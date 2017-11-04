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«Русский марш» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:55. 4 ноября 2017 Просмотров - 349 2 коммент. Опубликовал:
«Русский марш» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — Сморите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В эти минуты по улицам Москвы идут колонны «Русского марша», приуроченного ко Дню народного единства.

Колонны в этом году две, первая — на улице Перерва в районе Люблино, вторая — около станции метро «Октябрьское поле».

Обе акции согласованы с городскими властями.

По всему маршруту следования выставлены наряды полиции.

Сами организаторы обозначили маршрут так: от метро «Люблино», по Совхозной улице, через Новороссийскую и до Перервы, где непосредственно формируются колонны митингующих.

Предполагается, что колонны по ходу шествия должны встретиться и сомкнуться.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 1119 739
    Oblichitel 4 ноября 2017 в 16:58 Ссылка Пометить
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    Русский марш – с не Русским Духом…

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  • 522 442
    макс 4 ноября 2017 в 17:12 Ссылка Пометить
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    Русские зачем подымать флаги Романовых-Голштейнов они не русские и к Руси не каким боком не не имеют это жидо англо-саско-германский проект Россия была в лоптях а в США уже строили небоскребы и была индустриализация!
    А у них балы юнкира и хруст французской булки!﻿

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