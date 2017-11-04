«Русский марш» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты по улицам Москвы идут колонны «Русского марша», приуроченного ко Дню народного единства.
Колонны в этом году две, первая — на улице Перерва в районе Люблино, вторая — около станции метро «Октябрьское поле».
Обе акции согласованы с городскими властями.
По всему маршруту следования выставлены наряды полиции.
Сами организаторы обозначили маршрут так: от метро «Люблино», по Совхозной улице, через Новороссийскую и до Перервы, где непосредственно формируются колонны митингующих.
Предполагается, что колонны по ходу шествия должны встретиться и сомкнуться.
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Источник: rusvesna.su
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Русский марш – с не Русским Духом…
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Русские зачем подымать флаги Романовых-Голштейнов они не русские и к Руси не каким боком не не имеют это жидо англо-саско-германский проект Россия была в лоптях а в США уже строили небоскребы и была индустриализация!
А у них балы юнкира и хруст французской булки!