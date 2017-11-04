Почему врёт история? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Почему врёт история? Причины переделки прошлого. Выступление на Первой Уральской конференции думающих людей.

Содержание:

0:00:00 – размышления или шаблоны

0:48:23 – откуда мы берём знания?

0:01:38 – непосредственное знание

0:02:28 – программирование ребёнка

0:08:36 – два вида знания

0:10:17 – насколько правдивы знания?

0:15:13 – супергений Ломоносов

0:16:10 – основа фундаментальных знаний не проверяема

0:18:11 – на сколько мы знаем прошлое?

0:20:34 – подделка исторических артефактов

0:29:16 – как власть переписывает историю

0:32:25 – сколько раз переписывали историю России

0:36:43 – мы не знаем прошлого

0:37:59 – зачем придумывают легенды?

0:41:12 – когда написали летописи?

0:43:03 – самая большая загадка истории

0:48:14 – ошибки радиоуглеродного анализа

0:54:23 – как датируют археологические находки

0:59:15 – как работает наука

1:04:09 – что говорил министр образования Фурсенко

1:08:59 – короткий отрезок реальных исторических знаний

1:10:25 – правильная методика изучения прошлого

1:12:11 – электронное министерство правды

1:14:38 – как правильно ходить в музей

1:21:16 – новые модели прошлого

1:25:35 – информационная война в помойке интернета

1:30:19 – добрые против злых

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com