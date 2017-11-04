Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2017
- 04:00 Европейские авиакомпании боятся летать на Украину.
- 01:00 Польша составит «черные списки» украинцев.
- 00:54 Оружейный “клондайк” Порошенко.
- Вчера 23:23 Тест-драйв “аваковского” рюкзака.
- Вчера 22:36 Мила Куниц возвращается в Черновцы.
Европейские авиакомпании боятся летать на Украину
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) собирается запретить подведомственным авиакомпаниям летать в Днепропетровск, Запорожье и Харьков. О чем еще в двадцатых числах сентября уведомило Госавиаслужбу Украины. Пока без объяснения причин. Хотя и так понятно: чем ближе к завершению расследование инцидента с малайзийским Боингом, тем больше появляется вопросов к Киеву.
Надо сказать, эти направления у европейских пассажиров особой популярностью не пользуются. В Харьков летает польская LOT и греческая EllinAir, в Днепропетровск — Austrian Airlines. В Запорожье европейские компании не летают совсем.
В отличие от Ростова-на-Дону, расположенного по соседству, куда летает 21 компания из разных стран мира. Что точно установили украинцы, ревниво поглядывающие в сторону конкурента.
«Европа вовсе не пытается запретить полеты в российский Ростов-на-Дону, который находится ближе к зоне боевых действий, чем тот же аэропорт Харькова.
Так, расстояние от Ростова до Донецка составляет 200 км, а от Харькова до Донецка — 314 километров, — скрупулезно подсчитало информационное агентство УНИАН. И добавило аргументов: — Есть еще один важный нюанс. Ростов буквально напичкан военными частями, ждущими своей отправки в Донецк или Луганск, не говоря уже о высокой плотности российских средств ПВО в городе и его окрестностях. В случае пьянства или куража среди личного состава (а это сплошь и рядом в российской армии), трагедии не избежать».
УНИАН направил запрос в EASA, в котором потребовал объяснить эту избирательность, больно ранящую душу каждого укропатриота. Но ответа не удостоился.
Полагаю, именно потому, что в запросе была написана примерно та же чушь о вечно пьяных солдатах и офицерах Минобороны РФ, что и в статье. У европейцев в последние два года, с тех пор как мы вмешались в сирийский конфликт, сложилось собственное мнение об эффективности и дисциплине в наших войсках, и оно наверняка в корне отличается от мнения украинцев.
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Однако в чем они, безусловно, правы, так это в том, что запреты полетов в три крупных города нэньки обязательно скажутся на ее инвестиционном климате, и без того довольно дождливом и переменчивом. В последнем рейтинге стран по простоте ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business Украина переместилась на четыре места, о чем гордо сообщил Петр Порошенко. Но о том, что речь идет о повышении рейтинга с 80-й строчки до 76-й, предусмотрительно умолчал.
По соседству расположились Бутан, Узбекистан и Киргизия. Даже Албания, занявшая 66 место, привлекательнее для бизнеса, чем Украина.
Но раз уж украинцы все сравнивают с Россией, уместно будет сказать, что мы тоже переместились на пять мест, правда, с 40-го на 35-е. Ни подешевевшая нефть, ни страшные, с точки зрения постмайданной Украины, санкции не останавливают инвесторов — они просто-таки безудержно везут свои деньги в Россию. Обходя стороной Украину, как облетают ее неспокойную территорию самолеты международных авиакомпаний.
В последнее время стало казаться, что украинцы сделали выводы из двух с половиной майданов, на которые их вывели циничные организаторы. Страна, превратившаяся в перманентное поле битвы, где не работают законы, где бравые нацики могут разгромить любой суд, да и вообще все постоянно меняется, вряд ли может привлечь серьезных инвесторов. Победителям «революции гидности» придется находить средства самим — на строительство дорог, ремонт котельных, на образование и медицину.
Но выясняется, что Украина по-прежнему считает себя пупом земли, вокруг которого крутятся интересы геополитических игроков. Интересы, разумеется, крутятся, но денег на развитие ей все равно никто не даст.
Еще в апреле 2014 года было опубликовано Обращение президента РФ к лидерам ряда иностранных государств, в котором были перечислены затраты, которые понесла Россия, поддерживая нэньку на плаву. Получилось больше 40 млрд долларов за четыре года.
«Россия больше не должна и не может в одиночку нести бремя поддержки украинской экономики, предоставляя ей скидки на газ и прощая долги, фактически оплачивая своими субсидиями дефицит в торговле Украины и стран — членов ЕС, — заявил Владимир Путин, призвав Запад к ответственности за своего несмышленого подшефного.
— Россия готова участвовать в стабилизации и восстановлении украинской экономики, но не в одностороннем порядке, а на паритетных с нашими европейскими партнерами условиях, — с учетом тех фактических вложений и затрат, которые длительное время в одиночку несла Россия, поддерживая Украину».
То есть, сначала верните России долги, а потом содержите Украину, раз она вам так нравится. Сколько стоит удовольствие, российский президент назвал.
К сожалению, его никто не услышал. Денег Украине дали до смешного мало, а забавный «план Маршалла», с которым как с писаной торбой носились несколько дотационных членов ЕС серьезные страны рассматривать так и не захотели. Интерес к нэньке пропал окончательно, а вместо инвестиций ее наградили поощрительным призом — 76 местом в Doing Business.
Как выяснил УНИАН, Европейское агентство авиационной безопасности было не первым, которое запретило полеты над опасным местом. Оказывается, еще в 2015 году центральный орган государственного управления США в области гражданской авиации Federal Aviation Administration полностью закрыл авиапространство Днепровского региона для своих компаний и пилотов до 2018 года. «Этот запрет, как утверждают эксперты, не дает открыть полеты в Харьков Flydubai, ведь компания из ОАЕ прислушивается к мнению американской организации», — добил своих читателей УНИАН.
Похоже, американцы давно все выяснили о малазийском Боинге и рисковать не пожелали. Какие уж там инвестиции.
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Павел Шипилин
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Польша составит «черные списки» украинцев
Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в Польшу украинцам, которые демонстрируют антипольские настроения.
«Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать на территорию Польши людей, которые демонстрируют крайне антипольские настроения. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС „Галичина“, в Польшу не въедут», — цитирует Ващиковского портал Onet.pl.
Также запрет коснется тех, кто мешает восстановлению польских мест памяти.
«Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями», — сказал он.
Кроме того, Ващиковский выразил сомнения в целесообразности возможного визита президента Польши в Украину.
Читайте также: МИД Украины вызвал посла в Сербии после скандальных высказываний о России
Ранее Витольд Ващиковский обещал, что Польша будет блокировать возможное вступление Украины в Европейский союз в случае, если в стране не пересмотрят исторические разногласия с Польшей, в частности — по фигуре Степана Бандеры.
Народный депутат Шухевич предложил плюнуть полякам в лицо, писательница Ницой потребовала от власти немедленно сделать заявление про геноцид украинцев поляками, а украинский МИД вызвал к себе посла Польши в Украине.
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Оружейный “клондайк” Порошенко
Кучно пошло. Вслед за скандалом с Аваковым, в Германии вышла публикация обвиняющая Порошенко и его окружение в коррупции связанной с военными поставками.
Две недели назад в Украине разоблачили коррупционную схему растраты 149 миллионов гривен при закупках в Министерстве обороны, которую, по подозрению НАБУ, организовали заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства Владимир Гулевич. Это дело, независимо от того, окажутся подозреваемые виновными или нет, проливает свет на масштабную коррупцию в сфере обороны Украины, и главным в этой коррупционной деятельности является Президент Петр Порошенко, пишет в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.
Оборанная отрасль Украины является монополистической, замечает автор пубилкации. Почти для всей продукции зарегистрирован всего лишь один поставщик, который может поднимать цены, не испытывая давления конкурентов. Только государственный военный конгломерат "Укроборонпром" — доминант в этой области — решает, что с военной продукции будет импортировано,
— отмечает журналист.
Организация НАКО, которая совместно с Transparency International контролирует рынок вооружения в Украине, на своем интернет-сайте сообщает, что 45% закупок засекречены, что примерно в три раза больше, чем в Соединенных Штатах. Таким образом, значительная часть военной экономики лишена какого-либо контроля, продолжает аналитик. Поэтому Transparency International на международной шкале от A до F поместила украинский оборонный сектор в группу D — категория с "высоким коррупционным риском".
Шуллер называет военную экономику в Украине "новым клондайком". Он указывает, что именно война с Россией, которая уже унесла более десяти тысяч жизней, открывает невиданный ранее источник доходов для тех, кто к этой отрасли причастен. Для этого есть много причин. Во-первых, здесь делится большой пирог. С момента российской атаки, начавшейся три с половиной года назад, оборонный бюджет постоянно увеличивался. В 2016 году он составил около 4% внутреннего валового продукта. На 2018 год Порошенко пообещал выделить 5% — так удастся достичь уровня России, — поясняет автор статьи.
Сфера обороны Украины полностью принадлежит Порошенко, констатирует Шуллер. К тому же, украинский лидер не любит, чтобы в сферу его влияния кто-то "заглядывал".
"Верхнюю ветвь управления военной промышленностью Порошенко оккупировал вместе со своими друзьями. В Совете безопасности работает его давний деловой партнер, промышленный магнат Олег Гладковский, который в роли заместителя председателя отвечает за закупки. Человек, который официально отрицает свою роль "смотрящего" за оборонным сектором при президенте. Во главе же "Укроборонпрома" стоит Роман Романов, ранее работавший на них обоих: он как автодилер был связан с производством автомобилей Гладковского "Богдан", а для президента он руководил штабом его избирательной кампании в 2014 году в Херсонской области", — напоминает журналист. Поэтому вместе все эти факты складываются в структуру влияния, которая в профессиональных кругах описывается как "вертикаль Порошенко", акцентирует внимание немецкий обозреватель.
https://24tv.ua/ru/voennaja_jekonomika_v_ukraine__jeto_klondajk_poroshenko__nemeckoe_izdanie_n885320 – цинк
PS. Трудно сказать, в чью пользу эта публикация – то-ли "друзья Авакова" решили поддержать пошатнувшиеся позиции министра МВД, то ли это в интересах Саакашвили и его "коллег" по "михомайдану". Но в целом, это достаточно нетипичная публикация, которая атакует именно ту фигуру, на которую ставят американцы, благо в данном вопросе ничего особо и придумывать не надо, про коррупцию в МОУ и Укроборонпроме на Украине не говорил только ленивый. Но на Западе на это предпочитают как правило закрывать глаза на фоне прохладных рассказов Порошенко о том, что российские танки готовы к броску на Киев.
PS2. Относительно же текущей ситуации с предложениями Волкера, то России под соусом отказа внесения в СБ ООН заведомо неприемлемой для России резолюции (которая в любом случае была бы ветирована), США пытаются добиться от РФ отказа от тезиса, что Киев должен напрямую договариваться с ЛНР и ДНР. Таким образом, Волкер де-факто пытается прощупывать дипломатическую позицию РФ на предмет того, где можно добиться хоть каких-то уступок, чтобы он мог показать, что его миссия имела успех. Сомнительно, что в Москве на это клюнут.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Тест-драйв “аваковского” рюкзака
Ветераны АТО тестируют на прочность тот самый "аваковский" рюкзак, который при себестоимости в 130 гривен, поставлялся в действующую армию по 2800 гривен за штуку, что в итоге привело к недавнему бесполезному аресту сына Авакова.
Стоило ли оно того, можно оценить по видео ниже. Осторожно, "херои АТО" не очень культурны.
Еще одно видео (также с обсценной лексикой) можно найти по ссылке https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1490795637663813&id=100002001744306
В общем, неплохо подняли деньжат на "киборгах".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Мила Куниц возвращается в Черновцы
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