Что понимать начинаешь, в деревне пожив

Уже который день идет, а автор все тоскует по деревне. Крохотные домики с сильно просевшим фундаментом и облезшими заборами, по соседству с дворцами из дорогого итальянского кирпича. Чистый воздух, и пробивающаяся через положенный 50 лет назад асфальт, трава на тротуарах. Ванна для дождевой воды, стоящая в каждом дворе, и всякая домашняя живность вроде кур, гусей, и коз выбегающая прямо на проезжую часть. И все соседи знакомы между собой, в магазине продают водку в долг, а коровы пасутся прямо на обочине.

Запах свежескошенной травы, свежего ветра и сожженного дворового сора, перемешивается с едким и наглым амбре из уличных туалетов. И все это загородная романтика, затаившаяся и законсервировавшаяся в вышеописанном виде.

Такие пейзажи характерны для станиц, деревень, хуторов, просто пригородов и даже мелких городков, в которых последний раз благополучие видели на День урожая в 1977-м году.

Конечно, у каждого подобного поселка свой облик, свои особенности, свой уровень благосостояния: кто-то утратил былой лоск; кто-то только набирает. Кому-то повезло быть основанным на море, и получить статус города, а кто-то полностью оправдывает обидное прозвище Х*ево-Кукуево. Все зависит от местоположения и властей. Но у всех этих населенных пунктов есть тот самый колорит и простор, который редко встретишь в городе. Это другая Россия, и в ней стоит пожить. И сейчас мы тебе докажем, почему тебе стоит хотя бы на месяц прожить в таких условиях.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОКАЧАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИ

Обрати внимание на деревенских «Кузьмичей». Все пыхтят дешевыми сигаретами (ведь ассортимент в поселковом магазине не большой, «Беломор», «Прима», «Оптима», «Донской табак», «Петр I» и еще всякая опасная шваль), все выпивают, но при этом обладают не дюжей силой и выносливость. Даже алкаш, собирающий в костромской области чернику, и сдающий ее для йогуртов «Данон», выносливее, чем кажется, что уж говорить про тех, у кого есть голова на плечах. А ну ка, попробуй помахать топориком, да поколоть дрова, или того хуже, пилой поорудовать. Надолго тебя хватит? Кажется, что поленья разлетаются от малейшего соприкосновения с колуном, но для того, чтобы они разлетались, нужно сильно напрячься. А покосить бурьяны? Нет, не электрической косой, а простой, которую прежде еще и наточить нужно. После 10 минут такой работы руки отваливаются, а нервы сдают, ибо скосить траву нормально не всегда получается.

Сельская местность — это своего рода огромный аппарат, который питается физической силой. Все, начиная от вскапывания огорода, и заканчивая ремонтными работами делается вручную, и как правило, своими руками. Разумеется, есть мотоблоки, и прочие агрегаты, заметно облегчающие жизнь. Но, для большего эффекта, лучше все делать старым дедовским способом, так сказать «а-ля натюрель», чтобы вкусить жизни настоящей. У тебя не будет получаться с первого раза, ты будешь раздражаться, психовать, убеждать себя, что завтра же уедешь домой, но когда начнет получаться, ты испытаешь истинный кайф, и научишься тому, чего так не хватает многим — терпению. А терпение — основа дисциплины. Заодно, научишься уважать труд.

После недельки в таком режиме начинаешь понимать, почему в бане, при 110 градусах, местные просят поддать пара, а хваленые спортсмены вылетают, не выдержав и 5-ти минут. Да что там, они на рубке дров уже сдуваются, этому ведь в качалке не учат.

НАСЛАЖДАЕШЬСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТОЙ

Конечно, дышать испарениями навоза, который обильно кладут на сельские грядки не очень полезно, но этот аромат не так назойлив и вездесущ, как гадость автомобильных выхлопов. Открываешь окно и… тишина да благодать, и воздух очень вкусный. Нет безбашенных мотоциклистов, проезжающих по дороге в 3 часа ночи, ревя мотором так, что стены трясутся.

А вечером, можно увидеть звезды, что практически невозможно в больших городах. После утреннего пробуждения можно прямиком направиться в огород, где все свежее и экологически чистое. Количество пользы на квадратный метр приятно радует. Это не какие-то приправленные пестицидами и смазанные парафином яблоки, это экологически чистые, червивые и вкусные (если повезет) райские плоды.

А после, можно заглянуть к домашним зверям, погладить порося, похлопать бычка, и немедленно их забить, чтобы наслаждаться полезным, не испорченным бесконечными заморозками и стимулирующими рост прививками мясом.

СТАНОВИШЬСЯ КРЕПКИМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ

В сельской жизни нет принципа «хочу — не хочу», там все строится на слове «надо». Надо посадить огурцы, потому как через неделю будет поздно. Надо наколоть и уложить дрова, потому как топить печку будет попросту нечем. Надо покрасить лавку и двери сейчас, потому как потом будет некогда.

Надо пойти собрать вишню, пока нет жары, накормить скотину, иначе передохнет. А потом, отремонтировать крыльцо, просто потому что надо, просто потому что ты уже вошел в этот ритм, стал хозяйственным и ответственным. А нормальный хозяйственный и ответственный человек не будет долго откладывать дела на потом.

Есть интересное наблюдение, когда приезжаешь из деревни в городскую клетку, то в первые дни, волею привычки, ищешь что можно отремонтировать и чем заняться. Начинаешь суматошно наводить порядок в своих делах и относиться к своим заданиям ответственно. Потому что ты словил этот рабоче-крестьянский драйв, и пытаешься хоть как-то компенсировать недостаток огорода. Вскоре это проходит, но учит быть более ответственным и самое главное — ценить свое время.

А еще, такого человека весьма сложно удивить или озадачить. Он готов практически к любому неожиданному, то и дело случающемуся.

ПОЛУЧАЕШЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

Сельская жизнь дарит массу удовольствий. Баня, рыбалка на вечерней зорьке, охота, вкусная еда только с грядки. Конечно, и городскому жителю эти блага доступны, но в селе к этому и относятся иначе, и ощущения, так сказать, немного другие. Все гораздо проще, не приходится никуда торопиться, ничего планировать, выбираться. Взял и пошел. И баню продлевать не нужно, лишь бы дров хватило.

А кому-то и крестьянский быт может принести ни с чем несравнимое удовольствие. Мало ли нас, потомков простолюдинов, вдруг гены дадут о себе знать, и захочется тихой спокойной жизни, со своими прелестями и недостатками.

К тому же, село не так развращает, оно учит довольствоваться простыми вещами и радоваться всяким приятным мелочам. Тяга к материальным ценностям резко ослабевает, ведь ты понимаешь, что есть иные, не менее важные вещи.

УЧИШЬСЯ ВЗАИМОВЫРУЧКЕ И ИСПЫТЫВАЕШЬ НА СЕБЕ ПРЕЛЕСТИ ДОБРОСОСЕДСКОГО ОБЩЕНИЯ

К сожалению, люди становятся все более и более черствы друг к другу. Прелесть человеческого общения и взаимовыручки — вещь практически забытая. В крупных деревнях, станицах тоже можно наблюдать, что люди охладели друг к другу. Но это, не идет ни в какое сравнение с городом. В мелких населенных пунктах все друг друга знают, и готовы прийти на выручку. Какая-нибудь баба Зина угостит яблоками. Просто у нее их уродилось немерено, девать некуда. Да, скорее всего, она и попросит тебя урожай собрать, но не безвозмездно.

А какой-нибудь дядя Гриша, пыхтя вонючей цигаркой, поможет починить сгоревшую проводку. Просто так, по-соседски. Сохранилась на местах, эта давно забытая традиция — помогать по-соседски. Ну а где ещё в наши дни научиться взаимовыручке и добрым отношениям с людьми за просто так?

УЧИШЬСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ

В такой вот жизни все приходится делать своими руками. Строить, копать, ломать, прибивать. Можно и в глухую таежную деревню вызвать специалиста, но зачем. Сам быт, сама атмосфера как будто подталкивают к тому, чтобы сделать все самому. Со временем понимаешь, что так гораздо безопаснее и удобнее.

Ну и, конечно, все приобретенные навыки рано или поздно пригодятся в жизни. Человек, который умеет делать хоть что-то никогда не пропадет, даже если речь идет о сборе огурцов. Сельская жизнь учит быть многопрофильным мастером на все руки, что для людей, не способных отличить пассатижи от плоскогубцев просто необходимо.

ЧЕРПАЕШЬ ВДОХНОВЕНИЕ

Известный мастер описания деревенского быта Василий Шукшин никогда бы не написал свои замечательные рассказы, не знай он материал изнутри. Персонажи «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера не получились бы столь колоритными, не знай писатель простых жителей горных аулов. Тургенев не написал бы «Записки охотника» не будь он охотником, да и у Пушкина в Михайловском рождались неплохие стихотворения. Поэтому, ежели ты избрал путь творца — то выберись в глухомань, попробуй творить там. В этих местах другой уклад жизни, люди по-другому мыслят, окружающий тебя быт резко отличается от городского, и самое главное — никто не мешает. Не зря ведь писатели и художники до сих пор едут вдохновляться красотами природы в малые населенные пункты. Произведения, написанные в таких условиях, резко отличаются от произведений, написанных в душных городах. Живописные красоты есть везде, где нет больших городов, даже в тех местах, где на первый взгляд ничего хорошего нет. Поживешь неделю среди камышовых лиманов, и научишься видеть красоту даже в мутной воде и алом закате над заросшей водой.

НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ ЦЕНУ ПРОСТЫМ ВЕЩАМ

Вот картошка. Она растет в земле. Для того чтобы ее посадить, нужно закупить клубни, вспахать землю, и тому подобное. Чтобы ее достать, нужно так же вскопать землю, просушить, и уж потом приготовить. И так со всеми фруктами и овощами. И даже с домашней скотиной. Ее нужно кормить, содержать, создать условия, в которых она способна переждать жару и лютую зиму.

Проще говоря, сельская жизнь учит понимать цену всему, начиная от еды, и заканчивая трудом. Ты начинаешь понимать, что стоит за тем или иным действием, что шифер на крышу просто так не укладывается, а жизнь — это не бесконечный парад удовольствий. К сожалению не все это понимают, а зря, такое знание прекрасно учит от хамства, невежества и дешевых понтов.

ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ СТРАНУ В КОТОРОЙ ТЫ ЖИВЕШЬ

И, наконец, пообщавшись с другими, более простыми и искренними людьми, посмотрев на то, как и в каких условиях живет огромная часть страны, ты начинаешь понимать ее гораздо лучше. Всех этих странных людей, их мышление, поведение. И даже начинаешь понимать, что это абсолютно нормальные работящие люди, в большом городе плохих людей значительно больше.

http://oppps.ru/chto-nachinaesh-ponimat-pozhiv-v-derevne.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru