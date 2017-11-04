Сводки от ополчения Новороссии 04 ноября 2017

Луганская школа №43 отныне носит имя героя Афганской войны

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Брифинг по обстановке за неделю на фронтах ЛНР

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Пусть вспомнит Дебальцево»: в Донбассе ответили на заявления Порошенко о ракетных войсках

Пётр Порошенко заявил, что украинские ракетные системы должны быть готовы к возвращению в Донбасс. По его мнению, Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужно «оттачивать быстрое реагирование», чтобы оперативно выдвинуться к линии разграничения. В ДНР и ЛНР слова Порошенко расценили как попытку уклониться от исполнения минских договорённостей. Представители народных республик в беседе с RT напомнили президенту Украины, что ракетные системы должны быть отведены в соответствии с подписанными в Минске документами.

Фото: Reuters / © Valentyn Ogirenko

Украинские ракетные системы обязаны быть в состоянии боевой готовности и при необходимости оперативно выдвинуться на линию разграничения в Донбассе. Об этом заявил Пётр Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области.

«Сегодня необходимо оттачивать мастерство быстрого реагирования, передвижения, развёртывания артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны», — сказал он военным.

При этом Порошенко признал, что украинские ракетные системы далеки от совершенства и «проблем с ними ещё хватает».

«Это касается вопросов восстановления и модернизации вооружения, обеспечения боеприпасами, совершенствования учебных центров подготовки специалистов-артиллеристов и приведения процесса их подготовки в соответствие с реальными потребностями войск и стандартами НАТО», — отметил Порошенко.

«Фальшивые предлоги»

На заявления Порошенко уже отреагировали в Донбассе. По мнению полпреда Донецкой народной республики Дениса Пушилина, риторика украинского президента может привести к очередной эскалации конфликта. И это при том, отметил Пушилин, что Киев и так саботирует минские договорённости.

«К сожалению, мы сейчас видим, с одной стороны, саботаж и имитацию выполнения Минских соглашений на встречах контактной группы. С другой стороны — попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР, в частности по поводу ввода контингента ООН, что недопустимо и противоречит здравому смыслу», — заявил Пушилин в беседе с RT.

«Теперь прибавилась ещё и воинственная риторика со стороны президента Украины. Это, конечно, заставляет нас думать о безопасности наших границ», — отметил представитель ДНР.

Как считают в Луганской народной республике, агрессивная риторика Порошенко демонстрирует его намерение использовать «фальшивые предлоги» для нарушения достигнутых договорённостей.

«Главнокомандующий ВСУ Порошенко откровенно заявил о своём намерении использовать фальшивые предлоги, чтобы нарушить соглашения, подписанные в Минске, об отведении тяжёлых вооружений. Ракетные войска и артиллерия — это системы, подпадающие под категорию тяжёлых средств вооружения, которые мы отводили на основании соглашения, подписанного в феврале 2015 года. Я так понимаю, он имеет желание вернуться в события февраля. В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 года — это Дебальцево», — заявил в беседе с RT и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Также представитель Луганской народной республики заявил о регулярных обстрелах с позиций украинских войск.

«Украина сейчас практикует такую вещь: они начинают обстрел нашей территории и параллельно заявляют о таком же обстреле нами. При этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, которая работает на месте, в своих отчётах показывают обстрелы с украинской стороны. Информация об обстрелах с нашей стороны, естественно, отсутствует, поскольку таковых не было. Это в последнее время стало системой», — подчеркнул Дейнего.

Фото: РИА Новости

Незаметный прогресс

Несмотря на заявления об успехах в модернизации ракетных систем и артиллерии Украины, эксперты отмечают слабое продвижение в этой области. Так, Киев пока не реализовал до конца ни одного проекта, направленного на повышение боевого потенциала этих родов войск.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), перед силовой операцией в Донбассе в арсенале Вооружённых сил Украины значилось 3,3 тыс. артиллерийских орудий, на начало 2016 года — 1,8 тыс. К началу 2017 года эта цифра стала ещё меньше — 1,7 тыс. орудий.

При этом со времён распада Советского Союза украинские ВС так и не пополнились ни одним по-настоящему новым образцом ствольной и реактивной артиллерии. Всё, чем фактически занимаются сейчас военные специалисты страны, — это реконструкция и частичное обновление наработок СССР, а медленное продвижение в этой области нынешняя власть в Киеве традиционно списывает на своих предшественников, в частности на администрацию Виктора Януковича.

НАТО как заветная цель

Между тем Пётр Порошенко и украинские чиновники не раз заявляли о необходимости присутствия Украины в НАТО. С этой целью был взят курс на приведение Вооружённых сил к стандартам Североатлантического альянса. Согласно планам президента Украины, реформы в ВСУ должны будут завершиться к 2020 году. На их выполнение в нынешнем году были выделены 5% ВВП.

Однако по стандартам блока подготовлено всего девять украинских батальонов. Поэтому эксперты считают, что на полное переформатирование армии потребуется не один десяток лет.

Не говорят о вступлении Украины в свои ряды и сами участники НАТО. Как заявил ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, многие в блоке считают, что присоединение этой страны к альянсу привнесёт туда и все её проблемы.

Об отсутствии намерения в кратчайшие сроки включить Украину в состав блока заявлял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В частности, он отметил, что альянс не занимается подготовкой для страны Плана действий по членству (Membership Action Plan, MAP).

Полина Духанова, Марианна Чурсина

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Грызлов ответил на слова Порошенко о готовности вернуть артиллерию в Донбасс

Заявление президента Украины Петра Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс неуместно на фоне общих усилий по примирению сторон конфликта, оно воспримется жителями региона как угроза их безопасности, считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. «Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности <…> Его слова о готовности вернуть артиллерийские и ракетные системы вооружения не могут не тревожить», — заявил Грызлов ТАСС. Как ранее сообщала «Русская Весна», Порошенко призвал ракетные войска и артиллерию быть готовыми к тому, что в любой момент в случае необходимости нужно будет вернуться на линию разграничения в Донбассе. Читайте также: В ДНР ответили на заявление Порошенко о ракетных войсках в Донбассе

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ находятся в хорошей форме, — Волкер

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что армия Украины находится в «хорошей форме» и смогла восстановиться после 2014 года. Отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в США о поставках оружия на Украину, Волкер отметил, что у него «нет ничего нового на этот счет». При этом он сообщил, что «каждая страна имеет право на самозащиту». «Украина столкнулась с конфликтом на своей собственной территории», — сказал высокопоставленный американский дипломат. Он подчеркнул, что «вооруженные силы Украины находятся в очень хорошей форме» и им удалось «восстановиться после 2014 года». В то же время он подчеркнул необходимость сфокусироваться на инициативе размещения миротворцев ООН в Донбассе. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву «летальных вооружений оборонного характера». Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было. Читайте также: Волкер рассказал, когда посетит Донбасс

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Спецназ США в ЛНР

Разбор американского фильма "Отважные" про то, как бравый американский спецназ выполняет боевые задачи на территории ЛНР в городе Свердловске.По наводке

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com