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Дания, «развлечения» министра иммиграции: а не прокатиться ли нам… по беженцам?

17:45. 5 ноября 2017 Просмотров - 393 Нет комментариев Опубликовал:

дания

Да, заголовок, конечно, далек от толерантности и прочих европейских штучек, завязанных на евроценности, но очень подходит к вчерашнему событию. Датский министр иммиграции и интеграции Ингер Стойберг в спешке уехала из депортационного центра, переехав (или сбив) женщину.

Вероятно, министр надеялась мило побеседовать с мигрантами, как и норвежская королева, устроившая пеший поход по лесу с женщинами-мигрантами из стран Африки, Азии и Ближнего Востока, этим летом, но ее затея провалилась. Мигранты были агрессивно настроены, тем более что они желали услышать лишь одно: им ответят согласием на запрос о предоставлении убежища.

Задумка не удалась: беженцы в Сьельсмарке узнали о постановке и разозлились. Охранники министра приняли решение вывезти «объект» в безопасное место. Такая мелочь, как женщина, бросившаяся на капот машины, их не остановила. Сбили и отправились восвояси.

Почему же взбесились беженцы? Просто они как будто «повисли» в воздухе. Убежище им не предоставили, но и страну покинуть они не могут, если не имеют датского гражданства либо у Копенгагена отсутствуют договоренности с их странами. Впрочем, все это было сделано специально, чтобы отпугнуть мигрантов от въезда на территорию Дании. Мол, отбор наличных денег и ценных вещей на границе – это еще цветочки. Самое интересное впереди. Приехали, а теперь попробуйте выехать из страны…

Датские власти не поскупились даже на антирекламу в арабоязычной прессе, чтобы выставить свою страну в отвратительном свете: условия, мол, жесткие, социальная помощь по нулям, пособия «не светят», так что езжайте мимо. Не поверили, значит, сами виноваты. Терпите теперь ужасное отношение и не жалуйтесь почем зря.

И это еще пустяки… Датчанам безразличны всхлипы в Евросоюзе, обвинения в фашизме, призывы быть толерантными и добрыми к беженцам. У них своя «фишка» - интересы Дании, и точка. Представьте себе, какой вой поднялся бы, если бы российский министр вот так задел мигранта. Весь «цивилизованный» мир в лице Брюсселя и Вашингтона забился бы в истерике, требуя осуждения и даже наказания за такое вопиющее поведение.

А датскому министру можно все. Ну, придавили, искалечили немного. Подумаешь, проблема века. Придет в себя, оклемается и перестанет лезть под колеса «белого человека». Истинная европейская политика в действии, причем безо всяких лживых заявлений о выражении сочувствия беженцам.

Не факт, что в будущем министры в Европе так не начнут развлекаться. Сначала случайность, потом ошибка, а затем уже преднамеренное действие. Это Европа, детка. Тебя сюда не звали, так что сиди тихо и не пытайся что-либо требовать. Только один вопрос: зачем мигрантов вообще в страну пускали в таком случае? Получили повод для издевательств?

Метки: Видео, влияние сми, дания, мигранты, миграционная политика евросоюза
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