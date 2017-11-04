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Популярно: какие бывают виды лампочек?

08:22. 4 ноября 2017 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:



Лампы накаливания долгое время были единственными, которые мы использовали в быту, именно их прозвали «лампочками Ильича». Потом изобрели более экономичные лампы — люминесцентные. Правда, они долго разгораются, поэтому не подходят, если надо включить свет ненадолго. Но технологии не стоят на месте, и вот появились светодиодные лампы. Они обыгрывают первые два вида по всем важным параметрам: размер, долговечность, энергопотребление. Лампы накаливания потребляют на 80% больше электроэнергии, чем светодиодные. Люминесцентные лампы реагируют на скачки напряжения в электросети. Светодиодные лампы не нагреваются, потребляют меньше всего энергии, у них самый продолжительный срок службы и самое низкое потребление электроэнергии.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: инфографика
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