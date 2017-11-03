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В октябре юнармейцев Северо-Западного региона стало больше

09:01. 3 ноября 2017 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Численность детского военно-патриотического движения «Юнармия» с каждым месяцем растет. Не является исключением и Северо-Западный регион, в котором энтузиазм юнармейцев подстегивают конкурсами, подарками и участием в различных мероприятиях.

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1 ноября в Вологде состоялся сбор десяти юнармейских отрядов из сельских поселений области. Ребята приняли в свои ряды более 50 новых членов и получили мастер-классы от опытных инструкторов парашютного и спасательного дела. После окончания мероприятий три лучших отряда получат сертификаты на приобретение формы движения, главными цветами которой является красный, синий и песочно-бежевый. Впрочем, яркая экипировка доступна для всех детей – ее возможно купить на официальном сайте.

На сборах побывал глава Вологодского района Сергей Жестянников, который отметил, что главным фундаментом будущего является патриотизм. «Уже порядка 200 ребят нашего района вступили в ряды «Юнармии». Они показывают отличные результаты в спорте, добиваются побед в военно-патриотических играх, хорошо учатся и по-настоящему любят свою Родину», - с удовольствием добавил чиновник.

Сейчас численность юнармейцев по всей России около 170 тысяч человек. Северо-Западный регион только в октябре пополнил ряды движения более чем на пять сотен школьников и кадетов. В больших и маленьких населенных пунктах ребята с гордостью произносили клятву верности и получали отличительные нагрудные значки «Юнармии».

Например, в конце октября в Петербурге на борту крейсера «Аврора» состоялась церемония принятия новых членов детского военно-патриотического сообщества из Фрунзенского района. После поздравлений и фотографирования ребятам провели экскурсию по легендарному судну, навсегда записанному в историю страны.

iQIToXBnsmQ.jpgЗа несколько дней до этого в Карелии в ряды Юнармии вступило еще 197 юношей. Все они являются воспитанниками «Карельского Кадетского корпуса имени Александра Невского». Не отстают и псковичи: 24 октября юнармейцы области не только пополнили ряды новыми членами, но и поздравили бойцов спецназа с годовщиной со дня его создания. По словам ребят, стоять в едином строю с разведчиками такого уровня для них честь.

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