, и когда просто что-то обсуждают.

Особенно показательно, что манера поведения положительных персонажей и главного злодея одна и та же: и те, и другие любят рассказывать о своей крутости, получают удовольствие от насилия и сопровождают все свои действия юмором. Да и методы у них одни и те же. Вся ставка только на физическую силу – собственно большая часть фильма и представляет собой непрерывный поток драк и перестрелок с перерывами на обсуждение своей крутости. То есть в нравственном плане условные «добро и зло» в этом фильме идентичны, просто их сюжетными рамками развели по разные стороны баррикад. Чего стоит хотя бы тот факт, что в команду героев затесался, в том числе, и Локи, который является богом обмана и весь фильм только и делает, что постоянно врёт. Но в финальной битве он помогает Тору и по факту предстаёт положительным героем.

Подобная серая мораль, когда добро по своему поведению неотличимо от зла, является очень опасным смысловым посылом массовой аудитории. Под воздействием таких образов и сюжетов, зрители на уровне подсознания впитывают установку, что можно вести себя по примеру этих супергероев – несдержанно, эгоистично, лживо, жестоко, и при этом оставаться «белыми и пушистыми». Но так бывает только в кино, а в жизни – как ты себя ведёшь, то и получаешь в ответ. И для того чтобы подменить ложью правду жизни на съёмку и рекламу подобных фильмов и расходуют самые крупные бюджеты, вкладывая в головы недумающих любителей спецэффектов очень опасные модели поведения и стереотипы.

Именно поэтому одна из главных героинь – суперсильная и визуально привлекательная Валькирия – весь фильм не выпускает из рук бутылку с алкоголем. В 120 минутах присутствует около десяти отдельных эпизодов, где эта дама пьёт прямо из горла, несколько сцен обыгрывают с юмором именно это её пристрастие, и, несмотря на столь обильное возлияние, она прекрасно сражается, и ей везде сопутствует успех. С Валькирией заигрывает даже сам бог грома Тор, спаситель мира, который в ходе своей великой миссии также успевает выделить пару минут и выпить пивка.

Современное кино под маской развлечения всегда несёт определённый посыл зрителю, и если кто-то предпочитает пребывать в иллюзии полной безопасности и безвредности виртуальных удовольствий, отказываясь анализировать и выявлять положительные и негативные эффекты, то он сам для себя выбирает роль легко манипулируемого объекта.

Наркотики

Единственный положительный женский персонаж Валькирия (к тому же показанный внешне привлекательным – камера постоянно акцентирует внимание на весьма облегающих нарядах) в течение всего фильма фигурирует с бутылкой в руках и пьёт прямо из горла.

Секс

Несколько пошлых шуток.

Насилие

Физическая сила показана главным инструментом решения всех проблем и борьбы со злом. К насилию в одинаковой степени прибегают и мужские, и женские персонажи, в большинстве случаев испытывая нескрываемой удовольствие и восторг от причинения боли окружающим. Число убийств, продемонстрированных за 120 минут исчисляется тысячами.

Мораль

«Бей, круши и получай от этого удовольствие!» – призывает картина «Тор: Рагнарёк» своих зрителей. Фильм позиционирует эгоизм, несдержанность, бахвальство, циничность, лживость и агрессивность как вполне положительные качества, свойственные не только обычным людям, но и супергероям, спасающим мир. Дмитрий Раевский

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Источник: whatisgood.ru