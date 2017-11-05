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Азия будет свободной!

18:35. 5 ноября 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:


В развитии темы https://colonelcassad.livejournal.com/3787167.html
Один из читателей обратил внимание на чудесный момент в оборонном бюджете США на 2017-й год.




Раздел 1259С

Создается глобальный центр взаимодействия для руководства и координации усилий по отслеживанию внешней пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв национальной безопасности США, также разработку стратегии направленной на противодействие таким кампаниям. Центр уполномочен предоставлять гранты для поддержки групп гражданского общества, журналистов, неправительственных организаций, научно-исследовательских центров, финансируемых из федерального бюджета, частных компаний и академических учреждений, при анализе, отчетности и опровержении усилий иностранных дезинформаторов.

Раздел 1259D

<…>

Уполномачивает генерального директора предоставлять гранты или заключать соглашения о сотрудничестве с RFE/RL.inc, Radio Free Asia и ближневосточными вещательными сетями о полномочиях определяющих членство в их редакционных советах и консолидация этих структур в единую организацию. При необходимости, перенаправлять средства и условия грантов или условий сотрудничества для достижения целей настоящего законопроекта.

Раздел 1259E

Уполномачивает генерального директора предоставлять ежегодные гранты RFE / RL, Inc, Radio Free Asia и Ближневосточным вещательным сетям на консолидацию грантополучателей в единую консолидированную частную некоммерческую корпорацию, которая может транслировать и предоставлять новости и информацию аудиториям везде, где агентство может транслировать, в интересах действий, которые, по мнению генерального директора, соответствуют целям настоящего законопроекта.
Должностные лица RFE / RL Inc., Radio Free Asia и ближневосточных радиовещательных сетей или любой организации, созданной посредством консолидации юридических лиц или уполномоченной по этому законопроекту, будут утверждены генеральным директором.
Уполномочивает генерального директора создать независимую организацию-получатель, как частную некоммерческую организацию, для осуществления всех вещательных и связанных с ними программ, которые в настоящее время выполняются «Голосом Америки».

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4909 – цинк

Такая вот борьба за демократию и свободу слова по заказу Пентагона.
Это к вопросу об актуальности "Спящих".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, информационная война, манипуляция сознанием, пентагон, США
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