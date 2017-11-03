Десятое место рейтинга

Эпоха Пугачевой клонится к закату
Артистов, которые будут выступать на новогоднем "Голубом огоньке" на "Первом канале" в этом году выбрали сами телезрители: голосование в "Одноклассниках" проходило с 11 по 30 октября.
Больше всего голосов было отдано Григорию Лепсу, Ани Лорас и Наргих Закировой. Кроме этой тройки лидеров, россияне хотят в новогоднюю ночб увидеть Полину Гагарину, Alekseev, Светлану Лободу, группировку "Ленинград" и легендарную "Руки вверх".
Среди самых желанных гостей "Голубого огонька" Алла Пугачева заняла десятое место. Певица Валерия оказалась на 12 месте, Ирина Аллегрова — на 14-м, Филипп Киркоров — на 24-м, Сергей Лазарев — на 43-м месте.
Голосование в социальной сети было организовано после того, как 174 тысяч возмущенных телезрителей подписали онлайн-петицию, протестуя против "новогоднего набора" звезд, кочующих из года в года по всем телевизионным праздничным программа.
А идея предложить зрителям самим выбрать артистов для новогоднего концерта по результатам голосования пользователей ОК принадлежит Константину Эрнсту. По словам продюсера, новогодний эфир в целом ориентируется на аудиторию 45+, поэтому и решили провести голосование в социальной сети "Одноклассники".
Продюсер Иосиф Пригожин согласен с тем, что аудитории "Первого канала" и "Одноклассников" весьма похожи. "Я не думаю, что они будут… четко придерживаться списка. Но факт остается фактом: людям хочется искать какие-то иные формы, чтобы не было упреков в следующем Новом году!" — добавил он.
А популярный блогер-музыкант Юрий Лоза назвал список для голосования необъективным, поскольку половина зрителей "смотрит только "Первый канал". Получается, что все эти рейтинги формируются самим же телевидением," — посетовал исполнитель, добавив, что "люди не знают о существовании других артистов, поскольку их нет в эфире на "Первом".
Сам Лоза с удовольствием выступил бы в новогоднем шоу. Он сказал, что еще 13 лет назад написал специальную новогоднюю песню, но ни в один из эфиров она пока не попала.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что как это ни парадоксально, но даже сейчас, учитывая ту свободу информации, которую дает всемирная паутина, многие люди продолжают смотреть телевизор. Что же они там такого интересного находят, особенно в прайм-тайм?
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Григорий Лепс на первом месте! Это ли не показатель падения нравов в нашем государстве! Вот как легко можно манипулировать мнением граждан. В советское время человека с такой рожей и голосом не пустили бы дальше сочинского ресторана!
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нам предлагают ими же сделанное стадо и от нас только требуется расставить их по местам.Ну что?духовные мои ,дожили ,нет русских певцов ,жрите то,что подадут, как и в выборах президента.Если бы все выключили телик и спели сами застольем ,тогда и победим ,вообще их не слышать не видеть,пусть едят своих Бузовых сами.Бузова собрала зал в Питере?культурном Питере?ниже уже нельзя пасть,но вероятно такие деятели шоу ,как Матвиенко создадут -трансгендеров,уже ведь подготовлены к этим кушаньям,уже ведь хрюкаем.
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А так и будет коллега! Меня уже тошнит от всех этих рож на российской эстраде. Ну до, чего всё однотипно, поверхностно, неужели в России не осталось ни одного поэта? Не верю, они есть. Да и такие шоу , якобы по подготовке новых артистов полный отстой. Обилие песен на английском языке, не спорю петь по английски гораздо проще, чем на русском и к тому же русская публика в большинстве своём не понимает английский язык (кому он нужен). Хорошо, что есть интернет и любого твоего исполнителя можно и слушать и смотреть их прямом эфире! Эх, как хорошо было в 80-е, и песни были класс, не то, что сейчас.