Обращение певицы Анастасии Сороковой

Здравствуйте!

Меня зовут Анастасия Сорокова. Я - певица, исполнительница подлинных русских народных песен, а также песен, написанных специально для меня.

С детства я занимаюсь фольклором, изучая и перенимая у бабушек и дедушек те песни, которые мало кто знает и слышал.

За это я благодарна Центру традиционной культуры южного Подмосковья фольклорному ансамблю "Истоки".

Получив Гран-при в одном из конкурсов "Пой, Россия молодая", мне довелось выступать с оркестром Николая Осипова в зале имени Чайковского.

Вскоре я стала артисткой в хоре имени Пятницкого, но стремление к самостоятельному творчеству взяло верх.

Также я финалистка конкурса "Минута Славы" на Первом канале.

Сейчас идёт съёмка музыкального видео под руководством режиссёра Вячеслава Тихонова на современную народную песню "Улетели листья".

Собственных средств для такого дорогостоящего мероприятия нет, именно поэтому я обращаюсь к вам с предложением поучаствовать с нами в возрождении народных традиций.

Как я уже сказала, съёмка клипа уже началась, снята финальная летняя часть.

Вашему вниманию предлагается несколько кадров будущего видео.

Если вам интересно быть СО-творцом в возрождении русской песенной культуры, мы будем рады любой форме содействия.

Реквизиты для перечисления вы найдёте прямо под этим видео.

Спасибо за внимание. Всего доброго.

Для перечисления от частного лица:

Если у Вас есть карта сбербанка и доступ к системе электронных платежей «Сбербанк-Онлайн», для перевода достаточно зайти в систему и сделать перевод клиенту сбербанка по номеру карты:

Номер карты: 5336 6900 6822 3512 (получатель Ольга Викторовна Сорокова)

Для перечисления от компании

Ниже приведены реквизиты для перечисления частному лицу с расчётного счета компании.

Рублёвый счет.

Получатель: СОРОКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Счет получателя: 4081 7810 5400 1164 2100

Наименования банка получателя: СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773601001

ОКПО: 23449381

ОГРН: 1027700132195

Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19

Почтовый адрес банка: 109544, МОСКВА, ул. Большая Андроньевская, 8

Код подразделения банка: 40904001846

Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г. Подольск, ул. Кирова, д. 21

Валютный счёт

Получатель: SOROKOVA OLGA VIKTOROVNA

Счет получателя: 4081 7810 5400 1164 2100

Наименование банка получателя и адрес: SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE) MOSCOW

SWIFT-код: SABRRUM3

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 40904001846