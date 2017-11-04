«Русский марш» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В эти минуты по улицам Москвы идут колонны «Русского марша», приуроченного ко Дню народного единства.

Колонны в этом году две, первая — на улице Перерва в районе Люблино, вторая — около станции метро «Октябрьское поле».

Обе акции согласованы с городскими властями.

По всему маршруту следования выставлены наряды полиции.

Сами организаторы обозначили маршрут так: от метро «Люблино», по Совхозной улице, через Новороссийскую и до Перервы, где непосредственно формируются колонны митингующих.

Предполагается, что колонны по ходу шествия должны встретиться и сомкнуться.

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