Расчеловечивание и перекодировка души

Концептуал СМИ Как воспитывать детей во времена падения нравственности?

Знаменитый педагог-новатор, доктор медицинских наук, профессор Владимир Базарный в гостях у «Концептуального Антикафе» рассказал о том, чем вызван процесс расчеловечивания человека. Почему по ТВ столько программ, где обсуждается растление молодёжи, но при этом ведущие не делают правильных выводов? Куда исчезла нравственность общества? Почему мы зашли в тупик?

Где произошла стратегическая подмена понятий? Как воспитывают детей детский сад и школа? Зачем в школах ввели ЕГЭ? Почему современные школьники не могут собрать целостную картину мира? Когда ребёнок получит право на нравственное развитие? Дождёмся ли мы радикального изменения целей и задач школы? Как нам воспитывать своих детей в условиях, когда нашу страну специально разрушают?

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