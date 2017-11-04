Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Над Эр-Риядом сбита баллистическая ракета

23:06. 4 ноября 2017 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:


В районе аэропорта столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда системой ПВО была сбита йеменская баллистическая ракета направлявшаяся к городу. Обломки ракеты упали на территории аэропорта, не причинив существенного ущерба.

Это далеко не первая баллистическая ракета, которую хуситы запускают по территории Саудовской Аравии. Такие ракеты находились на вооружении йеменской армии вплоть до государственного переворота 2011 года, когда бывший президент Салех был отстранен от власти и там была поставлена просаудовская марионетка Хади. Ныне же, Салех входит в альянс сопротивления интервентам, опираясь на верных ему военных, которые контролируют часть вооружений старой йеменской армии. В рамках борьбы, которую ведут хуситы, йеменские военные помогают не только отбивать атаки интервентов, но и периодически пускают ракеты по приграничным саудовским военным базам (несколько попаданий были весьма удачными, когда за раз гибли десятки саудовских солдат). Периодически обстреливались и районы вокруг Эр-Рияда.



Для Ирана, йеменская авантюра саудитов оказалась золотой жилой, так как этот конфликт стал для Саудовской Аравии своим Афганистаном, который высасывает жизни, деньги, технику, не обещая видимого прогресса. При этом, путем дозированных оружейных поставок, не только поддерживать уровень сопротивления на должном уровне, но и наносить удары по самой Саудовской Аравии, путем набегов на приграничные провинции, но и беспокоящими ударами баллистических ракет по тыловым объектам, включая столицу. Произошедшее, лишний раз указывает на то, почему Саудовская Аравия очень хочет модернизировать свои системы ПВО, интересуясь как передовыми американскими разработками, так и российскими С-400. После заявлений Тегерана. что Иран продолжит разработку новых баллистических ракет, этот интерес к новейшим системам ПВО со стороны саудитов лишь усилится, при этом официально они будут заявлять, что это для защиты от ракет, которые запускают хуситы. Но это лишь формальный предлог, основной враг в этой войне для Эр-Рияда это Иран.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, иран, йемен, саудовская аравия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ночь длинных ятаганов
Сбитая саудовской ПВО баллистическая ракета хуситов, оказалась далеко не ... на столицу счастливо летят баллистические ракеты https://colonelcassad.livejournal.com/3786308...провалились, планы Эр-Рияда потерпели крах, контроль над частью прежде контролируемых ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2015
... Саудовской Аравии атакована баллистической ракетой йеменских повстанцев-хуситов... и попросила Эль-Рияд прекратить бомбежки). Саудиты... — и поэтому надо с осторожностью относиться ... считает провокацией публикацию фотографий сбитого в Турции беспилотника. ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2015
...: rusvesna.su Лавров: надо не допустить попадания ближневосточных ... после инцидента со сбитым российским Су-24 ... корабля — замаскированного носителя баллистических ракет проекта 909 «Скорпион». ... переговорах в Эр-Рияде участвовали около ста представителей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>