На базе «Эльбруса»: МЦСТ представил новый двухпроцессорный сервер

ИНЭУМ разработал новый вычислительный комплекс.

Пресс-служба Московского центра SPARC-технологий сообщает, что российская компания, специализирующаяся на разработке универсальных микропроцессоров, МЦСТ приняла участие в международной выставке по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям ChipEXPO – 2017.

На своем стенде Московский центр показал рабочие станции «Эльбрус 101-РС»,

«Эльбрус 801-РС» и новую разработку Института электронных управляющих машин имени. И. С. Брука двухпроцессорный сервер «Эльбрус-802», который был разработан на базе восьмиядерного микропроцессора «Эльбрус-8С». Данный комплекс является высокопроизводительной системой, которая функционирует в среде операционной системы «Эльбрус», обеспечивающей многопользовательский, многозадачный режим вычислений в реальном времени. Эта рабочая станция предназначена для использования в стационарных системах управления и обработки информации, обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

Эльбрус-8С – российский 8-ядерный процессор серверного класса производства компании МЦСТ с архитектурой «Эльбрус», предназначенный для решения вычислительно-интенсивных задач и для создания многопроцессорных и многомашинных систем терафлопного класса производительности.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Источник: nnm.me