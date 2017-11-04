IBO о военном успехе Путина: Северный флот бьет советские рекорды

Россия смогла значительно укрепить свои военно-морские силы, при этом, по мнению норвежского издания, усовершенствование флота является личной заслугой Путина.

Информационный портал The Independent Barents Observer опубликовал материал на тему развития военно-морских сил России. По словам обозревателя издания Томаса Нильсена, за пять лет Владимир Путин смог значительно укрепить Северный флот, который сейчас бьет советские рекорды по наплаванности и регулярно участвует в реальных боевых действиях.

В 2012-м году российский лидер сразу после президентской присяги велел правительству укрепить Военно-морской флот в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, отмечает специалист IBO. И вот спустя пять лет Путин «добился своего».

Корабли СФ бьют советские рекорды по количеству проведения морских операций. Например, недавно в прессе появилось интервью главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королева, который рассказал журналистам о показателях наплаванности российской армады. По словам адмирала, за пять лет флот увеличил время, проведенное в морских походах, почти в три раза.

Российские военные корабли постоянно бороздят мировые океаны. Северный флот получил реальный боевой опыт в рамках сирийской кампании. Только один авианосец «Адмирал Кузнецов», по словам Нильсена, принял участие более чем в 420 операциях.

Со временем опыт применения современного высокоточного вооружения, полученный в ходе сирийской кампании, будет использован в тренировочной программе, которая также расширяется. Например, в 2012-м году российские ВМС провели всего 200 тактических учений, а через пять лет эта цифра увеличилась до 500.

Важность объединённого стратегического командования «Север» заключается в том, что этот флот стал «действенным инструментом, позволяющим гарантировать обеспечение безопасности интересов России в Арктической зоне». При этом СФ постоянно модернизируется. Например, в ближайшем будущем на вооружение флота поступит военный ледокол «Илья Муромец», первые фрегаты проекта 22350 («Адмирал Горшков»).

Также российские специалисты обновят авианосец «Адмирал Кузнецов», атомные крейсеры «Пётр Великий» и «Адмирал Нахимов». А в ноябре из эллинга «Севмаша» выведут ракетный атомный подводный крейсер «Князь Владимир».

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https://politros.com/armiya/93964