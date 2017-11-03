Отдаленная точка на карте: остров Святой Елены

География — очень интересная наука, а если совместить ее с историей, то получается дивная смесь, способная увлечь любого человека. Иногда какая-нибудь точка на карте, имеющая некоторый вес в историческом плане, вскользь упоминается на страницах школьных учебников, и остается на слуху только у людей, увлеченных этим предметом. Но если копнуть чуточку дальше, то перед глазами открывается удивительный мир, часто заслуживающий отдельной книги. Мне показалось, что одним из таких миров является остров Святой Елены, и я решила немного вас с ним познакомить.

Первый раз я услышала о нем в школьные годы, когда на уроке обсуждалась ссылка Наполеона Бонапарта. И я не помню, чтобы нам сказали хотя бы примерные координаты острова. Особо меня эта тема тогда не интересовала, и долгое время казалось, что остров где-то совсем рядом с материком, но оказалось, что мне только казалось. От этого кусочка суши до Большой Земли более 1800 километров, и это — одна из причин, по которой на островок сослали низложенного императора. Годы идут, и думается, что вот уж сейчас-то затерянная в Атлантике Святая Елена должна стать более доступной для посетителей с материка. Ан нет. До сих пор остров — одно из малодоступных мест на планете.

Взять, к примеру, такое “благо цивилизации”, как аэропорт. Авиарейсы доступны для большинства крупных, и не очень, городов. Самолеты садятся на большинство заселенных островов, где для них организован “и стол, и дом". Но остров Святой Елены нельзя назвать ни крупным городом, ни островом, относящимся к большинству, поэтому аэропорта там нет. Точнее, фактически он есть: местный губернатор долго и упорно пробивал проект его постройки, и, медленно и печально, но этот проект все же воплотился в жизнь. Аэродром должен был приступить к работе еще в 2016 году, но на этот раз против оказался не бюрократический аппарат, а сама природа. Оказалось, что над Святой Еленой настолько неблагоприятная для авиации роза ветров, что каждый взлет и посадка самолета подвергался бы колоссальному риску, и летательный аппарат мог рухнуть в любой момент. Так что красная лента на дверях аэропорта до сих пор не перерезана, и когда на острове начнет полноценно действовать пассажирская авиация — неизвестно.

Единственное, что связывает Святую Елену с миром — корабль, как и во времена Наполеона. Точно так же он доставляет продукты, медикаменты, почту, и все, что нужно для жизни. На этом же корабле раз в год на остров прибывает британский судья, чтобы навести порядок в накопившейся “уголовщине”. По морю госпитализируют больных, которым не в состоянии помочь местная больничка на 54 места. Правда, если до такого и доходит, то в интересах пациента постараться соблюдать абсолютно все рекомендации врачей, если он хочет живым добраться до другой клиники. Дело в том, что ближайший крупный город, Кейптаун (Южная Африка), находится в пяти днях пути по морю, а если больной вознамерился попасть в Кардифф (Англия), то ему придется терпеть морскую качку около двух недель, но туда корабль ходит всего четыре раза в год. Сплошная цивилизация.

Ближайшее обитаемое

Согласно теории обывателя, вообще никаким боком не касающегося транспортных коллапсов, обитатели Святой Елены вполне могли бы пользоваться аэропортом ближайшего острова, коим является остров Вознесения. До него всего два дня морем, но увы — теория пока что таковой и остается. Этот остров представляет собой военную базу родом из XIX века: причиной ее основания стало предполагаемое освобождение сосланного императора его сторонниками.

Революции не последовало, а база продолжила жить своей жизнью между объектами пейзажа, напоминающего марсианский — камни, вулканический пепел, много щебня и дефицит растительности. Сейчас остров похож на ежа из-за обилия антенн времен Второй мировой, и наконец-то открыт для небольшой кучки туристов, для которых нет большего счастья, чем протопать по пыльным дорогам в сопровождении палящего солнца, и с разбегу плюхнуться на один из пляжей. Их всего два — тех, на которых разрешено купаться, не рискуя вылететь в океан благодаря “гостеприимному" течению.

“Святая Елена, маленький остров…”

Именно так охарактеризовал его Наполеон. Это цитата из его тетради с географическими заметками, которую он вел еще в школьные годы. Сложно не согласиться с коронованной особой. С жителями острова Вознесения ”святые” никак не могут заключить договор, по которому можно было бы использовать военный аэропорт в мирных, гражданских целях. Да что аэропорт, местные не могут даже освоить современный английский язык, и вместо него на острове бытует какое-то старинное наречие. Святая Елена сильно удалена от своего непосредственного патрона — Великобритании, но живет, фактически, только за счет британской казны. Работы на острове практически нет, и экономическая самостоятельность местным властям только снится. Большие надежды возлагались на собственный аэропорт, а вместе с ним — и на открытие курортных зон. Но увы — пока что (и, видимо, такая ситуация сохранится еще на долгие годы) функционируют всего два крошечных отеля в Джеймстауне. С постояльцами у них туго — график прибытия кораблей я приводила выше, так что гостят здесь с момента прибытия судна, и ровно до его отбытия. Словом, туристический бизнес на острове Святой Елены оставляет желать лучшего.

Из князей — в грязь

Ну, может, не так буквально, но когда-то жизнь на острове била ключом. Дело в том, что Святая Елена почти с самого своего открытия португальцами в 1502 году была своеобразной перевалочной базой на маршруте “Старый Свет — Индия”. Здесь пополняли запасы продуктов и питьевой воды, благо, что и того, и другого было в избытке. В 1659 году англичане основали первое постоянное поселение — Джеймстаун, и остров наполнился людьми в лице представителей Ост-Индской компании и их чернокожих рабов. По итогу такого сосуществования имеем нынешнее население — сплошных мулатов. После отмены рабства появились вольнонаемные, из числа индийцев и китайцев. К 1814 году количество постоянных жителей острова Святой Елены перевалило за 3500 человек.

Хотелось бы сказать, что жизнь наладилась, и новоиспеченным островитянам светит сплошной рай, но в жизни редко случаются счастливые финалы. Уже в 1869 году был запущен Суэцкий канал, и все — праздник кончился. Кораблям уже не было нужды делать крюк и заходить на Святую Елену, теперь они шли в Индию совсем другим путем. Островитяне немного растерялись, лишившись колоссального источника дохода и новостей, но продолжали барахтаться: в качестве попытки вновь оказаться на коне было создано предприятие по переработке новозеландского льна. Он требовался для создания корабельных канатов, и какое-то время “святые” вполне зарабатывали на свой кусок хлеба с маслом. Но и тут их ждало полное фиаско. Когда стартовала переработка, никто и подумать не мог, что уже очень скоро льняные канаты окажутся невостребованным из-за своей дороговизны товаром. В середине ХХ века лен заменила синтетика — дешево и сердито. Уменьшение товарооборота между островом Святой Елены и остальным миром привело к сокращению рейсов в его сторону, и на сегодняшний день остался всего один корабль, который я упоминала выше.

В гости к Наполеону

Строго говоря, останков императора на острове давным-давно нет, так как их перевезли в Париж. И дом Наполеона, Лонгвуд-хаус, и его могила с 1858 года принадлежат Франции: Наполеон III купил их за 7100 фунтов.

Но это не умаляет их веса как в глазах истории, так и с точки зрения гостей острова, ибо как ни крути, а туристический потенциал у него есть. Однако местные жители в количестве 4500 человек, которые могли бы заработать на туризме свой кусочек миллиона, маются от безделья. Средняя частота посещений острова круизным лайнером — 6 раз в год, так что уповающему на развитие туристической отрасли губернатору можно только посочувствовать.

На что обратить внимание?

Если бы на Святой Елене были только достопримечательности, связанные со ссылкой Наполеона, то грош цена такому туризму. Лично я бы не потащилась за полмира ради осмотра могилы почившего императора. Но, к счастью, на ссыльном правителе свет клином не сошелся.

Джеймстаун, удивительный старинный город. Здесь явно прослеживается удаленность острова от Большой Земли: постройки времен первых поселенцев прекрасно сохранились, и в их числе — форты, англиканская церковь, рынок, резиденция губернатора, множество домов, и даже крепостной ров в порту! На многих строениях сохранился год их возведения. В общей сложности крошечный городок может похвастать доброй сотней зданий, имеющих не меньшую историческую ценность, чем пресловутая могила Наполеона. Чего стоит только оценка главной улицы, которую на сайте острова назвали “одним из лучших образцов неиспорченной георгианской архитектуры в мире”.

Еще одно дивное сооружение — лестница Иакова. Каменное сооружение 1829 года постройки состоит из 699 ступеней. На средней стоит отметка с надписью о том, что вы уже добрались до середины пути, и осталось совсем немного. На вершине лестницы открывается вид на горный поселок, ранее бывший военным гарнизоном. Лестница Иакова считается самой длинной прямой лестницей в мире. Я попробовала подсчитать: это примерно 35 этажей среднестатистической многоэтажки.

Если по пути вы заметите стоящие вдоль дороги старые пушки — не пугайтесь. Это не война, просто таким необычным способом местные предупреждают водителей о приближающейся пропасти. Этакое дорожное ограждение. Интересно, покрыты ли они светоотражающим слоем?

Ограждения выполняют не декоративную, а вполне полезную функцию. Остров Святой Елены представляет собой могучую кучку гор и потухших вулканических кратеров. Пейзаж щедро сдобрен эндемичными лесами, которые часто носят статус заповедника, как, например, территория вокруг самой высокой точки — пика Дианы (823 метра). Весь остров пронизан трекинговыми тропами, подготовленными для туристов. Осталась сущая мелочь — дождаться этих самых туристов, ибо местные и без троп знают остров, как свои пять пальцев.

Основная масса жителей обитает в единственной большой ложбине, имеющей выход к океану — там, собственно, и находится Джеймстаун. В горах и лесах раскиданы небольшие поселки, в которые несколько раз в день (максимум три) ходят рейсовые автобусы, так что личное авто на острове расценивается именно как средство передвижения, а не показатель социального статуса владельца. Если допустить, что в какой-то прекрасный момент Святая Елена будет наполнена обилием туристов, то бизнес по прокату автомобилей мог бы стать для многих жителей делом всей жизни.

Помимо Наполеона, есть на острове легенда об еще одной примечательной личности. Именно легенда, имеющая несколько вариантов, каждый из которых заслуживает внимания. Речь о некоем Фернане Лопише, первом постоянном обитателе острова, прожившим на Святой Елене более 30 лет.

Неизвестно, сослали его туда, или сам уехал. Суть в том, что португальский дворянин в 1515 году “нечаянно” принял ислам во время службы в Индии. Корона не простила: Лопиша лишили носа, ушей, правой руки и мизинца на левой. Как это могло повлиять на вероисповедание мужчины — магистрату виднее. “Вишенкой на торте” стала ссылка на остров Святой Елены. По второй версии Лопиш сам удрал на остров, “зайцем”, спасаясь от королевской мести, и робинзонил там десять лет. Причем по своей воле: когда на горизонте показывался корабль, Лопиш прятался в своей пещере (находка для маркетологов от туризма). Однажды король проснулся в особом расположении духа, и размашистой рукой подписал помилование отступника. Лопиша отыскали, поставили пред монаршими очами, и чествовали как человека, сумевшего выжить на безлюдной местности. Отступник вроде бы даже раскаялся, а папа римский отпустил ему грехи. Когда у Лопиша спросили, какое его самое большое желание, он ответил, что желает вернуться на остров Святой Елены, где его душа обрела покой.

Воля дворянина была исполнена, и он прожил еще 20 лет на полюбившемся кусочке суши. Как ни крути, а эта смесь правды и вымысла тоже является стимулом для посещения Святой Елены.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru