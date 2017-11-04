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Белые Боги Египта. Часть 1

17:23. 4 ноября 2017 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

18 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Белые Боги Египта (или как построить Пирамиду)”.

Автор-сказитель – Виктор Максименков

часть 2 https://youtu.be/81AN0K8jrFc

Официальная историческая наука считает территорию Ближнего Востока, на которой расположены современные Египет, Ирак, Ливан, Сирия, Израиль, Иордания, колыбелью древнейших цивилизаций на планете. Все учебники по истории единогласно отдают пальму первенства в изобретении колеса и письменности, государственного устройства и законодательства, науки и развитого сельского хозяйства древним шумерам и египтянам.
Но если с Шумерами мы разобрались в статье https://cont.ws/@divo2006/626768 – Белые Боги Ближнего Востока, от Шумеров до Скифов и Тартарии…, то пришла пора показать и великих строителей Пирамид, и цивилизации самого Египта от времен Антлани (Атлантиды) – 13025 лет назад вплоть до 19 века.

В передаче Виктор Максименков познакомит слушателей с Белыми Богами и Фараонами Египта, и теми уникальными технологиями, которые были распространены Белыми Учителями Человечества по всей Земле.

Статьи В. Максименкова:

- “Белые Боги, Фараоны и население Египта, вплоть до 19 века. Египет, часть 1″- https://cont.ws/@divo2006/647403

- “Пирамиды – единые энергетические центры планеты. Уникальные технологии Древних по всему Миру. Египет, часть 2″ – https://cont.ws/@divo2006/653231

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 18 октября 2017 в 20 часов по Москве.

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Источник: www.youtube.com

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