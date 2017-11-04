Почему врёт история? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Почему врёт история? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Почему врёт история? Причины переделки прошлого. Выступление на Первой Уральской конференции думающих людей.
Содержание:
0:00:00 – размышления или шаблоны
0:48:23 – откуда мы берём знания?
0:01:38 – непосредственное знание
0:02:28 – программирование ребёнка
0:08:36 – два вида знания
0:10:17 – насколько правдивы знания?
0:15:13 – супергений Ломоносов
0:16:10 – основа фундаментальных знаний не проверяема
0:18:11 – на сколько мы знаем прошлое?
0:20:34 – подделка исторических артефактов
0:29:16 – как власть переписывает историю
0:32:25 – сколько раз переписывали историю России
0:36:43 – мы не знаем прошлого
0:37:59 – зачем придумывают легенды?
0:41:12 – когда написали летописи?
0:43:03 – самая большая загадка истории
0:48:14 – ошибки радиоуглеродного анализа
0:54:23 – как датируют археологические находки
0:59:15 – как работает наука
1:04:09 – что говорил министр образования Фурсенко
1:08:59 – короткий отрезок реальных исторических знаний
1:10:25 – правильная методика изучения прошлого
1:12:11 – электронное министерство правды
1:14:38 – как правильно ходить в музей
1:21:16 – новые модели прошлого
1:25:35 – информационная война в помойке интернета
1:30:19 – добрые против злых
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com
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“Историю переписывают для того, чтобы потом переписать собственность”.
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Врёт не история, а те, кто её сочиняют в угоду власть предержащим… Уже и выражение появилось – Россия – страна с непредсказуемой историей…