Собор раздора

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Большинство участников референдума проголосовало «за независимость», чему немало поспособствовали действия Мадрида по противодействию проведению голосования. Прислав дополнительное полицейское подкрепление и всячески препятствуя организаторам референдума, Мадрид добился снижения явки, в результате чего на референдум в большинстве своем явились те, кто отдал свой голос за отделение, хоть расклад сил был примерно одинаковым.

Письмо от читателей, (16 октября):

…только что из Барселоны приехали. Интересная, кстати, картина и символичная. На доме, с балконов свисают флаги. у кого Каталонии, а у кого-то Испании. Кто во что верит – то и вывесили и так повсюду; и вот дом такой стоит, а над всеми этими флагами на самом верху, развивается полотнище флага ЛГБТ……., как символ современной европейской демократии……

Но дальше голосования дело не пошло: глава правительства Каталонии вдруг «включил заднюю», отложив объявление независимости, потом попытался торговаться с Мадридом, потом предъявлял какие-то неуклюжие ультиматумы, потом (под давлением соратников), объявил независимость, а потом вообще пустился в бега, – искать понимания в Брюсселе.

После проведения референдума, то есть с 1 октября, политическая ситуация в Каталонии оставалась неясной почти месяц. Европейские спецслужбы, как говорят, даже искали российский след, но наши сами были не в курсе.

Письмо от 28 октября:

Нечасто, прогуливаясь по Страсбургу поздно вечером можно услышать ненароком русскую речь… Особенно если болтают русские подростки, бродя по улицам этого старинного городка сравнительно недавно ставшим логовом сердцем европейской бюрократии…

Тем более удивительно услышать спонтанную “распевку” в 11 часов вечера на площади перед собором Страсбурга детского хора с Кубани, а точнее – из города Ейска. Коллектив называется ” ……………”.

Не заинтересоваться этим действом было невозможно, учитывая текущий момент.

Оказалось всё очень интересно.

Детский хор из Краснодарского края в количестве 15 детей (в основном подростков 12-15 лет) едут на арендованном автобусе через всю Европу на фестиваль этнических музыкальных коллективов. И куда бы вы думали? Конечно в Барселону!



С детьми кроме их непосредственных руководителей хора следует так же группа из 26 ( со слов пары ребят) разномастных взрослых людей, которые к хору не имеют никакого отношения и не являются родителями этих детей (дети сами удивляются кто это такие) среди которых замечено несколько низкорослых крепких ребят кубанской наружности в спортивных костюмах …



Учитывая сложность маршрута через разные страны и веси (включая такой выдающийся городок – Страсбург), а так же (что может быть символично) Ниццу, смею предположить, что подготовка такого путешествия не могла не занимать многих месяцев. Соответственно, руководители коллектива, если конечно не совсем умалишённые, не могли не знать что в стране Испании, и именно в финальной точке их путешествия – Барселоне в конце октября состоится референдум “онезависимости”, который с высочайшей долей вероятности перерастёт в очередной майдан. Конечно, у большинства родителей этих детей, скорее всего не выработана привычка интересоваться мировыми событиями и проглядывания “Правосудиянет”, но по крайней мере новости по ящику смотреть иногда надо…



Отсюда возникают нехорошие мысли, что это путешествие могло быть давно спланировано для неоднозначных целей. Учитывая, что регион, из которого этот замечательный детский коллектив происходит, исторически связан с монархическими настроениями я не могу отогнать мысль что это всё не случайно и закончится это путешествие может крайне печально…



По нескольким фразам стало понятно, что имеется какой-то один основной “энтузиаст” определяющий деятельность данного коллектива.



Очень хотелось бы, чтобы дети просто хорошо выступили на этом фестивале и безопасно вернулись домой! Но не могу отделаться от ощущения какой-то искусственности подобно путешествия… Уж очень – не сезон… Если звёздочки погаснут – значит это кому-нибудь нужно…



Может, конечно, я слишком долго читаю ваш блог, да и некоторые другие ресурсы, да и свидетелем некоторых встреч пришлось быть…



Даты, местоположение, странные люди… Вы верите в случайности?



Хотя как говорил Фрейд что “сигара во рту иногда означает – просто – сигару во рту”…



Со своей стороны, как простой прохожий – как смог предупредил пару детей, что бы были повнимательнее в Барселоне и на связи с родителями.



Буду признателен за ваш комментарий. Ну а если вы сможете этот эпизод описать структурам занимающимся культурным обменом нашей страны – то честь вам и хвала.



С уважением….

Т. В. Здравствуйте!

Фестивали в Барселоне проходят круглый год. Здесь, например, предлагают поездки на Фестивали в Барселону на конец 2017 года-начало 2018 (Ссылка на туристическую компанию, в публикации не приведена, дабы не создавать путаницу. Какая именно турфирма организовывала эту поездку для детей, я не знаю)

Думаю, что, скорее всего было ровно наоборот. Надо проверить название фестиваля, возможно, он проходит примерно в это время уже много лет подряд.

Фестивали и другие культурные мероприятия города, получающие заметную долю своих доходов от туризма, проводят, как правило, в период межсезонья. Яркий пример тому – “Танцолимп” в Берлине, который проходит в январе-феврале, в дни школьных каникул.

Логика организаторов фестивалей легко объяснима – гостиницы свободны, значит, устроители фестиваля получат хорошие скидки на размещение участников, билеты – дешевле. Для города – дополнительный доход в межсезонье (гостиницы, кафе, рестораны и магазины сувениров, не будут простаивать пустыми). Отправлен ли изначально детский хор в качестве прикрытия для взрослых, сильно напоминающих своим видом “вежливых человечков”, или туристическая компания, организовавшая поездку для детей, выполнила чей-то заказ, из Вашего письма однозначные выводы сделать сложно.

Если это даже то, о чем Вы подумали, имеет место, то навредить детям может только преждевременная публикация этой информации, так как “человечки” доедут до места назначения и разбегутся по своим делам, а на обратном пути, прозевавшие “злоумышленников” пограничники и полицаи вымотают нервы детям и руководству коллектива, которое, явно, не при делах.

С уважением, Татьяна

Настоящие участники событий уже давно в Барселоне, а те, кто только в середине октября выдвинулся в сторону Каталонии — это либо люди, не имеющие никакого отношения к событиям в Барселоне, либо они направлены кем-то для сбора информации на месте. Вступать в конфликт в интересах какой-либо из сторон в конце октября уже было бы слишком поздно.

Карлос Пучдемон смылся в Брюссель, где дал развернутое интервью для прессы. Глава Каталонии предусмотрительно нанял себе адвоката, справедливо озаботившись своей личной судьбой, опасаясь провести в тюрьме следующие 30 лет жизни.

https://ria.ru/world/20171031/1507935831.html

Двоевластие или независимость: что теперь ждет Каталонию 18:0831.10.2017 (обновлено: 22:19 31.10.2017) МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенной парламентом автономного сообщества. В свою очередь, отстраненный Мадридом экс-глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что прийти к решению с властями страны по вопросу референдума в текущих условиях невозможно. Он также подчеркнул, что назначенные центральным правительством на 21 декабря выборы в Каталонии являются “вызовом”, который автономное сообщество “принимает”.

Следя за перемещениями Пучдемона, не я одна заметила явное несоответствие актера и роли. Совсем не похож бедняга Пучдемон на пламенного революционера. Может все упускают из вида ключевого игрока, пока остающегося за спинами рядовых исполнителей чужой воли?

Если референдумы проводятся, значит это кому-нибудь нужно…

Вопрос о независимости Каталонии мог возникнуть только после окончательного восстановления монархии в Испании после смерти Франко в 1975 году. Формально Франко восстановил монархию в 1931 году, но Испания оставалась королевством без короля.

Диктатор Франко взял слово с будущего короля — Хуана Карлоса, что тот не будет преследовать его потомков и соратников.

http://inosmi.ru/world/20140618/221101018.html

Этот путь был непрост. За 40 лет франкизма страна оказалась расколотой на два лагеря. Надо было пойти на неординарные шаги, чтобы примирить всех испанцев, создать гражданское общество, в котором доминировало бы терпение, законность и главные свободы. Где бы мирно уживались различные идеи и взгляды, а также соблюдались права человека.

Порой казалось, что это невыполнимая задача. Как можно было достичь поставленной цели, не сломив сопротивления наследников Франко, в руках которых оставалась реальная власть в стране. Франкисты отчаянно сопротивлялись демократизации Испании, не гнушаясь ничем, в том числе применением военной силы.

Почему сторонники Франко проиграли это сражение?

Дело в том, что молодому монарху благодаря выдающимся способностям удалось перехитрить франкистов и незаметно осуществить процесс трансформации. Когда они это заметили, уже было поздно. [Выделено мной — Т. В. Похожий сценарий готовят и для РФ — делая попытку за попыткой «незаметно» осуществить процесс трансформации РФ в РИ, минуя СССР. Наши прихватизаторы от власти свои богатства-то нажили сомнительным путем, расхищая наследие СССР. Теперь хотят отмотать на два шага назад, и внушить, что не было никакого СССР в истории. А раз не было СССР, - то некому и за воровоство претензии предъявлять, - нет юр.лица. У жуликов в дело идет всё — от «Матильды» и Поклонской с А. Учителем, до К. Собчак со «свежим» предложением о выносе тела Ленина из Мавзолея и «возвращения» Крыма не понятно, кому.] Общественное мнение оказалось на стороне короля, и с каждой неделей, каждым день все больше и больше поддерживали демократические преобразования в стране. [Восстановление монархии, пусть и конституционной, автор, не поморщившись, называет демократическими преобразованиями — Т. В. Демократия «божьей росы», совсем, как у нас. Из «демократического» лагеря у нас частенько вбрасываются пробные шары на восстановление монархии. Главный рупор монархизма - Н. Поклонская, кстати, депутат «Единой России». Хотя, если сначала ввести фашизм (честный либерализм, без прикрас), то после него и монархия прокатит за демократию. Что-то подобное нам и готовят.]

В связи со смертью первого председателя правительства Испании Адольфо Суареса в испанской прессе появилось много публикаций, в которых отмечалась выдающаяся роль, которую он сыграл в демонтаже франкистского режима. Да, это так. Но не надо забывать, что именно король Хуан Карлос рекомендовал мало известного тогда генерального секретаря Национального движения Адольфо Суареса на пост премьер-министра.



Никто, конечно, не должен приуменьшать ту роль, которую сыграли в демонтаже диктатуры все политические силы Испании, начиная с правых, и закачивая левыми.



Но не следует также забывать о том, что у истоков радикальных преобразований в стране стоит испанский король Хуан Карлос. Именно он довел этот процесс до логичного конца.

В статье по случаю отречения Хуана Карлоса почти все указано верно, автор забыл упомянуть только решающую роль Ватикана в приведении к власти именно Хуана Карлоса, в обход законного наследника — его отца, за что Испания приняла на себя и до сих пор отдает, оплачивает долги Ватикана. (Информированные источники называют цифры от 20 % до 30 % от всех собранных в стране налогов, что идет на погашение чужих долгов. Кстати, гражданка США Н. Джересько недавно переписала часть госдолга США на другое юр. Лицо, – называемое «Украина». Так что, финансовый фокус с переписыванием чужих долгов стар, как мир, но до сих пор срабатывает.) Поэтому возмущение каталонцев по поводу того, что налоги уходят из региона неизвестно куда, и обратно не возвращаются, абсолютно справедливы. Львиная доля этих денег не поступает и на поддержку других регионов. Корона до сих пор расплачивается «за особые услуги» Ватикана.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хуан,_граф_Барселонский

Вступление Хуана Карлоса на трон в обход папаши и послужило дополнительной гарантией и для генерала Франко, и для представителей Ватикана, что слово свое будущий король сдержит, – не тронет наследников генерала и будет исправно платить дань Ватикану.

После отречения от престола короля Хуана Карлоса, трон занял его сын — принц Филипп, гораздо менее гибкий, излишне самоуверенный политик.

Если для прихода к власти Хуану Карлосу пришлось при помощи генерала Франко обойти собственного папашу в очереди претендентов на корону, новый монарх — Филипп VI, ничего Ватикану уже не должен. Пока еще платит, но что будет завтра? В истории с отделением Каталонии Ватикан занял наблюдательную позицию. Но кто же был главной движущей силой? Инициатором проведения референдума? Кому понадобилось собственное государство на территории Европы? Собственное государство, даже демократическое, это удобная вещь, – подконтрольные банки, таможня, налоги… а для больших и влиятельных структур — вещь совершенно необходимая…

Значит была, была структура, заинтересованная в независимости Каталонии.

Вычислить ее совсем просто, почему СМИ не озаботились этим вопросом, – не знаю. Итак, кто и через какую организованную структуру внедрял, продвигал, внушал населению Каталонии необходимость отделения от Испании? Немного порывшись в старых газетах, благо, интернет предоставляет возможность «порыться» не выходя из дома, находим искомое:

https://www.dolcacatalunya.com/2014/02/un-parvulario-afin-al-opus-dei-en-gerona-adoctrina-cap-a-la-independencia/

Un parvulario afín al Opus Dei en Gerona adoctrina “cap a la independència”. on MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014 • ( 52 ) Pensábamos que la prioridad era ayudar a ir “cap al Cel”, y que las aulas estaban libres de ideología. Детский сад, похожий на Opus Dei в Героне, индоктринирует «cap a la independentència». в ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА • (52) Мы думали, что первоочередной задачей является помощь «cap al Cel» и что в классных комнатах нет идеологии. Школа Les Alzines (Gerona) принадлежит Institució Familiar, организации, которая объединяет школы, продвигаемые семьями Opus Dei в Каталонии. 21 февраля в детском саду их класс был украшен плакатами радикального АНК с фразами «К независимостим – к независимости». Преимущества двуязычия.

Публикаций гораздо больше, кому интересно — погуглите самостоятельно.

Итак, OpusDei? Извечный соперник иезуитов продвигал идеи отделения Каталонии от Испании? Ну что же, хоть какое-то логичное объяснение каталонских событий. Оторвать такой жирный финансовый кусок от Ватикана, кто бы не захотел? Мне даже немного жаль, что у них в этот раз не получилось!

Отделение Каталонии от Испании автоматически перевело бы Каталонию под полный контроль OpusDei, организации большой и влиятельной, имеющей и значительные финансовые средства, политическое влияние, и собственное силовое обеспечение. Они бы взамен получили собственное государство в сердце Европы, кусок дорогого побережья, облюбованные туристами города, собор Саграда Фамилия, не уступающий по размерам и величественности собору Святого Петра в Риме.

http://www.espanarusa.com/ru/pedia/article/2746

Тут поневоле вспоминается августовский теракт в Барселоне, когда террористы хотели взорвать фургон, заполненный взрывчаткой возле главного Собора Барселоны.

http://www.aif.ru/incidents/smi_terroristy_hoteli_vzorvat_furgon_u_sobora_sagrada_familiya_v_ispanii

Москва, 19 августа – АиФ-Москва. Террористы, на этой неделе напавшие на прохожих на улице Рамбла в Барселоне, изначально планировали несколько крупных атак в других людных местах испанской столицы, а том числе у собора Саграда Фамилия. Об этом пишет газета El Español. По данным издания, для терактов были выбраны три места: собор Саграда Фамилия, улица Рамбла и, предположительно, городской порт. Боевики собирались взорвать там фургоны со взрывчаткой. Предположительно, их планам помешал взрыв, который произошел в ночь со среды на четверг в их предполагаемом укрытии в населенном пункте Альканар. После этого террористы поменяли тактику и совершили наезд на пешеходов на улице Рамбла. Накануне стало известно, что на месте взрыва в Альканаре обнаружили следы взрывчатки «мать Сатаны», которое «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) использовало в терактах в Брюсселе, Париже и Лондоне. Напомним, эта террористическая группировка ранее взяла на себя ответственность за нападение в Испании.

Тогда получается грустный вывод — в августовском теракте, как и в планах по подрыву Собора могли быть прямо или косвенно заинтересован Мадрид, а точнее Ватикан?

Продолжение следует…..