Главная » Мировоззрение, Политика

Ю.Н. Жуков. Совет по правам либералов

08:06. 3 ноября 2017 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
Блестящие оценки Юрия Николаевича!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Жуков, история, либералы, права человека, Путин, РПЦ, сатанизм
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нужен ли такой «правый» вождь Русскому Народу?
...ivanov.html «КАК ЛИБЕРАЛЫ МАНИПУЛИРУЮТ НАМИ.Часть2.Иванов..., благодаря которой Россией правит ксеноэлита, продолжается геноцид ...лагерей и утверждена Геральдическим Советом при Президенте РФ....» (Анатолий Сульянов. Маршал Жуков СЛАВА. ЗАБВЕНИЕ. БЕССМЕРТИЕ. Минск...
Либералы пытаются создать свой контур управления
...ними не быть: жуки-древоточцы одинаково точат и...1]…Если всерьёз последовать совету Григория Явлинского «Власть нужно... всех закон, защита прав людей, неприкосновенность собственности»[7... с одной целью: либералы надеются воспользоваться запутанной процедурой...
МШПИ. «План Немировской» или «кузница кадров глобальной номенклатуры»
...в Попечительский совет «школы» входят как туземные «либералы», так и...Совета Европы (2004-2009); - Зоя Ерошок (РФ) - обозреватель «Новая газета»;  - Александр Жуков... международного частного и гражданского права МГИМО, арбитр Международного коммерческого...
По новостям и событиям: «Серые волки»
... произнесённые на заседание Совета по науке и образованию6...полководца как Георгий Константинович Жуков. По сути это ...троцкистов под вывеской марксистов и либералов, “серые” - значит теневое... автономий, выступая против права наций на самоопределение в...
Сталинская Конституция это - Социальная Справедливость, Благо и процветание народа, мощь России!
..., ВОРЫ, АФЕРИСТЫ, ЛИБЕРАЛЫ И ОЛИГАРХИ ВСЕГО МИРА...данным 34 депутатов Верховного Совета составляли истинно пролетарское правительство... что маршал Победы – Жуков обладает ядерным оружием и ...Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается...
Маршал Язов о чудовищной лжи и правде о Сталине
...священнослужителям избирательные права, верующие же получили право венчаться, крестить... в Президиум Верховного Совета с просьбой отдать ... заметили, что наши либералы запустили по новому кругу ...Константиновича не имеет. Жуков был первым заместителем Верховного...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>