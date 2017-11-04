Иван-чай вместо кофе

Как поправить здоровье с помощью старорусской кухни

Мало кто сегодня может похвалиться крепким здоровьем. Иммунитет ослаблен, хронические болезни молодеют, да и общее самочувствие оставляет желать лучшего. Не секрет, что многие наши недуги связаны с пищей. Не зря великий древнегреческий врач Гиппократ говорил: «Я есть то, что я ем». Так может ли опыт предков сделать наш рацион более здоровым? И реально ли сегодня питаться по старинным рецептам, да ещё и качественными продуктами? Об этом – в материале «АиФ-Черноземье».Не всё то золото, что блестит: под видом натуральных фермерских продуктов потребителям частенько предлагают товары из торговых сетей — только втридорога, а экзотические системы питания иногда и вовсе не подходят для жителей средней полосы России. Выход один — доверять только производителям и продавцам с хорошей репутацией и ориентироваться не на модные заморские диеты, а и на русскую, крестьянскую кухню.Большую роль в правильном питании играют национальные, региональные и просто семейные привычки. Неслучайно в русской деревне в старину был обычай: перед тем как посадить зерно или семена, крестьяне смачивали их слюной — чтобы будущий урожай был полезен именно для него и его родных.«Наши предки были убеждены: нужно есть местные продукты, привязанность к которым складывается с детства, — уверен краевед и эксперт по традиционной кухне Николай Сапелкин. — Когда человек меняет вкусовые предпочтения во взрослом возрасте, происходит перестройка организма. Но принесёт ли она пользу?»Например, весьма спорно нынешнее увлечение оливковым маслом.«Оливки в основном растут на берегу моря, в субтропическом климате, — говорит директор Центра здорового питания Елена Деревянко. — Местные жители едят много свежей, не замороженной рыбы и морепродуктов, из которых получают необходимый объём полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3, в оливковом масле ее практически нет. Мы же не едим так много морепродуктов, и Омега-3 нам больше взять просто неоткуда. Организм эти вещества не вырабатывает, а ведь они необходимы, прежде всего, для сосудов. Употребление льняного и конопляного масла — простая и доступная профилактика всех сердечно-сосудистых заболеваний! Из-за нехватки Омега-3 у нас так помолодели инфаркты и инсульты».Неслучайно в советское время детям обязательно прописывали рыбий жир, и поколение было более здоровым и выносливым. А в прочно забытом сегодня льняном масле полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3 ещё больше, чем в рыбьем жире — 57%. Именно льняное, а также конопляное масло в России называли постным. Об оливковом масле крестьяне и слыхом не слыхивали, а подсолнечное было завезено только в XIX веке.«Начинать утро надо с воды, — утверждает директор Центра здорового питания. — Её надо пить в достаточных количествах. Ведь не будет хозяйка мыть квартиру чаем, компотом или кофе! Только чистой водой! Так и клетки организма питаются водой. Воду надо пить перед едой, причём не абы какую — лучше «живую» из родника, а не «мёртвую», бутилированную или кипячёную».«Основной вред сегодня наносят «любимые» вредные продукты: колбаса, сладкие газированные напитки, — считает Николай Сапелкин. — А основная масса хлеба сегодня производится из фуражного зерна, которое раньше шло только на корм скоту. При этом используются всевозможные разрыхлители, стабилизаторы, улучшители и другие добавки».Действительно, можно только представить, как удивились бы наши предки, узнав, что мука может целый год стоять в открытом пакете, и в ней не заводятся ни черви, ни мухи. Сейчас, конечно, современным хозяйкам гораздо легче, чем их прабабушкам, но за этот комфорт мы расплачиваемся здоровьем.«Сегодня при переработке из пшеничного зерна выбивают самое ценное — оболочку, зародыш и алейроновый слой, — добавляет Елена Деревянко. — Не остаётся ни витаминов, ни микроэлементов — только голые углеводы и крахмал. Также очень вредны для здоровья и современные промышленные дрожжи. Ведь у нас в стране их стали использовать только перед войной. До войны хлеб пекли только на «живой» хмелевой или специально приготовленной закваске».Сегодня каждый может позволить себе употреблять натуральные, здоровые продукты. Можно вспомнить, к примеру, русскую полбу или купить хлеб из цельнозерновой муки — всё это продаётся в специализированных магазинах. Впрочем, есть способ сэкономить: купить закваску, цельнозерновую муку и самостоятельно, с любовью испечь каравай для своей семьи.Ещё не так давно больных выхаживали куриным бульоном и геркулесом. Сегодня польза того и другого — под большим вопросом. Курица, которая должна расти три-четыре месяца, вырастает меньше чем за 28 дней благодаря гормонам роста и антибиотикам, которые накапливаются в организме человека.«А знаете, как сегодня готовят геркулес и так называемые каши быстрого приготовления? — спрашивает Елена Деревянко. — Из зерна отбивают зародыш, оболочку, после этого пустое зерно варят, прессуют и сушат. Как вы думаете, что, кроме крахмалов и лёгких углеводов, там остаётся? Ничего. Сегодня среди людей, всерьёз занявшихся своим здоровьем, всё большую популярность приобретает цельнозерновая льняная и конопляная каша. Ведь она очень хорошо влияет на пищеварение. А в пост или при тяжёлой физической нагрузке подойдёт высококалорийная кедровая и тыквенная каша».В прошлом, если человек заболевал, то лечился не медикаментами, а прежде всего травяными чаями.«Траву собирали в определённое время: на рассвете, при восходящей луне, в особых «местах силы», — рассказывает Николай Сапелкин. — Сейчас эти навыки потеряны, и некоторые люди собирают траву даже по обочинам дорог, не задумываясь над тем, что она насыщена свинцом и другими металлами из выхлопных газов. Нужно также понимать, как разные растения воздействуют на здоровье. Есть общеукрепляющие, тонизирующие сборы, а есть сборы лекарственные — в этом случае прежде, чем употреблять отвар, следует посоветоваться с врачом».К сожалению, сегодня пальму первенства среди напитков захватил кофе. Но наши предки пили в основном отвары из трав, собранных своими руками, и прежде всего — иван-чай. Его и сегодня можно найти в лесах средней полосы, особенно на горельниках. Существует множество технологий его обработки — листья по-разному перетирают, ферментируют и высушивают — отсюда на полках магазинов здорового питания и большое разнообразие вкусов.Напиток из иван-чая, или кипрея, известен на Руси издревле. В конце XIX века было налажено серьёзное производство, он стал активно экспортироваться в Европу и даже в Великобританию и потеснил позиции индийского и китайского чая. Экспорт иван-чая подорвали дельцы «Британской ост-индской компании»: англичане купили крупную партию, перемешали чай с тальком и пустили в продажу, тем самым скомпрометировав напиток.Как отмечают эксперты, здоровый образ жизни требует большой ответственности перед самим собой. Необходимо соблюдать систему. Если с утра поел полезную кашу, а вечером — гамбургер с кока-колой, оздоровиться не получится.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com