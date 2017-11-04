Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 ноября 2017

Момент бомбометания Ту 22М3 по объектам террористов в Сирии

На видеозаписи запечатлен момент бомбометания Ту-22М3 по объектам террористов в Сирии, снятый с помощью камер GoPro непосредственно из люка дальнего бомбардировщика.



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«Коллапс обороны террористов»: ЧВК Вагнера громит ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Со ссылкой на сирийские информагентства сообщает об успехах правительственных сил в битве за Дейр-эз-Зор. Сражение вступает в решающую фазу. Как известно, главной ударной силой, выступающей на стороне правительственной армии в провинции, являются бойцы ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы оснащены по последнему слову и тактически обучены для сложнейших операций, коей, несомненно, является зачистка городских кварталов. Городские бои в современных локальных конфликтах традиционно считаются наиболее рискованным предприятием.

СМИ сообщают об освобождении центральной части района Аль-Джубейль, Центрального парка, юридического колледжа и южной части района Аль-Хамидия в Дейр-эз-Зоре.

Бойцы ЧВК Вагнера прорвали оборону террористов, благодаря скоординированному танковому удару. Значительную роль в освобождении города играет артиллерия, которую российские бойцы точечно наводят на позиции боевиков благодаря воздушной разведке дронов. Опыт, приобретённый вагнеровцами в Алеппо, помогает поддерживать высокий темп наступления.

На сегодняшний день преимущественно разрозненные группировки игиловцев контролируют менее 10% территории административного центра провинции.

Военные корреспонденты «ANNA News», вещающие с места событий, подтверждают освобождение района Аль-Джубейль, а также констатируют коллапс обороны у оставшихся в городе террористов.

Вагнеровцы в скором времени занесут себе в актив очередную успешную операцию. Ранее СМИ сообщали о том, что Дамаск использует ЧВК Вагнера на тех участках фронта, где сирийские войска не способны справиться самостоятельно.

Известно, что российские профессионалы принимали участие в освобождении Алеппо, Пальмиры, формировании и зачистке акербатского котла. Вагнеровцы первыми прорвались к защитникам Дейр-эз-Зора, форсировали Евфрат и закрепились на восточном берегу.

В начале октября российские бойцы разгромили ИГИЛ* в Меядине. На сегодняшний день бойцы ЧВК Вагнера продолжают добивать игиловцев в провинции Дейр-эз-Зор. Под контролем террористов остаётся менее 5% территории САР.

*запрещено в РФ

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С воздуха и из-под воды по боевикам ИГ* в Абу-Кемале ВС России нанесли мощные удары

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Сирийский Дрезден: Как ВВС США превратили Ракку в безжизненные руины (ВИДЕО)

Западные журналисты восхваляют успехи коалиции США в Сирии. Насколько объективны дифирамбы американским авиаударам, если вспомнить историю? На прошлой неделе силы Международной коалиции освободили сирийский город Ракка, считавшийся одним из главных оплотов ИГИЛ*. Тогда, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: «Международная коалиция продолжит использовать все элементы национальной власти, включая разведку, военную область, дипломатию, экономику, охрану правопорядка, а также всю силу сообществ, пока сирийский народ не освободится от жестокости ИГИЛ, а боевики не закончат распространять террор по всему миру». Западные СМИ охотно растиражировали якобы успех американской авиации, именно она наносила удары по Ракке, создав у мирового сообщества образ Вашингтона-победителя. Естественно, про то, какой ценой был освобожден город иностранная пресса умолчала. Де-факто, почти 2 000 км2 стерты с лица земли американскими авиаударами, многие сотни мирных жителей убиты. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сравнил операцию США по освобождению Ракки с англо-американскими бомбардировками Дрездена в феврале 1945 года. Как показывает история, пример далеко не единственный. Действия ВВС США по всему миру говорят сами за себя. Есть поговорка «победителей не судят». Но из каждого правила должны быть исключения. Читайте также: «Потерь нет»: Пентагон неохотно признал крушение вертолёта, провал спецоперации и жертвы среди военных * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Друзы прорвали израильскую границу, чтобы спасти сирийский город от боевиков (ВИДЕО)

Сотни израильских друзов прорвали оцепление и устремились в Сирию, чтобы помочь своим соплеменникам из сирийского города Хадер, который угрожают захватить террористы. Израильские военные и полицейские силой вернули нарушителей обратно. Армия обороны Израиля сообщает, что нарушители границы поставили под угрозу свои жизни и жизни военнослужащих ЦАХАЛа. «Речь идет о тяжком преступлении», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. Ранее командование ЦАХАЛа объявило о готовности ввести войска в Сирию с целью не допустить захвата джихадистами Хадера, расположенного в сирийской провинции Кунейтра. Перед этим в городе был совершен кровавый теракт, в результате которого погибли 9 мирных жителей, а более 20 были ранены. По имеющимся данным, взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль, управлявшийся террористом-смертником. Депутат Кнессета Акрам Хасон, четверо родных которого погибли в результате теракта в Хадере, так прокомментировал ситуацию: «Между жителями города Хадер и израильскими друзами существуют родственные связи, в связи с чем сегодняшний инцидент у границы ощущается нами особенно болезненно. Гибель и ранения мирных жителей требуют вмешательства, тем более, когда речь заходит о наших родственниках. Утром я провел беседы с шейхами Хадера, с высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа и с руководством служб безопасности, и я надеюсь, что вскоре будет достигнуто прекращение огня». В то же время, в район Мадждаль-Шамс, расположенный на израильско-сирийской границе, продолжают стекаться сотни друзов из Израиля, которые намереваются предпринять ещё одну попытку прорваться через кордоны в САР. Лидеры друзской общины недвусмысленно дали понять руководству израильской армии, что в случае реальной угрозы жителям Хадера они не остановятся ни перед чем, чтобы помочь своим единоверцам. Читайте также: Военные США снова выставили себя дураками, обвиняя Россию и Сирию (ФОТО)

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