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165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка

02:20. 5 ноября 2017 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

6 ноября – 165 лет со дня рождения  Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912),   русского писателя.

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6 ноября исполняется 160 лет со дня рождения известного русского прозаика и драматурга, «писателя – сказочника», публициста; одного из основателей русского натурализма.

Наверно, нет такого человека, кто не слышал бы имени Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, написавшего множество рассказов, сказок, повестей для взрослых и детей. Его произведения издавались во всевозможных детских сборниках и журналах, печатались отдельными книгами. Сказки Мамина-Сибиряка читать интересно и познавательно, он правдиво, сильным словом рассказывает о тяжелой жизни, описывает родную уральскую природу. Детская литература для автора означала связь ребенка с взрослым миром, потому к ней он относился со всей серьезностью.

В истории русской литературы Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк считается первооткрывателем «уральской темы». Литературную деятельность начал как газетный репортер. Первое крупное произведение писателя – роман «Приваловские миллионы» (1883). Его продолжением стала серия, так называемых, «уральских романов», описывавших жизнь работников тяжелой промышленности: «Горное гнездо» (1884), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895). Реалист и бытописатель Мамин-Сибиряк запечатлел колоритные типы уральских мастеровых. Его восхищали люди труда, а произведения стали важным звеном в формировании нового тогда жанра социального романа. Писал Мамин-Сибиряк в различных жанрах и для разного возраста. На его сказках и рассказах, таких как «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая шейка», выросли многие поколения. Последние крупные произведения писателя - романы «Черты из жизни Пепко»(1894), «Падающие звезды» (1899) и рассказ «Мумма» (1907).

В 2002 Союз писателей России и Ассоциация писателей Урала учредили Премию имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, ежегодно вручаемую авторам, чьи работы так или иначе связанные с Уралом. Первое вручение премии прошло в ноябре 2002 на родине писателя, в посёлке Висим (Свердловская область).

Метки: Мамин-Сибиряк, Русская литература
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