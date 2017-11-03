Первая Уральская конференция. Выступления

В Челябинске успешно прошла первая уральская конференция думающих людей, которая продолжалась три дня. Из них первые два дня 21 и 22 октября, были посвящены докладам, как это и было заявлено в программе конференции. В третий день, понедельник 23 октября, был неофициальным, но не менее насыщенным, поскольку Илья Богданов почти 4 часа водил всех, кто решил принять участие, а это около 20 человек, по городу Челябинску и показывал уникальные достопримечательности нашего города.

В целом конференнция прошла очень хорошо. Намного лучше, чем мы с Ильёй ожидали. За два дня мероприятие постеило больше 50 человек. При этом были люди более чем из 10 городов со всей страны, так что мы вышли за рамки Уральского региона.

Насколько мерорпиятие понравилось тем, кто принимал участие, я думаю, они сами напишут в комментариях.

Что касется лично меня, то мне очень понравились как те доклады, которые были сделаны, так и их осбуждение, а также общая атмосфера. Для меня было много новой и полезной информации, которая дополняла и расширяла те работы, которые я публиковал ранее и публикую сейчас.

Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто сумел найти желание и возможность принять участие в нашей конференции. Мы обязательно постараемся организовать аналогичное мероприятие в следующем году.

Также в ходе общения у нас появилась идея создать в Челябинске что-то типа клуба мыслящих людей, который будет собираться на регулярной основе хотя бы раз в месяц, куда все желающие смогли бы приходить для общения и осбуждения имеющихся проблем. Как выяснилось, общих тем для обсуждения у нас оказалось огромное количество. Но есть целый ряд организационных вопросов, которые ещё необходимо обсудить и решить. Как только что-то определиться, всю информцию о времени, месте и тематике встреч я обязательно буду публиковать у себя.

Что касается третьего дня, то те объекты, которые нам показал сегодня Илья, однозначно говорят о том, что реальная история города Челябинска явно отличается от той, что нам рассказывают. Но, поскольку многие из увиденных вещей весьма неоднозначны, прежде чем делать какие-то заявления и публикации, необходимо провести дополнительные исследования.

Далее первые три уже смонтированные ролика с докладами, сделанными на конференции.

Первый доклад Алексея Кунгурова:

“Загадки истории. Методики проверки достоверности исторических событий”





Второй доклад Алексея Кунгурова:

“Загадки мироздания. Искусственная Земля. Терраформация и рудники. Циклы и гибель цивилизаций.”



Первый доклад Дмитрия Мыльникова:

“Другая история Земли”.





