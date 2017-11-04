Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

Следствие объявило, что нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.

У полковника антикоррупционного главка МВД и членов его семьи были обнаружены:

374 000 000 рублей;

140 000 000 долларов;

2 000 000 евро;

13 квартир. Из них две использовались исключительно для хранения денег;

14 машино-мест;

Mercedes-Benz 250;

Mercedes-Benz S500 4МATIC;

Porsche Cayenne GTS;

Porsche Cayenne S Hybrid;

полукилограммовый золотой слиток.

Генпрокуратура требует передать все арестованное имущество экс-полковника государству.

Сам Захарченко утверждает, что оно ему не принадлежит.

Источник: nnm.me