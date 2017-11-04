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Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

07:32. 4 ноября 2017 Просмотров - 200 Один комментарий Опубликовал:

Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

Следствие объявило, что нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.

Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

У полковника антикоррупционного главка МВД и членов его семьи были обнаружены:

374 000 000 рублей;
140 000 000 долларов;
2 000 000 евро;
13 квартир. Из них две использовались исключительно для хранения денег;
14 машино-мест;
Mercedes-Benz 250;
Mercedes-Benz S500 4МATIC;
Porsche Cayenne GTS;
Porsche Cayenne S Hybrid;
полукилограммовый золотой слиток.

Генпрокуратура требует передать все арестованное имущество экс-полковника государству.

Сам Захарченко утверждает, что оно ему не принадлежит.

Источник: nnm.me

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