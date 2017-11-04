Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко
Следствие объявило, что нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.
У полковника антикоррупционного главка МВД и членов его семьи были обнаружены:
374 000 000 рублей;
140 000 000 долларов;
2 000 000 евро;
13 квартир. Из них две использовались исключительно для хранения денег;
14 машино-мест;
Mercedes-Benz 250;
Mercedes-Benz S500 4МATIC;
Porsche Cayenne GTS;
Porsche Cayenne S Hybrid;
полукилограммовый золотой слиток.
Генпрокуратура требует передать все арестованное имущество экс-полковника государству.
Сам Захарченко утверждает, что оно ему не принадлежит.
Источник: nnm.me
loading...
Что творят?! Человек честным трудом наворовал,а у него это отбирают.