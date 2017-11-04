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Подготовка к празднику

22:01. 4 ноября 2017 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:


В порядке информации. Так как 7 ноября Мавзолей Ленина будет закрыт, возложение цветов к могиле вождя мирового пролетариата состоится 5 ноября https://kprf.ru/announcements/113442.html.
В 12 часов начнется официальная часть под эгидой КПРФ с участием делегаций из компартий различных стран приехавших в Россию на 100-летие Октябрьской Революции.

По мероприятиям, из того что знаю, будет шествие КПРФ в Москве (15-00 на Пушкинской площади https://kprf.ru/announcements/113434.html), мероприятие "Рот-Фронта" у крейсера Аврора https://vk.com/rot_front?w=wall-502742_10729 (сбор на Финляндском вокзале)

Также напоминаю про идущую акцию "3 гвоздики к крейсеру Аврора" https://colonelcassad.livejournal.com/3778993.html.
На 4 ноября собрано 127 000 рублей https://quarterbackrene.livejournal.com/230213.html, так что число гвоздик будет как минимум не меньше, чем в традиционных возложениях цветов к могиле товарища Сталина.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 7 ноября, Ленин, Мавзолей, октябрьская революция, праздники
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Один комментарий»

  • 1611 1299
    Pol Roger 5 ноября 2017 в 9:18 Ссылка Пометить
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    Это у них свое “народное”единство!Единство тварей,которые никак не нажруться,потому что сытости неведают.А ****o,ватники для них не люди,мы так сказать не попадаем в единство.Следующая Революция будет для них еще страшней.Думаю,что в живых эту либерастно-управленческо-скоморошью нечисть не оставят.

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