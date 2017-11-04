В Польше о России пишут либо плохо, либо ничего, заявил посол
Польские СМИ пишут и говорят о России постоянно, однако большая часть материалов несет исключительно негативную информацию. Об этом заявил в интервью RT российский посол в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет как о новостных, так и об аналитических материалах в крупных СМИ — правительственного, оппозиционного или либерального толка.
Андреев отметил, что в стране есть некоторые медиа, которые настроены по отношению к России более благожелательно, но “они находятся на периферии здешнего информационного пространства и погоды не определяют”.
Источник: voicesevas.ru