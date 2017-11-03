Последние астрономические открытия.

Наблюдательная астрономия — область астрономии, связанная с получением наблюдательных данных о небесных объектах с применением телескопов и других астрономических приборов.

Несмотря на то, что астрономия практически лишена возможности проведения экспериментов с объектами Вселенной, она, тем не менее, является наукой, так как занимается наблюдением и исследованием огромного числа примеров астрономических явлений. С помощью этих наблюдений, например, есть возможность прослеживать некоторые закономерности проявляемых объектами свойств. Наблюдательная астрономия в качестве инструментов использует такие средства, как математика и физика. Так, применяя результаты изучения близких объектов, проявляющих определённые свойства (например, переменные звёзды), можно распространить на более далёкие объекты с похожими свойствами, например, по зависимости светимости от периода пульсации для цефеид можно оценивать расстояния до других галактик.

(3122) Флоренс (Florence)

Это небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт американским астрономом Шелте Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг 2 марта 1981 года. При открытии получил обозначение 1981 ET3. 6 апреля 1993 года был назван в честь английской сестры милосердия и общественного деятеля Флоренс Найтингейл.

Флоренс достиг своего самого близкого подхода (0,04723 а. е. (7,0845 млн км) от центра планеты) к Земле 1 сентября. Дополнительные радиолокационные наблюдения запланированы до 8 сентября. Наблюдения должны показать больше деталей и дать более точные оценки орбитальных периодов двух спутников. Эти результаты ценны для ученых, поскольку их можно использовать для оценки общей массы и плотности астероида. Следующее близкое сближение состоится только через 40 лет, 2 сентября 2057 года, когда астероид пройдёт в 0,04995 а. е. от Земли.

Радарные изображения этого стероида были получены на 70-метровой антенне в комплексе NASA Goldstone Deep Space Communications в период с 29 августа по 1 сентября.

Изображение с сайта orbiter.ch space news

Стало известно, что астероид имеет две небольшие луны, а также подтверждён его размер, составляющий порядка 4,5 километров. Флоренс – только третий тройной астероид, известный в околоземном пространстве из почти 17 000 других, обнаруженных на сегодняшний день. Все три эти астероида были обнаружены с помощью радиолокационных наблюдений.

Анимированная последовательность радиолокационных изображений астероида Флорес. NASA / JPL.

Размеры двух лун не определены, но предполагается, что они находятся в пределах от 100 до 300 метров в поперечнике. Время, необходимое для каждого спутника, вращающегося вокруг Флоренс, также пока не уточнено, но, по-видимому, составляет около 8 часов для внутренней луны и от 22 до 27 часов для внешней. Внутренний спутник системы имеет самый короткий орбитальный период по сравнению с любой из лун 60 околоземных астероидов, у которых были обнаружены спутники. На радиолокационных изображениях с разрешением 75 метров луны охватывают лишь несколько пикселей и не раскрывают никаких деталей.

Помимо прочего, данные из обсерватории предоставили более точный вид самого астероида Флоренс. Он имеет хребет вдоль экватора, по крайней мере один большой кратер, две большие плоские области и множество других мелких топографических особенностей. Изображения также подтверждают, что Флоренс поворачивается вокруг своей оси за каждые 2,4 часа, как и было определено ранее из оптических измерений изменения яркости астероида.

Флоренс со своими лунами

Ещё одна карликовая планета на дальних подступах Солнечной системы.

В последние годы учёные открыли несколько крупных карликовых планет и объектов за орбитами Нептуна и Плутона. Этот факт говорит о том, что крупные небесные тела продолжают встречаться и на очень отдалённых от нашей звезды расстояниях, а значит астрономам работы хватит на много лет вперёд.

В 2014 году планетологи Чад Трухильо и Скотт Шепард заявили об открытии «Байдена» – плутоида 2012 VP113, вращающегося на расстоянии от Солнца до 12 миллиардов километров, а в 2015 году ими же была открыта карликовая планета V774104 , находящаяся ещё дальше. В начале 2015 года были получены данные, в соответствии с которыми получается, что на орбите вокруг Солнца должна существовать гигантская «планета икс» и найдена карликовая планета 2015 KH162 , год на которой длится 500 земных лет.

В том же 2015 году Баннистер и её коллеги побили рекорд Трухильо и Шепарда, открыв небольшую планету 2015 RR245 – плутоид диаметром предположительно в 700 километров, расположенный на удалении от Солнца на 120 астрономических единиц, или 18 миллиардов километров.

Команда этих учёных не остановилась на достигнутом и открыли ещё одну крупную и достаточно далёкую карликовую планету за орбитой Нептуна, изучая архивные снимки и данные, которые собирал автоматизированный телескоп Pan-STARRS 1, предназначенный для поиска астероидов, комет и других малых небесных тел.

Pan-STARRS 1

Этот телескоп охватывает не только плоскость эклиптики, но и достаточно большие области над и под ней. Сюда в далёком прошлом нашей Солнечной системы были выброшены многие кометы и астероиды, вращающиеся сегодня вокруг Солнца по орбите, наклоненной по отношению к эклиптике под разными углами.

Гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, как на сегодня известно, возникли не на своих текущих орбитах, а гораздо дальше, откуда они мигрировали в сторону Солнца. Эти переселения должны были выбросить десятки крупных карликовых планет за пределы эклиптики, что сейчас и подтверждается регулярными открытиями.

Сложность в подобных наблюдениях при помощи телескопа Pan-STARRS 1 заключается в том, что он периодически переключается на новые области ночного неба, из-за чего может отслеживать движение лишь самых медленных объектов.

Но учёные всё же решили проанализировать данные и снимки из базы данных Pan-STARRS 1 в надежде найти на них новые карликовые планеты. И открытие не заставило себя долго ждать. Несмотря на все ограничения и сложности, астрономы достаточно быстро открыли первую подобную карликовую планету, 2010 JO179, чьи размеры позволяют ей войти в двадцатку крупнейших "братьев" Плутона.

Она движется по необычно вытянутой орбите, при которой перигелий находится на расстоянии в примерно 39 астрономических единицах от светила, или 5,8 миллиардах километров, а апогелий – в 117 астрономических единиц (17,5 миллиарда километров).

Благодаря достаточно высокой яркости учёные не только измерили размеры (около 600-900 километров), но и определили её форму, вычислили продолжительность дня на ней и раскрыли ряд черт её поверхности.

Так, день на 2010 JO179 длится около 30 часов, а одна из её сторон является более тёмной, чем противоположная. По своей форме данная карликовая планета больше похожа на шар, чем на эллипс.

Пожалуй самым интересным фактом, по словам астрономов, является орбита карликовой планеты. Как показывают их расчёты, она находится в орбитальном резонансе с Нептуном – за то время, которое 2010 JO179 тратит на пять витков вокруг Солнца, планета-гигант облетает светило ровно 21 раз. Соответственно, год на «младшем брате» Плутона длится около 700 земных лет.

Как считают учёные, орбита 2010 JO179 может таить в себе следы миграций Нептуна, что определённо поможет в исследованиях, направленных на изучение формирования Солнечной системы. Таким образом, поиск других планет с подобной орбитой является очень важной задачей.

Для локализации положения загадочной «планеты икс», к сожалению, эти данные бесполезны, так как 2010 JO179 расположена слишком далеко для того, чтобы взаимодействовать с ней.

Очередное открытие телескопа Hubble

С помощью этого трудяги астрономы обнаружили в поясе астероидов между Марсом и Юпитером необычный объект: два астероида, находящиеся на орбите друг у друга на расстоянии примерно 100 километров, и при этом обладающие свойствами комет (яркая кома и длинный хвост).

Подробно разглядеть объект 288P учёные смогли в сентябре 2016 года, в момент его максимального приближения к Земле.

В процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что в системе этих астероидов протекает постоянная сублимация водяного льда — процесс, аналогичный тому, что приводит к созданию хвоста кометы. Таким образом, 288P оказался первым известным астрономам двойным астероидом, который также является кометой главного пояса.

По мнению астрономов, двойным 288P стал примерно 5000 лет назад (судя по наличию льда на его поверхности). Скорее всего, он разломился на две части из-за быстрого вращения.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/poslednie-astronomicheskie-otkrytiia-59ae69cafd96b1ff2a0d075d