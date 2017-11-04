Тачанки XXI века

Почему джип с бармалеями эффективнее танка с солдатами?

Уже не первый десяток лет на дорогах охваченных войнами стран разной степени нищеты и постапокалиптичности привычным зрелищем стали пикапы с установленными в кузовах пулемётами, безоткатками и даже РСЗО.

Казалось бы, эрзац-шуши «для бедных и диких» обречены на немедленное испепеление в столкновениях с танками, БТР, БМП — не говоря уж о вертолётах и штурмовиках. Но немало могучих (на первый взгляд) армий жестоко поплатились за легкомысленное отношение к «безумным Максам» на дорогах ярости.

В английском эти незамысловатые устройства уже лет 30 именуются «техничками», «technicals». Началось все в далекие 1980-е с вторжения Ливии в Чад, где местные успешно противостояли ливийским регулярным частям с помощью пикапов «Тойота» (управляй мечтой, ага). Там родился термин Toyota wars, ставший общим обозначением для конфликтов в пустынной местности с использованием легковушек повышенной проходимости.

Затем, когда в 90-е годы разнообразные международные миссии пытались привнести хоть немного гуманности, воды и еды в филиал ада на земле — Сомали времён гражданской войны — им приходилось нанимать лихих местных абреков на таких же вооружённых пикапах. Чтобы на них не нападали ещё более лихие местные абреки на этих самых пикапах. Или те же самые абреки, которых они благоразумно наняли.

А поскольку в финансовой отчётности не принято вводить графу «на абреков с пулемётами во избежание грабежа корованов» — эти расходы проводились как «оплата технического содействия». В обиходе это ужалось до «технички», а затем слово перекочевало на те самые пикапы — без которых по выжженным солнцем сомалийским равнинам ни один уважающий себя абрек с пулемётом не передвигается.

Впрочем, в русском языке куда популярнее название «тачанка». Благо Нестор Иванович Махно нам куда ближе и роднее, а по сути своей «технички» имеют массу сходства с боевыми повозками отчаянных анархистов Гражданской войны. Именно с их помощью махновцы совершали огромные переходы за невероятно короткое время — сажая пехоту на тачанки ровно так же, как сейчас суровые бородатые люди в Сирии и Ираке набиваются в «Тойоты» и мчатся по соплеменным пустыням навстречу добыче или смерти, как уж повезёт.

Махновцы на тачанках возникали из ниоткуда целыми полками, рубили коммуникации белых, красных и петлюровцев, грабили склады, наносили сокрушительные удары — и растворялись в степях Херсонщины. И это всего лишь на реквизированных у «буржуинов и кулаков» возах, запряжённых лядащими лошадками.

Современные тачанки способны на гораздо большее — был бы бензин да достаточное количество лихих бойцов. Всем памятно тяжёлое поражение сирийской армии от запрещённых в России террористов ИГИЛ под Пальмирой в декабре 2016 года. Тогда большое число боевиков на тачанках неожиданно для всех примчались за ночь по пустынным дорогам к древнему городу и немедленно сформировали мощную наступательную группировку, удара которой сирийские войска не сумели сдержать на подготовленных позициях — и город был на время потерян. Двумя годами раньше на тех же собранных «на коленке» тачанках «чёрные» фактически разгромили регулярную иракскую армию, которой не помогли ни ударно-штурмовые вертолёты, ни «Абрамсы», ни ВВС США.В руках умелых командиров «тачанки» форменным образом доминируют в открытых ландшафтах степей, пустынь и саванн. Где в прошлые века правили бал отряды и орды конных лучников — в которых воевали и набегали друг на друга предки нынешних бойцов на «джихадомобилях».

Нео-тачанки дёшевы, просты в изготовлении и освоении. В их кузове можно поставить практически всё, что туда влезет — от лёгкого пулемёта до любимых ливийскими боевиками блоков авиационных НУРСов или продвинутых новейших комплексов вооружения. На них могут успешно воевать и отчаянные донбасские ополченцы, и «воины джихада» из дальних аулов, и племенные ополчения транссахарской Африки… и, естественно, высокопрофессиональные спецназовцы ведущих военных держав, а также сотрудники всё более популярных и востребованных ЧВК. Не случайно первые «технички» более-менее современного типа создали именно британские САС, когда рубили коммуникации Пустынного Лиса в сахарских песках.

Что ж — эпоха развитого киберпанка пополам с распространяющимся по планете постапоком получила достойное себя оружие. «High tech, low life» («хайтек в помойке»), как завещал нам мудрый Уильям Гибсон…

И не случайно российские ВС по опыту войны в Сирии планируют развернуть «сверхлёгкие» бригады, штатной техникой которых будут самые натуральные «технички» на основе УАЗ «Патриот».

Источник: nnm.me