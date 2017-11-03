Революция — на улицы, снайперы — на чердаки

Какая революция — такие и буревестники.

(Т. Волкова)

Вячеслав Мальцев, потеснив Алексея Навального в публичном пространстве, призывает к началу несогласованных уличных протестов с 05 ноября 2017 года. Призывает к активному сопротивлению граждан действующей власти сей «буревестник революции» из Парижа, где подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Вообще, если силовое сопротивление обманутого населения властям на улицах крупных городов и состоится 5 ноября, то единственным положительным результатом этого сопротивления и будет предоставление Мальцеву статуса политического беженца властями Франции. Статусы тоже просто так не раздают, местные власти еще не придумали, что им с Павленским делать.

С биографией новоявленного «буревестника революции» можно ознакомится на wiki:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальцев,_Вячеслав_Вячеславович

Я же заострю внимание лишь на одном моменте, который ясно позволяет определить, что перед нами очередной поп Гапон, действующий в интересах Ротшильда.

Предвыборная программа Мальцева включает отстранение от власти Путина и его окружения с последующим трибуналом;прекращение агрессивных войн и подписание мирного договора с Украиной;расширение полномочий местного самоуправления; выборность прокуроров, судей и начальников полиции; экономическую амнистию; закрепление за каждым гражданином доли национальных богатств; увеличение открытости органов власти; введениеэлектронных денег и переход к прямой демократии

Подписание мирного договора с Украиной возможно только после возвращения Крыма в юрисдикцию Украины. То есть, Мальцев зовет народ на баррикады, чтобы потом от имени этого народа спокойно подписать капитуляцию. «Выборность прокуроров и судей», «прямая демократия», – эти обещания, сильно напоминают обещания дирижеров украинского Майдана об освобождении с одновременным повышением пенсий до 5 тысяч евро.

Кстати, по современному курсу рубля СССР к доллару США, средний размер пенсий СССР и составлял бы сейчас примерно 4 тысячи долларов, но об этом почему-то ни один «патриотический оппозиционер» сегодня даже не заикается.

Но главным предвестником ротшильдовской революции являются даже не призывы мальцевых-навальных. Главным признаком надвигающейся революции всегда являются финансовые аферы семейки, что в 1917, что в 2017. И сегодня эта примета надвигающегося госпереворота актуальна, как никогда за все годы существования РФ.

Все ли помнят грозные заявления некоторых наших депутатов о необходимости национализации ЦБ? Так вот, недавно к этим голосам присоединился и робкий голос Эльвиры Набиуллиной! Правда, она «забыла» предупредить первых лиц государства, что в июле 2017 года, Ротшильд, как учредитель ЦБ, перевел на него часть своих долгов, всего-то 182 трлн.! Когда я вижу в телевизоре смущенную улыбку Эльвиры Сахипзадовны, немедленно на ум приходит один персонаж Ильфа и Петрова.

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. И. Ильф и Е. Петров «12 стульев»

Кстати, на наших собратьев по несчастью — на юр.лицо под название “Украина”, тоже перевели долги ФРС, почти сразу после майданной революции. После старого, как мир бухгалтерского фокуса от Ротшильдов, Н. Джересько внезапно пропала с экранов телевизоров, говорят, переехала жить на теплые острова, и не обещала вернуться.

У меня возникли вопросы: первый, – почему вместо аудита нам втюхивают национализацию; и второй, – зачем нам национализировать ЦБ РФ, когда существует Госбанк СССР?

Учитывая, что аналогичные вопросы могут возникнуть не только у меня, принято решение ускорить революцию в России. Ждать до мартовских выборов в России Ротшильды не могут, афера может вскрыться в любой день. Да и на победу их кандидатов рассчитывать не приходится.

Кстати, уже по сложившейся традиции, каждая революция в России ознаменовалась финансовыми аферами семейства Ротшильдов. Кто-то помнит про долг в 140 квадриллионов долларов, повешенный в первые годы советской власти на РСФСР? Сталину пришлось прикрыть РСФСР и создать СССР, а Троцкий за свою аферу схлопотал ледорубом по голове от Рамона Меркадера в 1940 году. Не знаете истинную причину конфликта?

А банкиры и причину знают, и последствия, но, все равно, хотят «свои» деньги обратно! Вот почему восстановление РСФСР для нас — смерти подобно, и спасет нас только юридическое восстановление СССР в полном объеме и наших прав, как граждан СССР! И по этой же причине — на подготовку очередной революции в России условный запад тратит такие безумные средства.

Революция — это не переворот «в совете директоров» государства, это его безжалостный рейдерский захват с печальными последствиями и для прежнего руководства, – «членов совета директоров» и для граждан – «миноритарных акционеров». Как при любом хорошо организованном рейдерском захвате, у захватчиков есть свои люди внутри, которые сливают информацию и создают условия для юридических и прочих претензий.

Вернемся к беспорядкам, намеченным на 5-е число.

Во-первых, многие руководители силовых ведомств косяками потянулись из городов отдыхать «на природу», не желая участвовать в подавлении народных волнений. Унижение силовиков на Майдане в Киеве научило и наших силовиков не слишком доверять российским властям.

Во-вторых, военные выводят технику из ангаров, ожидается вооруженное противостояние и жертвы.

В-третьих, Шойгу недавно посетил с визитом Израиль, а израильские снайперы «засветились» в Москве при всех ключевых ельцинских перемогах. Не вижу причин, чтобы 5 ноября 2017 года стало исключением. Тем более, «революция» Мальцева намечается под националистическими лозунгами, так что, ребятам вполне могли объяснить, что стрелять они будут в русских фашистов и в нацгвардию, чтобы она могла спокойно с ними разобраться.

По слухам, в Москве сейчас находится около 5 тысяч крепких ребят, спортивного телосложения. В столице проще затеряться, в регионы, думаю, они уедут сегодня или завтра. Поэтому, организаторам протестов и сотрудникам местных полиций, особенно в небольших городах надо отслеживать гостиницы, общежития и военные городки на предмет прибытия крепких загорелых парней с большими сумками. Паспорта могут быть любые, русский язык у большинства из них будет родной, акцент почти не заметен, могут носить темные очки или кепки, – глаза берегут, но это не обязательно. Надо не шествия объявлять, а акцию — «сфотографируй покемона и выложи его фото в соцсети», или «прославь неизвестного снайпера в фейсбуке». И чердаки по ходу шествия проверять с ночи перед- и во время шествия в жилых домах, а особенно в государственных учреждениях.

Говорят, что в города уже разъехались люди Кадырова, то ли для борьбы с провокаторами, то ли нет, но соблазн «пострелять нациков» будет высок и у них. Истинная революция всегда, прежде всего классовая, именно олигархам выгодно превращать ее в националистическую. Тот, кто пойдет на акции протеста 5-го ноября, должен об этом помнить.

ФСБ постаралось нейтрализовать потенциальных провокаторов. (https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711031336-wvdl.htm)

Всех ли выловили, или нет, или повязали невиновных и непричастных, – узнаем в воскресенье, которое, надеюсь, не станет новым Кровавым воскресеньем.