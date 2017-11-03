Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Первая Уральская конференция. Выступления

08:08. 3 ноября 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

В Челябинске успешно прошла первая уральская конференция думающих людей, которая продолжалась три дня. Из них первые два дня 21 и 22 октября, были посвящены докладам, как это и было заявлено в программе конференции. В третий день, понедельник 23 октября, был неофициальным, но не менее насыщенным, поскольку Илья Богданов почти 4 часа водил всех, кто решил принять участие, а это около 20 человек, по городу Челябинску и показывал уникальные достопримечательности нашего города.

В целом конференнция прошла очень хорошо. Намного лучше, чем мы с Ильёй ожидали. За два дня мероприятие постеило больше 50 человек. При этом были люди более чем из 10 городов со всей страны, так что мы вышли за рамки Уральского региона.

Насколько мерорпиятие понравилось тем, кто принимал участие, я думаю, они сами напишут в комментариях.

Что касется лично меня, то мне очень понравились как те доклады, которые были сделаны, так и их осбуждение, а также общая атмосфера. Для меня было много новой и полезной информации, которая дополняла и расширяла те работы, которые я публиковал ранее и публикую сейчас.

Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто сумел найти желание и возможность принять участие в нашей конференции. Мы обязательно постараемся организовать аналогичное мероприятие в следующем году.

Также в ходе общения у нас появилась идея создать в Челябинске что-то типа клуба мыслящих людей, который будет собираться на регулярной основе хотя бы раз в месяц, куда все желающие смогли бы приходить для общения и осбуждения имеющихся проблем. Как выяснилось, общих тем для обсуждения у нас оказалось огромное количество. Но есть целый ряд организационных вопросов, которые ещё необходимо обсудить и решить. Как только что-то определиться, всю информцию о времени, месте и тематике встреч я обязательно буду публиковать у себя.

Что касается третьего дня, то те объекты, которые нам показал сегодня Илья, однозначно говорят о том, что реальная история города Челябинска явно отличается от той, что нам рассказывают. Но, поскольку многие из увиденных вещей весьма неоднозначны, прежде чем делать какие-то заявления и публикации, необходимо провести дополнительные исследования.

Далее первые три уже смонтированные ролика с докладами, сделанными на конференции.

Первый доклад Алексея Кунгурова:

“Загадки истории. Методики проверки достоверности исторических событий”


Второй доклад Алексея Кунгурова:

“Загадки мироздания. Искусственная Земля. Терраформация и рудники. Циклы и гибель цивилизаций.”

Первый доклад Дмитрия Мыльникова:

“Другая история Земли”.


 

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отчёт о первой конференции думающих людей в Челябинске. Часть 1.
...блога!Сегодня в Челябинске завершлась первая уральская конференция думающих людей, которая продолжалась ... нашего города.Что касается выступлений в первые два дня, то все...возможность принять участие в нашей конференции. Мы обязательно постараемся организовать...
Конференция по сыроедению Сыро-единение 2011
... мы проводим первую конференцию по сыроедению в России.Конференция - это уникальная..., исследователь, бывший директор Уральского фонда Рерихов и Пермской ...очного присутствия представителя на конференции/выступления.Нужна организационная поддержка партнёров,...
Видеоматериалы с конференции "XLII Зигелевские чтения"
...начинающие исследователи, качество выступлений которых вызывает сомнения. ...доктор военных наук, первый вице-президент Академии... неизвестной цивилизации в Уральских горах. Андрей Вячеславович...астронавтики. Видеоматериалы с конференции "XLII Зигелевские чтения"...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...для народа группа здоровых  уральских мужиков назвалась «Уральскими пельменями»  и в ... его выступлений),      Зденек Опатршил (который в этом году  на  конференции в... открытии памятника русским  воинам Первой мировой войны, упрекнул руководителей ...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
... В своих многочисленных выступлениях в СМИ руководитель ...его проигнорировать. Ретровирусы. Первый ретровирус открыт доктором ...30 лет из крупного уральского города сообщила, что.... // Материалы совместной научной конференции врачей -инфекционистов и фтизиатров....
Как решался вопрос: Быть или не быть Союзу?
...с решениями XIX партийной конференции, завершающим этапом отстранения...заявление: «В бытность первым секретарём Ставропольского крайкома партии... В. Программа Ельцина // Уральский рабочий. Свердловск. 1990. ...1990. 4 апреля.2537Запись выступления Н.В. Иванова по...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>