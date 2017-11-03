Ориентация древних храмов: старые полюса, разломы или сетка Хартмана
18:06. 3 ноября 2017 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало статьи составлена из комментариев andreevnm
“…принято считать тот факт, что многие старинные сооружения направлены одной из своих осей не на современный северный полюс, а на то место, где он, по их мнению, был в прошлом. Эта информация основывается на работах исследователей memocode и rodline.
Один из многочисленных примерно ориентации древних строений по сторонам света.
Широко утвердилось мнение, что северных географических полюсов в прошлом находился в Гренландии. Не будем оспаривать последнее утверждение, т.к. в пользу него есть и другие аргументы.
1.
Но вот в отношении причины определённой ориентировки старинных храмов и других сооружений есть другая версия. И, оказывается, это серьёзный аргумент, опровергающий её.
Исследования andreevnm, проведённые в разных концах света, показывают, что в недавнем прошлом при выборе места для постройки храмов, а также каких-то других доминантных сооружений или архитектурных элементов искали на местности узлы пересечения линейных биогеофизических аномалий в форме крестов, по которым и ориентировали их оси…”
Подробнее
Есть такая наука – геомеханика, которая изучает тектонические нарушения в земной коре. И вот такие вот примерно картинки они там выдают, характеризующие типичные направления простирания большинства этих нарушений:
2.
На территории России чаще всегда они направлены на северо-запад или северо-восток. И ориентировка старинных храмов связана исключительно с этой особенностью тектонических нарушений, являющихся источниками узлов линейных биогеофизических аномалий в форме креста, которые фиксируются под всеми этими храмами.
Автор широко и успешно использует в своей производственной деятельности биолокацию, условно называя её в своей трактовке “биогеофизический (БГФ) метод”. Считая его, пусть несколько необычным, но одним из самых эффективных методов геофизики. Этим методом он находит подземные деформации, разломы, водные жилы.
Конечно, он не проверил абсолютно все имеющиеся храмы, но полученная достаточная обширная выборка таких проверок позволяет ему уверенно утверждать, что указанный принцип размещения старинных храмов и других доминантных сооружений – это было правилом или традицией в прошлом.
Все проверенные данные объекты размещены и сориентированы чётко в соответствии с таким тектоническим элементом – пересечением разломов, которые на поверхности по отражающим их сравнительно узким, линейным аномалиям могут быть легко зафиксированы любым человеком, имеющим способности к лозоходству (и таких не мало). Полученные им данные по Питеру, Москве и прочим примечательным местам, будут всем вам интересны, и он их начет публиковать, по мере подготовки текстов и соответствующей графики. Все эти данные легко проверяемы.
3.
Источник: Храмы стоят на КРЕСТАХ. Великий Новгород
Приведённые факты позволяют выдвинуть гипотезу о происхождении религиозного символа в виде креста, что он возник именно отсюда. Тектонические элементы, отражённые в линейных аномалиях такой формы, достаточно распространены. И когда древние лозоходцы их фиксировали, то они могли им придавать какой-то сакральный смысл, выбирая в качестве места для строительства различных зданий и сооружений.
Лозоходство в древности было широко распространено. Ни один колодец ещё совсем недавно не закладывался без предварительного изучения местности этим инструментом. Полагаю, что обнаруживаемые ими при этом необычные кресты из пересекающихся линейных аномальных зон вызывали у них интерес. Возможно, им стали придавать какой-то сакральный смысл и размещать над этими крестами как храмы, так и любые другие заметные сооружения. К сведению, все старинные доминантные здания и памятники Питера, Москвы и других городов не только России расположены чётко по центру таких “крестов” и сориентированы по их лучам.
А то, что эти и другие разломы чаще всего простираются в определённых направлениях, например, совпадающими с направлениями на Гренландию или другие места в Северной Америке, так это просто такое их свойство, сформированное преобладающими деформационными напряжениями в земной коре. На это чётко указывает приведённая мной тут где-то типовая роза-диаграмма азимутов всех разломов для какой-то территории. В приведённом мной примере данные по Уралу.
***
Разломов в земной коре, действительно, много. Особенно в горных районах. Вот примеры:
4.
Источник
5.
6.
Но они есть и на равнинах. С-Петербург. Возможно, они, действительно, где-то впадают с ориентацией древних храмов
Карта аномалий и разломов в Московской области:
7.
Карты разломов и карты ориентаций древних храмов нужно сопоставлять и анализировать. Возможно, где-то они совпадают. Но лично я не думаю, что абсолютно все совпадет. Разломы имеют хаотичное расположение по поверхности земной коры. И ориентация храмов имела бы такую же картину. Но на основании работ rodline мы видим некую системность:
8. Оренбург. Источник
9. Звенигород. Источник
10. Тверь. Источник
11. Храмы Мордовии. Источник
12. Ярославль. Источник
Кстати, огромное число древних (а может и не очень) сориентированы на прошлых магнитный полюс:
13. Подробнее здесь
Как видно, некая система имеется. Нельзя сказать, что абсолютно все храмы сориентированы на прошлые полюса по memocode, но и хаотичности не наблюдается.
Если вернуться к новой вресии причин ориентации древних строений, то неужели так упорядоченно сориентированы разломы в земной коре? Не думаю. Но тогда что за система линий, относительно которых древние строители расставляли фундаменты важных для городов зданий?
Многие помнят такой термин: сетка Хартмана. Система неких силовых линий Земли названа по именем Эрнста Хартмана. Он был исследователем геомагнитных явлений, и особенно интересовали ученого явления и теории, которые не были доказаны научно, в частности, земное излучение.
Схема линий немецкого ученого имеет прямоугольную форму. Она параллельна привычным меридианам, которые известны большинству людей из уроков по географии. Энергетические линии направляются с севера на юг и с запада на восток. Поэтому их схему называют координатной. Там, где линии пересекаются между собой, наблюдается ухудшение самочувствия, а при длительном воздействии геопатогенной зоны на человека — болезни, даже самые тяжелые. Наиболее безопасной для людей является ячейка — место, свободное от линий.
Э. Хартман определил средний размер ячеек — 2 х 2,5 м. Протяженность ячейки с севера на юг составляет около двух метров, с запада на восток — около двух с половиной.
14. Источник
Здесь вы можете прочитать статью с версией о том, что такое сетка Хартмана. Версия о том, что к магнитной, световой, электростатической природе это явление не имеет отношение. Предполагается версия о витонных и торсионных полях. Но что это – мало кто до конца понимает. Определяется только методами биолокации. Вообще, интересна эта тема биолокации: задаешь вопрос в уме и получаешь ответ (да или нет) в виде отклонения твоего кулака, фиксируемого рамкой. Кто-то скажет: чушь, псевдоэзотерические практики. Но как и практики медитаций, лозоходство – тоже древняя практика, например, поиска воды. Я бы сказал прикладная. Так же используется в области оздоровления и диагностики здоровья.
Так вот, может ли ориентация древних строений быть привязана к этой сетке? Имеем факт системности ориентаций, но не имеем пока данных о причине.
Т.к. andreevnm считает, что храмы стоят на пересечении разломов (или линий сетки Хартмана), то это в любом случае геопатогенные зоны! Зачем, спрашивается, древние строители ставили такое публичное здание в таком месте?
Предлагаю обсудить: если сетка Хартмана существует, то какова ее физика?
Еще одно наблюдение от rodom_iz_tiflis: Античные амфитеатры направлены на вулканы
Если учесть, что вулканы стоят на разломах, то ориентация древних строений на них становится понятна. Но вот я не думаю, что эти разломы тянутся на сотни километров, как показано в примерах.
***
Если вернуться к теме периодической смены полюсов, то по memocode цикличность смены составляет 591,5 лет.
По его версии следующий сдвиг будет около 2035 года…
По информации от andreevnm, последний сдвиг полюса был 525 лет назад или в 1492г. при современном летосчислении (событие может и не совпадать с традиционной хронологией). Следующий “кувырок” планеты произойдёт в мае 2024 года, или через 532 года после предыдущего.
Автор методом биолокации определял это так: называет какое-то событие и думает о нём. Спрашивает, было ли оно. Поворот рамок в руках означает – да, нет реакции – нет. Начинает отсчитывать количество лет назад, прошедших после этого события. Сначала сотнями лет, после реакции рамок на какой-то сотне, детализирую её десятками лет, потом годами и месяцами. Так он вышел на 525 лет. Ну и так далее с остальными оценками.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
“…принято считать тот факт, что многие старинные сооружения направлены одной из своих осей не на современный северный полюс, а на то место, где он, по их мнению, был в прошлом. Эта информация основывается на работах исследователей memocode и rodline.
Один из многочисленных примерно ориентации древних строений по сторонам света.
Широко утвердилось мнение, что северных географических полюсов в прошлом находился в Гренландии. Не будем оспаривать последнее утверждение, т.к. в пользу него есть и другие аргументы.
1.
Но вот в отношении причины определённой ориентировки старинных храмов и других сооружений есть другая версия. И, оказывается, это серьёзный аргумент, опровергающий её.
Исследования andreevnm, проведённые в разных концах света, показывают, что в недавнем прошлом при выборе места для постройки храмов, а также каких-то других доминантных сооружений или архитектурных элементов искали на местности узлы пересечения линейных биогеофизических аномалий в форме крестов, по которым и ориентировали их оси…”
Подробнее
Есть такая наука – геомеханика, которая изучает тектонические нарушения в земной коре. И вот такие вот примерно картинки они там выдают, характеризующие типичные направления простирания большинства этих нарушений:
2.
На территории России чаще всегда они направлены на северо-запад или северо-восток. И ориентировка старинных храмов связана исключительно с этой особенностью тектонических нарушений, являющихся источниками узлов линейных биогеофизических аномалий в форме креста, которые фиксируются под всеми этими храмами.
Автор широко и успешно использует в своей производственной деятельности биолокацию, условно называя её в своей трактовке “биогеофизический (БГФ) метод”. Считая его, пусть несколько необычным, но одним из самых эффективных методов геофизики. Этим методом он находит подземные деформации, разломы, водные жилы.
Конечно, он не проверил абсолютно все имеющиеся храмы, но полученная достаточная обширная выборка таких проверок позволяет ему уверенно утверждать, что указанный принцип размещения старинных храмов и других доминантных сооружений – это было правилом или традицией в прошлом.
Все проверенные данные объекты размещены и сориентированы чётко в соответствии с таким тектоническим элементом – пересечением разломов, которые на поверхности по отражающим их сравнительно узким, линейным аномалиям могут быть легко зафиксированы любым человеком, имеющим способности к лозоходству (и таких не мало). Полученные им данные по Питеру, Москве и прочим примечательным местам, будут всем вам интересны, и он их начет публиковать, по мере подготовки текстов и соответствующей графики. Все эти данные легко проверяемы.
3.
Источник: Храмы стоят на КРЕСТАХ. Великий Новгород
Приведённые факты позволяют выдвинуть гипотезу о происхождении религиозного символа в виде креста, что он возник именно отсюда. Тектонические элементы, отражённые в линейных аномалиях такой формы, достаточно распространены. И когда древние лозоходцы их фиксировали, то они могли им придавать какой-то сакральный смысл, выбирая в качестве места для строительства различных зданий и сооружений.
Лозоходство в древности было широко распространено. Ни один колодец ещё совсем недавно не закладывался без предварительного изучения местности этим инструментом. Полагаю, что обнаруживаемые ими при этом необычные кресты из пересекающихся линейных аномальных зон вызывали у них интерес. Возможно, им стали придавать какой-то сакральный смысл и размещать над этими крестами как храмы, так и любые другие заметные сооружения. К сведению, все старинные доминантные здания и памятники Питера, Москвы и других городов не только России расположены чётко по центру таких “крестов” и сориентированы по их лучам.
А то, что эти и другие разломы чаще всего простираются в определённых направлениях, например, совпадающими с направлениями на Гренландию или другие места в Северной Америке, так это просто такое их свойство, сформированное преобладающими деформационными напряжениями в земной коре. На это чётко указывает приведённая мной тут где-то типовая роза-диаграмма азимутов всех разломов для какой-то территории. В приведённом мной примере данные по Уралу.
***
Разломов в земной коре, действительно, много. Особенно в горных районах. Вот примеры:
4.
Источник
5.
6.
Но они есть и на равнинах. С-Петербург. Возможно, они, действительно, где-то впадают с ориентацией древних храмов
Карта аномалий и разломов в Московской области:
7.
Карты разломов и карты ориентаций древних храмов нужно сопоставлять и анализировать. Возможно, где-то они совпадают. Но лично я не думаю, что абсолютно все совпадет. Разломы имеют хаотичное расположение по поверхности земной коры. И ориентация храмов имела бы такую же картину. Но на основании работ rodline мы видим некую системность:
8. Оренбург. Источник
9. Звенигород. Источник
10. Тверь. Источник
11. Храмы Мордовии. Источник
12. Ярославль. Источник
Кстати, огромное число древних (а может и не очень) сориентированы на прошлых магнитный полюс:
13. Подробнее здесь
Как видно, некая система имеется. Нельзя сказать, что абсолютно все храмы сориентированы на прошлые полюса по memocode, но и хаотичности не наблюдается.
Если вернуться к новой вресии причин ориентации древних строений, то неужели так упорядоченно сориентированы разломы в земной коре? Не думаю. Но тогда что за система линий, относительно которых древние строители расставляли фундаменты важных для городов зданий?
Многие помнят такой термин: сетка Хартмана. Система неких силовых линий Земли названа по именем Эрнста Хартмана. Он был исследователем геомагнитных явлений, и особенно интересовали ученого явления и теории, которые не были доказаны научно, в частности, земное излучение.
Схема линий немецкого ученого имеет прямоугольную форму. Она параллельна привычным меридианам, которые известны большинству людей из уроков по географии. Энергетические линии направляются с севера на юг и с запада на восток. Поэтому их схему называют координатной. Там, где линии пересекаются между собой, наблюдается ухудшение самочувствия, а при длительном воздействии геопатогенной зоны на человека — болезни, даже самые тяжелые. Наиболее безопасной для людей является ячейка — место, свободное от линий.
Э. Хартман определил средний размер ячеек — 2 х 2,5 м. Протяженность ячейки с севера на юг составляет около двух метров, с запада на восток — около двух с половиной.
14. Источник
Здесь вы можете прочитать статью с версией о том, что такое сетка Хартмана. Версия о том, что к магнитной, световой, электростатической природе это явление не имеет отношение. Предполагается версия о витонных и торсионных полях. Но что это – мало кто до конца понимает. Определяется только методами биолокации. Вообще, интересна эта тема биолокации: задаешь вопрос в уме и получаешь ответ (да или нет) в виде отклонения твоего кулака, фиксируемого рамкой. Кто-то скажет: чушь, псевдоэзотерические практики. Но как и практики медитаций, лозоходство – тоже древняя практика, например, поиска воды. Я бы сказал прикладная. Так же используется в области оздоровления и диагностики здоровья.
Так вот, может ли ориентация древних строений быть привязана к этой сетке? Имеем факт системности ориентаций, но не имеем пока данных о причине.
Т.к. andreevnm считает, что храмы стоят на пересечении разломов (или линий сетки Хартмана), то это в любом случае геопатогенные зоны! Зачем, спрашивается, древние строители ставили такое публичное здание в таком месте?
Предлагаю обсудить: если сетка Хартмана существует, то какова ее физика?
Еще одно наблюдение от rodom_iz_tiflis: Античные амфитеатры направлены на вулканы
Если учесть, что вулканы стоят на разломах, то ориентация древних строений на них становится понятна. Но вот я не думаю, что эти разломы тянутся на сотни километров, как показано в примерах.
***
Если вернуться к теме периодической смены полюсов, то по memocode цикличность смены составляет 591,5 лет.
По его версии следующий сдвиг будет около 2035 года…
По информации от andreevnm, последний сдвиг полюса был 525 лет назад или в 1492г. при современном летосчислении (событие может и не совпадать с традиционной хронологией). Следующий “кувырок” планеты произойдёт в мае 2024 года, или через 532 года после предыдущего.
Автор методом биолокации определял это так: называет какое-то событие и думает о нём. Спрашивает, было ли оно. Поворот рамок в руках означает – да, нет реакции – нет. Начинает отсчитывать количество лет назад, прошедших после этого события. Сначала сотнями лет, после реакции рамок на какой-то сотне, детализирую её десятками лет, потом годами и месяцами. Так он вышел на 525 лет. Ну и так далее с остальными оценками.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
Источник: sibved.livejournal.com