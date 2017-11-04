Над Эр-Риядом сбита баллистическая ракета

В районе аэропорта столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда системой ПВО была сбита йеменская баллистическая ракета направлявшаяся к городу. Обломки ракеты упали на территории аэропорта, не причинив существенного ущерба.Это далеко не первая баллистическая ракета, которую хуситы запускают по территории Саудовской Аравии. Такие ракеты находились на вооружении йеменской армии вплоть до государственного переворота 2011 года, когда бывший президент Салех был отстранен от власти и там была поставлена просаудовская марионетка Хади. Ныне же, Салех входит в альянс сопротивления интервентам, опираясь на верных ему военных, которые контролируют часть вооружений старой йеменской армии. В рамках борьбы, которую ведут хуситы, йеменские военные помогают не только отбивать атаки интервентов, но и периодически пускают ракеты по приграничным саудовским военным базам (несколько попаданий были весьма удачными, когда за раз гибли десятки саудовских солдат). Периодически обстреливались и районы вокруг Эр-Рияда.Для Ирана, йеменская авантюра саудитов оказалась золотой жилой, так как этот конфликт стал для Саудовской Аравии своим Афганистаном, который высасывает жизни, деньги, технику, не обещая видимого прогресса. При этом, путем дозированных оружейных поставок, не только поддерживать уровень сопротивления на должном уровне, но и наносить удары по самой Саудовской Аравии, путем набегов на приграничные провинции, но и беспокоящими ударами баллистических ракет по тыловым объектам, включая столицу. Произошедшее, лишний раз указывает на то, почему Саудовская Аравия очень хочет модернизировать свои системы ПВО, интересуясь как передовыми американскими разработками, так и российскими С-400. После заявлений Тегерана. что Иран продолжит разработку новых баллистических ракет, этот интерес к новейшим системам ПВО со стороны саудитов лишь усилится, при этом официально они будут заявлять, что это для защиты от ракет, которые запускают хуситы. Но это лишь формальный предлог, основной враг в этой войне для Эр-Рияда это Иран.

Источник: colonelcassad.livejournal.com