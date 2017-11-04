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Россияне на генетическом уровне не приемлют давление, — Путин

15:50. 4 ноября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:
Россияне на генетическом уровне не приемлют давление, — Путин | Русская весна

Президент Владимир Путин назвал заботу о своей стране и неприятие любого внешнего давления основой российской государственности и генетическим кодом народа. Об этом он заявил на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня народного единства.

В поздравлении Путин обратился к истории этого праздника. «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны», — сказал он.

Глава государства отметил, что «преданность отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий».

«Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — подчеркнул президент.

Он отметил, что каждый народ приносит миру свое уникальное достояние, и в России таким наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей.

«Другой такой большой многоликой страны, как наша, просто нет», — сказал президент.

«И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, так же как и традиции взаимного доверия, согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой внутренней силой», — заключил глава государства.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничную дату установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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