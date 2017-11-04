Главная » Аналитика, Мировоззрение, Наука, Политика, События Настоящего

Ответ России “приземлил” США

17:14. 4 ноября 2017 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал:

pentagon_p_1465225990_0

ПЕНТАГОН ПРИЗНАЛ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РД-180

 

"США навредили сами себе", - с таким первополосным материалом вышла сегодня New York Times. Америка пребывает в шоке от ответа, который дала ей Москва на долгие санкционные провокации.С первого числа следующего месяца Россия решила в ответ на американские санкции прекратить поставку ракетных двигателей РД-180. Это означает, что космическая программа США останавливается как минимум на десять лет.
 

 

Ответка России подкосила сшанию

 

Напомним, конгрессмен Кевин Маккарти и сенатор Джон Макккейн в январе 2016 года призывали запретить США использовать ракетные двигатели РД-180, потому что они производятся НПО «Энергомаш», которое «контролируется российским правительством и «приближёнными» Владимира Путина». Пентагон был против, потому что именно с помощью российских ракет США разрабатывали космическую военную программу против России.

В чем суть потерь американцев? Об этом рассказал академик РАН Борис Каторгин, руководитель НПО "Энергомаш":  "Наш двигатель РД-170 за один запуск за счет большего удельного импульса мог вывези полезного груза на две тонны больше, чем их самый мощный F-1, что означало по тем временам 20 миллионов долларов выигрыша. Они объявили конкурс на двигатель тягой 400 тонн для своих «Атласов», который выиграл наш РД-180. Тогда американцы думали, что они начнут с нами работать, а года через четыре возьмут наши технологии и будут сами их воспроизводить. Я им сразу сказал: вы затратите больше миллиарда долларов и десять лет. Четыре года прошло, и они говорят: да, надо шесть лет. Прошли еще годы, они говорят: нет, надо еще восемь лет. Прошло уже семнадцать лет, и они ни один двигатель не воспроизвели".    "Санкции всегда обоюдоострые. Нельзя бесконечно накладывать санкции на одну страну, не ожидая никакого ответа с её стороны. Даже ангельскому терпению Российской Федерации пришел конец", - заявила сегодня на пресс-конференции официальный представитель МИД России.

---

https://www.pravda.ru/news/week/03-11-2017/1352408-0

Метки: космос, ракетные технологии, РД-180, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 25 марта 2015
... уверяют, что их «специалисты дадут ответ, как только изучат данную тему...... Business Insider: США боятся усиления России в Центральной Америке Россия восстанавливает свое влияние.... По его словам, самолет должен приземлиться в аэропорту Пулково в 12...
Новости России и Крыма. Сегодня 20 марта 2015
...«В ближайшие дни я получу ответ», — отметил он. Во время Второй... договоренностей. Источник Стратком США интересуется намерениями России по военным договорам Командующий... в Астану. Самолет президента России приземлился в аэропорту столицы Казахстана накануне...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... самолеты, вернувшиеся из Сирии, приземлились под Воронежем Первая группа многофункциональных...Сирии ослаблении антитеррористической операции» Иванов ответил: «Мы ее (борьбу с...региональных игроков. Среди них помимо РоссииСША, Турция, Саудовская Аравия и ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2015
... приземлился в Домодедово. 08:14 Обама заявил об отсутствии взаимопонимания с Россией..., 09:57 — REGNUM США ответили отказом на предложение России проводить совместные операции по...Сирии 56 человек, приземлился в Домодедово Самолет МЧС России доставил из Сирии...
Новости России и Крыма. Сегодня 3 апреля 2015
... эвакуировавший россиян из Йемена, приземлился в ПодмосковьеГоремыкин: растет число призывников...Почему это произошло именно сейчас? Ответ таков: Минские соглашения могут ... кампании США против России», — замечает Коэн. Историк сравнивает кампанию США по ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 ноября 2015
... пилота Су-24 Олега Пешкова приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об... место займет Daesh. Тогда я ответил ему, что Daesh не придет... – раздела) Сирии путём междусобойчика Турция-США-Россия. А народ Сирии, конечно, поддержит...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>