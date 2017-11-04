Пять “перлов” тупости США на фоне моря

Смогут ли русские потопить американский авианосец? Легко!

Недавно американский аналитический журнал National Interest опубликовал статью с говорящим названием: «Пять причин, по которым ни Россия, ни Китай никогда не смогут потопить американский авианосец». В ней автор подробно разбирает эти самые причины. Все они, кстати, довольно незатейливы.

Первая (не поверите!) – оказывается, «Американский авианосец большой и быстрый…»

Вторая — «На нем много оружия…»

Третья — «Его хорошо защищают…»

Четвертая — «Он действует осторожно…»

И, наконец, пятая — «Военные технологии у Соединенных Штатов Америки – лучшие в мире…»

Такой вот незамысловатый набор пропагандистских штампов, которые американская пропаганда вколачивает в голову среднестатистическому западному обывателю. При этом важно понимать, что National Interest не какая-то там «жёлтая пресса», это — журнал аналитический, предполагающий ответственную и профессиональную манеру подачи материала.

Большой и быстрый гроб с винтом

Давайте рассмотрим поподробнее, как автор этой статьи — эксперт, аналитик, политолог — объясняет своим читателям, почему авианосцы США неуязвимы и непотопимы...

Итак, первое. Американский авианосец, действительно, большой и быстрый. У него 25 палуб, его максимальная высота составляет 80 м. от киля до клотика. Водоизмещение — около 100 000 тонн, и разместиться на нем может аж 70, а то и 90 летательных аппаратов разных типов.

Есть, правда одна маленькая деталь, которая портит эту благостную картину: в большую цель попасть легче! Но американцы просто не могут делать авианосцы меньшего размера. Причина проста: это безумно дорого. Они вынуждены делать их такими огромными, потому что если создавать авианосцы меньших размеров, то они потребуются в большем количестве. Гибкость боевого применения американского авианосного флота, при этом, конечно, возрастёт, но и цена фантастически увеличится.

Судите сами: современной авианосец обходится США примерно в 13 миллиардов долларов (столько стоил новейший «Джеральд Форд»), и еще порядка 7 миллиардов долларов стоит авиакрыло (корабельный вариант F-35), которое на нём базируется. Это уже 20 миллиардов долларов. Плюс корабли охранения – ракетные крейсера, эсминцы ПВО и атомные многоцелевые подводные лодки. Т.е. одна авианосная ударная группировка стоит американцам примерно 50 миллиардов долларов! И эти 50 миллиардов, кстати, ни разу не способны перемещаться в океане с той скоростью, о которой говорит «иксперд» из National Interest…

Но это в Америке никого не смущает. Автор ничтоже сумняшеся пишет: «Авианосцы при проведении операции постоянно находятся в движении, а их скорость составляет 35 миль в час. Этого достаточно для того, чтобы обогнать подводные лодки, и поэтому обнаружение авианосца и слежение за ним — задача не из легких. Через 30 минут после обнаружения противником зона возможного нахождения авианосца может увеличиться до 700 квадратных миль, а спустя 90 минут она расширится до 6000 квадратных миль».

И всё бы хорошо, но на деле ни один американский авианосец не может развить такую скорость. Максимальная скорость, которую может – да и то лишь какое-то ограниченное время – поддерживать американский авианосец, — 30 узлов. Тут ключевое слово – именно ОГРАНИЧЕННОЕ время. Если кто-то думает, что выйдя в море, авианосец может сразу врубить аж 30 узлов (то есть почти 56 км/час), и пойти себе чесать по волнам с такой скоростью, то он, конечно, заблуждается.

Такого быть не может. В реальности 95% времени на боевом дежурстве американские авианосцы идут экономичным ходом, со скоростью не больше 14 узлов (около 26 км. в час.). А когда самолеты на авианосце взлетают или садятся, он, вдобавок, ещё очень серьезно ограничен по всем параметрам маневрирования: и по скорости, и по изменению курса. Авианосец — не велосипед. Если этот плавучий аэродром будет все время вилять туда-сюда, летчик просто не сможет посадить на него самолет.

И еще одна маленькая деталь: кто же даст 30 минут авианосцу, чтобы тот мог уйти из зоны поражения? Даже старая советская ракета «Гранит» (хотя у американцев до сих пор нет ничего похожего), которой вооружены наши атомные подводные крейсера 949-го проекта типа «Антей», при её пуске с максимальной дальности будет лететь до цели чуть более 500 секунд. А это значит, что американский авианосец на своей максимальной скорости сможет уйти от точки, где он был обнаружен в момент пуска, не дальше, чем на 7,5 километров. Такое расстояние гарантированно охватывает головка самонаведения ракеты «Гранит». Т.е. ракета долетит, захватит цель и, если не будет сбита средствами ПВО (что маловероятно), непременно поразит цель.

Кроме того, вот что ещё надо бы иметь в виду американскому «иксперду»: одной ракетой по авианосной ударной группе никто стрелять не станет! На каждом нашем подводном «Антее» имеются аж 24 таких ракеты. Более того, я думаю, что если уж Главный штаб нашего Военно-Морского Флота будет планировать операцию по уничтожению американского авианосца, то, наверное, в ней примет участие не один «Антей».

А при залпе 24-мя ракетами «Гранит» перехватить их будет почти невозможно. Подавляющая их часть летит на крайне низкой высоте, они стелятся непосредственно над поверхностью океана. Но одна ракета летит наверху, она наводит на цель всю стаю. Если противник сбивает такую ракету наведения, то ее сразу же замещает одна из тех, которые летят внизу. Причём, уже тогда, когда советские конструкторы делали эти ракеты, они заложили в них основы искусственного интеллекта: эти ракеты общаются между собой, выбирают цели так, чтобы две ракеты случайно не попали в одну и ту же маленькую цель. Например, наши ракеты умеют выделять главную цель, и если такой целью является авианосец, то «Граниты» не будут наводиться на корабли охранения — они будут бить в именно в авианосец. Кроме того, есть у этих ракет еще и другие маленькие хитрости, которые наверняка «приятно» удивят американцев. Например, умение взаимодействовать с Морской космической системой разведки и целеуказания.

Но автор американской статьи о нашей МКРЦ, похоже, даже не подозревает. А ведь еще в Советском Союзе существовала такая система — «Легенда». Её российская наследница называется «Лиана» и обладает огромными возможностями по фиксации и сопровождению американских авианосных группы в океане. Причём, эта система позволяет в реальном масштабе времени выдавать команды целеуказания даже на ракеты, уже находящиеся в полете.

Другое дело, что, каким бы хорошим ни было оружие, какой бы замечательной ни была система разведки — стопроцентной гарантии, что авианосец будет уничтожен с первого выстрела, конечно, никто не даст. Однако вероятность того, что задействовав все ранее перечисленные возможности, мы-таки пустим его на дно, очень велика.

Вооружён до зубов и очень осторожен

Теперь уточним, кто же поставляет солидным американским журналам этот аналитический бред? Кто этот замечательный американский «иксперд», который на голубом глазу дурит свою собственную аудиторию? Это Лорен Томпсон — оперативный директор Lexington Institute, очень известный, кстати, конторы. Он также является заместителем директора программ исследований в области безопасности Джорджтаунского университета, а ещё – читал лекции для тамошних аспирантов по стратегии и преподавал в школе государственного управления.

Какой стратегии обучал своих слушателей сей светоч стратегической мысли, остаётся только догадываться. Какого качества управленцы получались из тех, кто слушал лекции этого «замечательного» эксперта, думаю, понятно…

Но вернемся к тем причинам, по которым мы, якобы, никогда не сможем потопить американский авианосец.

Следующая причина, по мнению Томпсона, заключается в том, что на американском авианосце «много оружия, и он может себя защитить...» Да… Кто бы мог подумать? Вот, сразу чувствуется американский профессионал: с ходу самую суть проблемы ухватил!

Оружия на авианосце и вправду много. Только Томпсону, похоже, невдомёк, что это оружие нападения, а не защиты. Защищать сам себя авианосец категорически не способен! Противовоздушную и противолодочную оборону ему должны обеспечить корабли охранения.

Но вот этих-то кораблей, говорит Лорен Томпсон, много и они хорошо вооружены. И это-де есть очередная причина непотопляемости американских авианосцев. Что тут скажешь? Стесняюсь напомнить, но нападать-то ведь тоже будут не в одиночку! Еще в советские времена для уничтожения одного американского авианосца выделялся наряд сил в размере целого полка ракетоносцев Ту-22. А это – несколько десятков самолетов. Плюс подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами. Плюс иные средства поражения и нападения, которые имеются у нашего флота.

Ну, а кроме того, исторический опыт свидетельствует – еще 70 лет назад, во время Второй мировой войны, наличие большого количества кораблей охранения не мешало японцам пускать американские авианосцы на дно. За два года, с 1942-го по 1944 год, они успешно потопили аж целых 11 штук! Ну, а с той поры средства нападения, надо думать, серьезно продвинулись.

Возьмем, к примеру, истребитель-перехватчик Ту-22М3. Сейчас советский парк этих самолетов капитально модернизируется, и на вооружение этих модернизированных машин Ту-22М3М поступают, в частности, противокорабельные ракеты нового поколения Х-32. О них, почему-то, редко упоминают в открытой печати, а ведь это ракеты с фантастическими характеристиками. После пуска они поднимаются на высоту 40 км. и летят со скоростью, почти в пять раз (!) превышающей скорость звука. А оказавшись у цели, пикируют на неё практически вертикально.

На вооружении военно-морских сил Соединенных Штатов сегодня не существует оружия, даже близко соответствующего по своим параметрам нашей Х-32. Нет у американцев и комплексов ПВО, способных перехватить такую ракету...

Поэтому четвертая причина, по которой, как утверждает «Нэшнл Интерест», враги не смогут потопить американский авианосец, обретает особую злободневность. Что же это за причина? Ах, да – «он действует осторожно».В таком случае, может быть, лучше просто вообще не выходить из базы в открытое море? Так, блин, надежнее...

Ну, а уж если вышел… Осторожно или неосторожно, но на пути в районыведения боевых действий против нашего флота, например, в Северной Атлантике, американские авианосцы будут вынуждены проходить определенные проливные зоны, узкости, где их, естественно, будут ждать наши подводные лодки и другие силы, и, так сказать, по старому русскому обычаю встречать крылато-ракетным «хлебом-солью» с приправой из разного рода торпед, мин и бомб… Но в любом случае традиционное русское гостеприимство этим авианосцам будет обеспечено!

Осторожный ты или неосторожный, но нельзя приплыть из Джексонвилла, американской военно-морской базы, которая расположена на восточном побережье Соединенных Штатов, в наши прибрежные акватории (предположим, в оперативную зону ответственности Северного флота, основные базы которого находятся на Кольском полуострове), миновав несколько совершенно определенных мест, узкостей, проливных зон, которые всем хорошо известны.

Американцы ещё во времена холодной войны сами же и устраивали в этих местах противолодочные рубежи, призванные не выпустить русские подлодки в Атлантику. Самые известные примеры, это рубеж на линии мыса Нордкап – острова Медвежий и между Исландией и Фарерскими островами…

Ну, и последняя, пятая причина непотопляемости американских авианосцев, по версии Лорена Томпсона, и вовсе является венцом экспертно-аналитического американского сознания. Она заключается в той очевидной (для американцев) истине, что американцы вообще лучшие в мире, и самые лучшие технологии, в том числе военные, тоже, конечно, у них. Но это совсем не факт. Например, русские технологии в области противокорабельных крылатых ракет заведомо лучше американских. Это известно всем, кто хочет хоть что-то знать и хоть в чем-то разбираться. Причем, особенное внимание военных экспертов привлекает русское гиперзвуковое ракетное оружие нового поколения.

Предусмотрительные паникёры

Самих американцев, судя по всему, переубеждать бесполезно, однако у них есть некоторые более-менее вменяемые союзники. Недавно, например, пресса Великобритании учинила натуральную истерику по поводу новой русской противокорабельной ракеты «Циркон».

Первой забила тревогу английская газета Independent. Она заявила: «Остановить “Циркон” невозможно. Даже перспективные средства противовоздушной обороны, которыми собираются оснастить Британский флот, будут способны сбивать цели с максимальной скоростью полета 3700 км/час, а “Циркон” способен разогнаться до 6000 и даже до 7400 км/час…»

Дальше тему о страшных русских «Цирконах» подхватила газета Daily Star:«Россия производит смертельные ракеты, способные уничтожить весь королевский флот одним ударом. Представитель Британского министерстваобороны считает, что русский “Циркон”, способный нести ядерную боеголовку, полностью поменяет правила войны на море. Наши авианосцы просто нельзя будет использовать там, где русские разместят свои ракеты…»

В таком же паническом духе высказалась и еще одна английская газета — Mirror. Она пишет: «Русская ракета летит со скоростью в два раза больше, чем скорость снайперской пули. Она способна опустить на дно самые современные корабли. Эксперты говорят, что наш военно-морской флот сегодня не имеет никакой защиты против этого страшного оружия. Принятие на вооружение ракеты “Циркон” сделает просто бесполезными оба наших строящихся авианосца стоимостью по 7 миллиардов долларов каждый».

Ну и завершающую точку в этом паническом хоре поставила газета Daily Mail, заявившая: «Россия создала несокрушимую крылатую ракету, летящую со скоростью 4600 миль в час и способную потопить английский авианосец с одного попадания. Эта смертельная ракета “Циркон” может быть запущена с наземных, морских и воздушных носителей. 155 миль она преодолевает за 2,5 минуты. Принятие ее на вооружение делает бессмысленной саму идею авианосных ударных групп, а сбить ее нам просто нечем».

Американцы могут, конечно, надеяться, что наш «Циркон» страшен только для британских авианосцев. Впрочем, независимо от того, что они думают, факты говорят об обратном: любая попытка американских моряков проверить в реальных боевых условиях, могут ли русские потопить их авианосец, кончится для США, скорее всего, очень плачевно.

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http://zavtra.ru/blogs/pyat_perlov_tuposti_na_fone_morya