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Квартиры, где деньги лежат.

19:42. 3 ноября 2017 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:

Квартиры, где деньги лежат.

В квартире матери полковника Захарченко на Мичуринском проспекте в Москве нашли 20 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника агентства, полковник отрицает, что деньги принадлежат ему, а мать Захарченко уверяет, что накопила такую сумму в результате «продажи недвижимости».
Источник РИА Новости также рассказал о том, как Захаренко отдыхал на «широкую ногу». В ходе одной из поездок в Нью-Йорк полковник с женой потратили $340 тысяч. Помимо этого, полковник c 2015 по 2016 год в московских ресторанах «Ля Маре» «из собственных денег оплатил счета на сумму более 3 млн рублей», — отмечает собеседник агентства.

Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 млрд рублей: это 27 квартир в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартире сестры полковника обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте.

Если так живут полковники, то как живут генералы?

Квартиры, где деньги лежат.

Квартиры, где деньги лежат.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 2538 2212
    александр 3 ноября 2017 в 21:05 Ссылка Пометить
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    У Путина, что не полковник то Захарченко. А после освобождения Сердюкова и Васильевой их ряды множатся в геометрической прогрессии.

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