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В Польше о России пишут либо плохо, либо ничего, заявил посол

19:18. 4 ноября 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Польские СМИ пишут и говорят о России постоянно, однако большая часть материалов несет исключительно негативную информацию. Об этом заявил в интервью RT российский посол в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.

“Действует правило “о России либо плохо, либо ничего”. За те три с небольшим года, что я здесь работаю, я буквально по пальцам могу пересчитать случаи, когда видел в польском информационном мейнстриме не то что позитивные, а хотя бы нейтральные материалы на российскую тематику”, — пояснил дипломат.

По его словам, речь идет как о новостных, так и об аналитических материалах в крупных СМИ — правительственного, оппозиционного или либерального толка.

“Увы, реалии именно таковы, и, судя по результатам опросов общественности, эта информационная война, пропагандистская кампания достигает своей цели, большинство польских граждан склонно, к сожалению, в это верить”, — добавил дипломат.

Андреев отметил, что в стране есть некоторые медиа, которые настроены по отношению к России более благожелательно, но “они находятся на периферии здешнего информационного пространства и погоды не определяют”.

Источник: voicesevas.ru

Метки: россия / в мире
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