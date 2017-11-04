Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2017

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) собирается запретить подведомственным авиакомпаниям летать в Днепропетровск, Запорожье и Харьков. О чем еще в двадцатых числах сентября уведомило Госавиаслужбу Украины. Пока без объяснения причин. Хотя и так понятно: чем ближе к завершению расследование инцидента с малайзийским Боингом, тем больше появляется вопросов к Киеву.

Надо сказать, эти направления у европейских пассажиров особой популярностью не пользуются. В Харьков летает польская LOT и греческая EllinAir, в Днепропетровск — Austrian Airlines. В Запорожье европейские компании не летают совсем.

В отличие от Ростова-на-Дону, расположенного по соседству, куда летает 21 компания из разных стран мира. Что точно установили украинцы, ревниво поглядывающие в сторону конкурента.

«Европа вовсе не пытается запретить полеты в российский Ростов-на-Дону, который находится ближе к зоне боевых действий, чем тот же аэропорт Харькова.

Так, расстояние от Ростова до Донецка составляет 200 км, а от Харькова до Донецка — 314 километров, — скрупулезно подсчитало информационное агентство УНИАН. И добавило аргументов: — Есть еще один важный нюанс. Ростов буквально напичкан военными частями, ждущими своей отправки в Донецк или Луганск, не говоря уже о высокой плотности российских средств ПВО в городе и его окрестностях. В случае пьянства или куража среди личного состава (а это сплошь и рядом в российской армии), трагедии не избежать».

УНИАН направил запрос в EASA, в котором потребовал объяснить эту избирательность, больно ранящую душу каждого укропатриота. Но ответа не удостоился.

Полагаю, именно потому, что в запросе была написана примерно та же чушь о вечно пьяных солдатах и офицерах Минобороны РФ, что и в статье. У европейцев в последние два года, с тех пор как мы вмешались в сирийский конфликт, сложилось собственное мнение об эффективности и дисциплине в наших войсках, и оно наверняка в корне отличается от мнения украинцев.

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Однако в чем они, безусловно, правы, так это в том, что запреты полетов в три крупных города нэньки обязательно скажутся на ее инвестиционном климате, и без того довольно дождливом и переменчивом. В последнем рейтинге стран по простоте ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business Украина переместилась на четыре места, о чем гордо сообщил Петр Порошенко. Но о том, что речь идет о повышении рейтинга с 80-й строчки до 76-й, предусмотрительно умолчал.

По соседству расположились Бутан, Узбекистан и Киргизия. Даже Албания, занявшая 66 место, привлекательнее для бизнеса, чем Украина.

Но раз уж украинцы все сравнивают с Россией, уместно будет сказать, что мы тоже переместились на пять мест, правда, с 40-го на 35-е. Ни подешевевшая нефть, ни страшные, с точки зрения постмайданной Украины, санкции не останавливают инвесторов — они просто-таки безудержно везут свои деньги в Россию. Обходя стороной Украину, как облетают ее неспокойную территорию самолеты международных авиакомпаний.

В последнее время стало казаться, что украинцы сделали выводы из двух с половиной майданов, на которые их вывели циничные организаторы. Страна, превратившаяся в перманентное поле битвы, где не работают законы, где бравые нацики могут разгромить любой суд, да и вообще все постоянно меняется, вряд ли может привлечь серьезных инвесторов. Победителям «революции гидности» придется находить средства самим — на строительство дорог, ремонт котельных, на образование и медицину.

Но выясняется, что Украина по-прежнему считает себя пупом земли, вокруг которого крутятся интересы геополитических игроков. Интересы, разумеется, крутятся, но денег на развитие ей все равно никто не даст.

Еще в апреле 2014 года было опубликовано Обращение президента РФ к лидерам ряда иностранных государств, в котором были перечислены затраты, которые понесла Россия, поддерживая нэньку на плаву. Получилось больше 40 млрд долларов за четыре года.

«Россия больше не должна и не может в одиночку нести бремя поддержки украинской экономики, предоставляя ей скидки на газ и прощая долги, фактически оплачивая своими субсидиями дефицит в торговле Украины и стран — членов ЕС, — заявил Владимир Путин, призвав Запад к ответственности за своего несмышленого подшефного.

— Россия готова участвовать в стабилизации и восстановлении украинской экономики, но не в одностороннем порядке, а на паритетных с нашими европейскими партнерами условиях, — с учетом тех фактических вложений и затрат, которые длительное время в одиночку несла Россия, поддерживая Украину».

То есть, сначала верните России долги, а потом содержите Украину, раз она вам так нравится. Сколько стоит удовольствие, российский президент назвал.

К сожалению, его никто не услышал. Денег Украине дали до смешного мало, а забавный «план Маршалла», с которым как с писаной торбой носились несколько дотационных членов ЕС серьезные страны рассматривать так и не захотели. Интерес к нэньке пропал окончательно, а вместо инвестиций ее наградили поощрительным призом — 76 местом в Doing Business.

Как выяснил УНИАН, Европейское агентство авиационной безопасности было не первым, которое запретило полеты над опасным местом. Оказывается, еще в 2015 году центральный орган государственного управления США в области гражданской авиации Federal Aviation Administration полностью закрыл авиапространство Днепровского региона для своих компаний и пилотов до 2018 года. «Этот запрет, как утверждают эксперты, не дает открыть полеты в Харьков Flydubai, ведь компания из ОАЕ прислушивается к мнению американской организации», — добил своих читателей УНИАН.

Похоже, американцы давно все выяснили о малазийском Боинге и рисковать не пожелали. Какие уж там инвестиции.

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Павел Шипилин