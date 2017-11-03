Главная » Аналитика, Психология, События Настоящего, Творчество

Десятое место рейтинга

11:16. 3 ноября 2017 Просмотров - 389 3 коммент. Опубликовал:

Десятое место рейтинга: эпоха Пугачевой клонится к закату. 378524.jpeg

Эпоха Пугачевой клонится к закату

Артистов, которые будут выступать на новогоднем "Голубом огоньке" на "Первом канале" в этом году выбрали сами телезрители: голосование в "Одноклассниках" проходило с 11 по 30 октября.

Больше всего голосов было отдано Григорию Лепсу, Ани Лорас и Наргих Закировой. Кроме этой тройки лидеров, россияне хотят в новогоднюю ночб увидеть Полину Гагарину, Alekseev, Светлану Лободу, группировку "Ленинград" и легендарную "Руки вверх".
 
Среди самых желанных гостей "Голубого огонька" Алла Пугачева заняла десятое место. Певица Валерия оказалась на 12 месте, Ирина Аллегрова — на 14-м, Филипп Киркоров — на 24-м, Сергей Лазарев — на 43-м месте.
 
Голосование в социальной сети было организовано после того, как 174 тысяч возмущенных телезрителей подписали онлайн-петицию, протестуя против "новогоднего набора" звезд, кочующих из года в года по всем телевизионным праздничным программа.
 
А идея предложить зрителям самим выбрать артистов для новогоднего концерта по результатам голосования пользователей ОК принадлежит Константину Эрнсту. По словам продюсера, новогодний эфир в целом ориентируется на аудиторию 45+, поэтому и решили провести голосование в социальной сети "Одноклассники".

Продюсер Иосиф Пригожин согласен с тем, что аудитории "Первого канала" и "Одноклассников" весьма похожи. "Я не думаю, что они будут… четко придерживаться списка. Но факт остается фактом: людям хочется искать какие-то иные формы, чтобы не было упреков в следующем Новом году!" — добавил он.

А популярный блогер-музыкант Юрий Лоза назвал список для голосования необъективным, поскольку половина зрителей "смотрит только "Первый канал". Получается, что все эти рейтинги формируются самим же телевидением," — посетовал исполнитель, добавив, что "люди не знают о существовании других артистов, поскольку их нет в эфире на "Первом".

Сам Лоза с удовольствием выступил бы в новогоднем шоу. Он сказал, что еще 13 лет назад написал специальную новогоднюю песню, но ни в один из эфиров она пока не попала.
 
"Правда.Ру" ранее писала о том, что как это ни парадоксально, но даже сейчас, учитывая ту свободу информации, которую дает всемирная паутина, многие люди продолжают смотреть телевизор. Что же они там такого интересного находят, особенно в прайм-тайм?

 

Метки: общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 4 декабря 2014
... представило Минэкономразвития. При этом рейтинг доверия действующего главы государства в...МГУ занял пятое место, свидетельствует опубликованный в четверг рейтинг университетов 2015 года...годом. Так МГУ поднялся с десятого места на пятое, Санкт-Петербургский ...
«Египетский крокодил». Большие каббалистические и малые шахматные мистерии в оккультной политической практике
... у вас вообще был третий рейтинг в мире. В.САЛОВ: ... я был довольно высоко в рейтинг-листе. И действительно, зарабатывал ...нет. И чтобы "набить" такой рейтинг, какой у него сейчас есть....САЛОВ: Крымск – это уже на десятом месте, потому что по приоритету тем...
Новости Украины — сегодня 29 декабря 2014
...% на доходы в размере до десяти минимальных зарплат и 20% для... заняла 178-е место. США оказались на 159-м месте рейтинга как «очень... стабильное государство». В нижней части рейтинга расположились...
Святой государь?
... слов: «Почти каждый десятый крестьянский ребенок из числа ... говорилось, верить в объективность рейтинга на сайте — наивно. ... блаженных. На более низких местах рейтинга был, помимо Николая II,...запасных», чуть-чуть не добрав рейтинга, еще Есенин; поэт Высоцкий...
Героина и наркоманов полным-полно, а ВИЧ-эпидемии нет?
... красными цифрами показаны места регионов в рейтинге по распространённости ВИЧ.... Но Иркутск на первом месте рейтинга по ВИЧу среди населения, ...И почётное 43-е место в ВИЧ-рейтинге в 2016 году.... там начнёт колоться каждый десятый... И никогда не тестируйтесь...
Стало известно место «Арматы» в рейтинге самых дорогих танков мира (ФОТО)
... составил рейтинг цен на наиболее популярные в мире танки. Какое же место...» больше не делают, первое место в рейтинге у него скорее номинальное. Второе... стоит на вооружении уже больше десяти лет. Планируется, что они будут...

3 коммент.»

  • 346 152
    Калерия 3 ноября 2017 в 12:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Григорий Лепс на первом месте! Это ли не показатель падения нравов в нашем государстве! Вот как легко можно манипулировать мнением граждан. В советское время человека с такой рожей и голосом не пустили бы дальше сочинского ресторана!

    Ответить
    • 454 384
      mary Калерия 3 ноября 2017 в 12:36 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      нам предлагают ими же сделанное стадо и от нас только требуется расставить их по местам.Ну что?духовные мои ,дожили ,нет русских певцов ,жрите то,что подадут, как и в выборах президента.Если бы все выключили телик и спели сами застольем ,тогда и победим ,вообще их не слышать не видеть,пусть едят своих Бузовых сами.Бузова собрала зал в Питере?культурном Питере?ниже уже нельзя пасть,но вероятно такие деятели шоу ,как Матвиенко создадут -трансгендеров,уже ведь подготовлены к этим кушаньям,уже ведь хрюкаем.

      Ответить
      • 4570 3762
        jackomb mary 3 ноября 2017 в 12:57 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        А так и будет коллега! Меня уже тошнит от всех этих рож на российской эстраде. Ну до, чего всё однотипно, поверхностно, неужели в России не осталось ни одного поэта? Не верю, они есть. Да и такие шоу , якобы по подготовке новых артистов полный отстой. Обилие песен на английском языке, не спорю петь по английски гораздо проще, чем на русском и к тому же русская публика в большинстве своём не понимает английский язык (кому он нужен). Хорошо, что есть интернет и любого твоего исполнителя можно и слушать и смотреть их прямом эфире! Эх, как хорошо было в 80-е, и песни были класс, не то, что сейчас.

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>