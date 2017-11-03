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Россия показала Западу «геополитическое джиу-джитсу»

12:13. 3 ноября 2017 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Россия показала Западу «геополитическое джиу-джитсу»

Американский сенатор Ангус Кинг заявил, что Россия якобы участвовала не только в избирательном процессе США, но и Великобритании, использовав сильные стороны Запада. Подробности сообщило информационное агентство Russia

Ангус Кинг, в ходе слушаний по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, заявил, что Россия якобы принимала участие и в других глобальных политических процессах на Западе. По мнению сенатора, Москва причастна к отделению Каталонии от Испании, а также к проведению повторного всенародного голосования в Шотландии для ее отделения от Великобритании. Американский политик также обвинил РФ  в подрыве выборов в Германии и Франции. Ангус считает, что Россия воспользовалась сильными сторонами Запада – свободой СМИ и открытым обществом для оказания влияния на социум. Сенатор назвал эти действия «геополитическим джиу-джитсу».
 
«Я называю это геополитическим джиу-джитсу, когда они используют наши свободные СМИ и наше открытое общество», — отметил политик.
 
Russia Today отметило, что на Западе не все поддерживают мнение сенатора из Соединенных Штатов Америки. Например, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в на данный момент английское государство не располагает доказательствами российского вмешательства в британские выборы или референдумы. А потому говорить о нарушении суверенности не приходится. Политик также подчеркнул, что Москва не финансировала выход Британии из состава Европейского Союза.
Напомним, ранее несуществующее участие России в американских выборах прокомментировал известный востоковед Евгений Сатановский. По мнению эксперта, обвинения западных политиков о том, что Москва влияла на избирательный процесс – бездоказательственная глупость и проявление ненависти к РФ. Сатановский считает, что пускай США ненавидят России, но не перестают ее бояться
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