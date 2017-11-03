Открытым текстом 03.11.2017

Русские хакеры важнее убитых на Манхэттене

Самые убийственные новости — из сердца Нью-Йорка с острова Манхэттен. Там во вторник 29-летний уроженец Узбекистана Саипов на арендованном грузовике давил людей. Прямо на велосипедной дорожке. Восемь человек погибли, полтора десятка ранены. В автомобиле нашли записку Саипова о присоединении к повсеместно запрещённой террористической группировке ИГИЛ. Итак, террорист на машине совершает массовое убийство в самом центре Соединённых Государств Америки! А что же в это время обсуждает сенат? Правильно!!! Русских пользователей «Фейсбука», прямо оттуда укравших американскую демократию.

Во вторник вечером Сенат СГА в рамках «дела о российском вмешательстве в американские внутренние дела» заслушал представителей «Фейсбука», «Твиттера» и «Гугла». Сенаторов интересовало, участвовали ли пророссийски настроенные пользователи социальных сетей в обсуждении президентской кампании. Естественно, сетевладельцы подтвердили: было и такое.

Открытым текстом сообщаю: в качестве доказательств убийства русскими демократии в СГА предъявлены снимки обычных досужих бесед да карикатуры. Ими, стало быть, и избрали Трампа. И это обсуждают всерьёз, повторю, когда над страной ощутимо нависает не придуманная, а самая что ни на есть истинная угроза. С кровью и трупами. Но, выходит, русские хакеры важнее!

Опубликованы ещё два списка российских компаний, против которых подготовлены американские санкции. В первом из них крупные предприятия ВПК, во втором — нефтегазодобытчики и топливопроизводители.

Ещё раз: санкции за интернет-беседы рядовых граждан будут введены против крупнейших экспортных компаний Российской Федерации. И это уже не шутки. Открытым текстом спрашиваю: на каких рынках американские компании проигрывают конкуренцию нашим? Правильно! Оружия и топлива! Вот уж действительно: дайте человека, а дело пришьём! Зачистим для себя, любимых, рынок на многие миллиарды долларов — причём наши конкуренты даже не скрывают, что платят сенаторам за такие решения. Это куда важнее задавленных на Манхэттене американцев! Цинично? Но ведь правда!!!

Президент Трамп в «Твиттере» заявил, что «манхэттенский террорист» заслуживает смертной казни. А днём ранее потребовал отменить лотерею «Грин кард» — разрешений на работу в СГА: Саипов попал в страну именно по ней. В ответ Министерство иностранных дел сообщило, что не намерено что-то менять в лотерее, не говоря уж об её отмене.

Открытым текстом заявляю: все привыкли, что Трампа возят лицом по столу. Ведь верхушку американского общества вовсе не интересуют настоящие проблемы! В СГА с 11 сентября 2001 года действуют жесточайшие правила цензуры, прослушивается всё и вся. У спецслужб огромные полномочия. Но для наглых мира сего не важно, что в стране открыто действуют террористические группы, готовятся и осуществляются нападения. Для них главное — свалить Трампа «здесь и сейчас». Причёска президента их раздражает больше, чем флаг ИГИЛ, вывешенный террористом с Манхэттена над его больничной кроватью. Сам Саипов несколько раз попадал в поле зрения американских спецслужб — но его даже ни разу не допросили. Зато представителям крупнейших сетевых компаний задают в сенате идиотские вопросы о лайках, фоточках и перепостах, да ещё требуют ужесточить интернет-цензуру.

А под домашний арест помещаются не подозреваемые в радикальном исламизме, а бывшие сотрудники Трампа.

30 октября направлен под домашний арест политтехнолог Манафорт, несколько месяцев руководивший предвыборным штабом Трампа. Манафорту и его бизнес-партнёру Гейтсу предъявили обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что они, 12 лет работая на украинскую Партию регионов во главе с Януковичем и защищая её интересы в СГА, скрыли от налогов десятки миллионов заработанных долларов.

Открытым текстом объясняю: Манафорт попал под поиск русского следа в избрании Трампа, а след-то оказался украинским! Не повезло ему с коллегами: оба переворота в Киеве организовали тоже политтехнологи из СГА. Теперь этой столице «восточноевропейской демократии» не позавидуешь.

Во вторник Аваков снял полицейское оцепление с лагеря протестующих у здания Верховного совета Украины. В тот же день его сын арестован за покупку два года назад для Вооружённых сил Украины партии низкокачественных рюкзаков по цене нормальных. В среду суд отпустил всех фигурантов дела под их личное обязательство.

Открытым текстом напоминаю: Аваков ещё до того, как в ходе переворота захватил кресло министра внутренних дел, нахватал в Харьковской области четыреста миллионов долларов. Если его сынок влез в аферу на полмиллиона тех же долларов — он мелочный дурак. Впрочем, там таких много.

Во вторник обстрелян из засады автомобиль Осмаева — главаря состоящего в основном из чеченских эмигрантов батальона имени генерала Дудаева. Осмаев ранен, его жена — снайпер батальона Амина Окуева — убита.

В Киеве тут же открытым текстом объявили: расстрел — дело российских спецслужб. Никто не спрашивает, участвуют ли дудаевцы, как и большинство нацистских батальонов, в коммерческих разборках или надвигающемся очередном госперевороте. Не четыре года, а четверть века главная мантра украинской политики: Москва во всём виновата. Так Киев оправдывает любые свои преступления. Вспомните хотя бы недавнюю волну ложных телефонных угроз или признанные терактом подрывы во вторник газопроводов и ЛЭП в Крыму.

Да что там Киев! Куда интереснее наблюдать, как в ходе экономической — а теперь уже и почти открытой террористической — войны против нашей страны ведут себя наши родные либералы. Во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президента РФ уверяли, что нападение на журналистку «Эха Москвы» вызвано созданной в стране обстановкой нетерпимости.

Журналист Кучер: «Просто даже если это обычный псих, вот в голове у обычного психа триггер работает быстрее в условиях атмосферы определённой».

Президент Путин: «Да он же у нас не жил! Он из Израиля приехал».

К.: «И в ваших силах призвать эту атмосферу изменить, Владимир Владимирович. Вы можете это сделать».

П.: «Он израильский гражданин, он оттуда приехал. О чём вы говорите?»

К.: «Это вообще не имеет значения».

П.: «Как это — не имеет значения? Он жил в этой среде, где, вы говорите, такая обстановка, или там? Он там жил. При чём здесь обстановка у нас?»

К.: «Я говорю о главном, о чём мы с вами оба говорим. Мне кажется, в ваших силах повлиять на атмосферу в стране. Мне кажется, если вы это сделаете, будет очень хорошо».

Слышите! Либеральнутый товарищ открытым текстом говорит: реальность не имеет значения — важнее подогнать её под его представления. Вообще по всей стенограмме встречи видно: президента действительно интересует положение дел с правами человека в стране, но почти всех тех, кто обязан об этих правах заботиться, волнует только положение их подельников да их собственная самореклама, как великих правозащитников. Американский пример, когда мнимая угроза кажется серьёзнее и опаснее реальной катастрофы, видимо, заразителен. И передаётся самым быстрым и дальним — словесным — путём. Будьте здоровы, товарищи либероиды! Берегите себя!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru