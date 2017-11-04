Ответ России “приземлил” США

ПЕНТАГОН ПРИЗНАЛ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РД-180

"США навредили сами себе", - с таким первополосным материалом вышла сегодня New York Times. Америка пребывает в шоке от ответа, который дала ей Москва на долгие санкционные провокации.С первого числа следующего месяца Россия решила в ответ на американские санкции прекратить поставку ракетных двигателей РД-180. Это означает, что космическая программа США останавливается как минимум на десять лет.



Ответка России подкосила сшанию

Напомним, конгрессмен Кевин Маккарти и сенатор Джон Макккейн в январе 2016 года призывали запретить США использовать ракетные двигатели РД-180, потому что они производятся НПО «Энергомаш», которое «контролируется российским правительством и «приближёнными» Владимира Путина». Пентагон был против, потому что именно с помощью российских ракет США разрабатывали космическую военную программу против России.

В чем суть потерь американцев? Об этом рассказал академик РАН Борис Каторгин, руководитель НПО "Энергомаш": "Наш двигатель РД-170 за один запуск за счет большего удельного импульса мог вывези полезного груза на две тонны больше, чем их самый мощный F-1, что означало по тем временам 20 миллионов долларов выигрыша. Они объявили конкурс на двигатель тягой 400 тонн для своих «Атласов», который выиграл наш РД-180. Тогда американцы думали, что они начнут с нами работать, а года через четыре возьмут наши технологии и будут сами их воспроизводить. Я им сразу сказал: вы затратите больше миллиарда долларов и десять лет. Четыре года прошло, и они говорят: да, надо шесть лет. Прошли еще годы, они говорят: нет, надо еще восемь лет. Прошло уже семнадцать лет, и они ни один двигатель не воспроизвели". "Санкции всегда обоюдоострые. Нельзя бесконечно накладывать санкции на одну страну, не ожидая никакого ответа с её стороны. Даже ангельскому терпению Российской Федерации пришел конец", - заявила сегодня на пресс-конференции официальный представитель МИД России.

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https://www.pravda.ru/news/week/03-11-2017/1352408-0