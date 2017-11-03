Десятое место рейтинга

Эпоха Пугачевой клонится к закату

Артистов, которые будут выступать на новогоднем "Голубом огоньке" на "Первом канале" в этом году выбрали сами телезрители: голосование в "Одноклассниках" проходило с 11 по 30 октября.

Больше всего голосов было отдано Григорию Лепсу, Ани Лорас и Наргих Закировой. Кроме этой тройки лидеров, россияне хотят в новогоднюю ночб увидеть Полину Гагарину, Alekseev, Светлану Лободу, группировку "Ленинград" и легендарную "Руки вверх".

Среди самых желанных гостей "Голубого огонька" Алла Пугачева заняла десятое место. Певица Валерия оказалась на 12 месте, Ирина Аллегрова — на 14-м, Филипп Киркоров — на 24-м, Сергей Лазарев — на 43-м месте.

Голосование в социальной сети было организовано после того, как 174 тысяч возмущенных телезрителей подписали онлайн-петицию, протестуя против "новогоднего набора" звезд, кочующих из года в года по всем телевизионным праздничным программа.

А идея предложить зрителям самим выбрать артистов для новогоднего концерта по результатам голосования пользователей ОК принадлежит Константину Эрнсту. По словам продюсера, новогодний эфир в целом ориентируется на аудиторию 45+, поэтому и решили провести голосование в социальной сети "Одноклассники".