Что делает человека человеком и ждёт ли нас война между приматами?

В июле любители кино потянулись в кинотеатры на фильм «Планета обезьян: Война», в котором армия модифицированных ретровирусом приматов ведёт войну против человечества. Но может ли когда-нибудь произойти нечто подобное в реальной жизни?

Этот фильм является одним из серии приквелов к оригинальному роману Пьера Буля «Планета обезьян» (1963 год), на страницах которого описывается, как космонавт Улисс Меру застрял на планете, находящейся под властью обезьян, копирующих язык, культуру и технологии людей. Тем временем люди деградировали в примитивных дикарей.

В зловещем реализме «Планеты обезьян» многое объясняется удивительным вниманием Буля к научным деталям и его знанием работ о поведении животных, опубликованных к тому времени. Его книга опирается на популярную в то время идею о том, что некоторые животные, например, шимпанзе и дельфины, обладают развитой, но тайной системой коммуникации, которую люди совершенно не способны понять. Периодически в СМИ различной степени желтизны можно до сих пор увидеть статьи на подобную тематику. Многие предпочитают думать, что все эти «официальные» учёные, утверждающие, будто животные не способны разговаривать, просто-напросто не способны расшифровать сигналы животных.

Но даже не углубляясь в изучение приматов, легко понять, что обезьяны никогда не смогли бы на самом деле усвоить человеческую культуру исключительно с помощью её имитации. В реальности для сложной культуры требуются базовые биологические способности, которые вырабатываются в ходе долгого процесса эволюции. Шимпанзе просто не обладают физиологией, необходимой, чтобы разговаривать — они развивались параллельно с людьми, но по-своему. Кроме того, современных обезьян невозможно сделать высокоразумными даже с помощью расширяющих способности мозга лекарств.

Уошо с детёнышем

Какие исследования проводились?

Возможности коммуникации между животными активно исследуются уже более столетия и все эти исследования не дают даже намёков на действительно сложные коммуникационные способности у животных. Например в 1916 году Уильяму Ферниссу удалось ценой большого терпения научить орангутана произносить и правильно употреблять слова «папа» (dad) и «чашка» (cup) (похоже на историю из первого фильма новой серии "Планета обезьян", где появляется главный герой — шимпанзе по имени Цезарь). Фернисс отметил, что обезьяны, издавая привычные для них звуки, не пользуются языком и губами, а выученные орангутаном слова не требуют точного управления движениями языка и губ.

В 50-х годах было проведено широкое сравнительное изучение способностей к решению различных логических задач у шимпанзе по кличке Вики, с одной стороны, и у нескольких детей, с другой. Вики продемонстрировала, что по уровню интеллектуального развития она может успешно соперничать со своими сверстниками-детьми. Но Вики с трудом научилась уверенно произносить четыре слова — «мама», «папа», «cup» (чашка) и «up» (вверх). Учёные тогда решили, что Вики обладала бо́льшими лингвистическими способностями, чем могло показаться, но их проявлению мешало неподходящее строение голосового аппарата.

В последующие десятилетия намного больше энтузиазма вызвали опыты с обучением обезьян языку знаков. И вот здесь учёные разделились на два лагеря. Одни считают, что обезьяны в этих опытах не демонстрировали знания языка. Они могли запомнить значение знаков, но не могли выучить правил грамматики. Другие же говорят о том, что эксперименты показывают, что шимпанзе, бонобо и гориллы обладают символическим мышлением и легко пользуются принципом обобщения, применяя знакомые жесты в новых ситуациях. Человекообразные обезьяны способны употреблять слова в переносном смысле, владеют метафорами. Они могут создавать новые понятия, комбинируя известные слова. Описан случай, когда обученная языку знаков шимпанзе Уошо самостоятельно обучила своего детёныша вместо человека-экспериментатора.

Обучение Уошо

При этом, стоит повторить, что человекообразные обезьяны эволюционировали ровно столько же, сколько и человек, а значит те изменения, которые возникали в процессе эволюции, прочно закрепились, пройдя естественный отбор. Именно поэтому основное развитие речи и интеллекта говорящих обезьян происходит, как правило, в первые годы жизни — чаще всего обезьяны доходят в развитии речи (её понимания и способности воспроизвести символами и языком жестов) до уровня двух-трёхлетнего ребенка. Вырастая, они во многом остаются подобны детям — по-детски реагируют на жизненные ситуации и предпочитают игры всем другим способам времяпрепровождения.

О том, как человек становился разумным

Одно из самых интересных времён существования наших предков, это время существования вида Homo heidelbergensis.

Реконструкция Homo heidelbergensis

Первая находка была описана в 1908 году, когда у деревни Мауэр, близ города Гейдельберг (Германия) была обнаружена челюсть, похожая на обезьянью, но с зубами, похожими на огромные зубы человека. Только к концу 20-го — началу 21-го веков учёные начали понимать, что время существования Homo heidelbergensis является наиболее интересным, потому что это время своеобразной эволюционной развилки, когда из совершенного дремучих эректусов с примитивнейшей культурой, возникает огромное количество всяких разных людей. Да, ответвлений разных людей существовало довольно много и только одна ветка в итоге сохранилась. Так, в Европе появились неандертальцы, на востоке развивались денисовцы, в Африке — сапиенсы. Где-то там по пути ещё появились хоббиты на Флоресе (Homo floresiensis), ещё несколько видов и уж точно есть ещё не открытые и те, от которых ничего не осталось. И вот именно в основе всего этого "взрыва развития человечеств" находятся Homo heidelbergensis. Чем же обусловлен этот "взрыв"? Во-первых, это время, когда у предка человека мозг вырос практически до современных значений — у современного человека средний объём составляет 1350 куб.см, а у Homo heidelbergensis уже 1300 куб. см. Лобная доля, грубо говоря, отвечающая за развитие интеллекта, стала достаточно выпуклой (в отличие от покатого лба с огромными надбровными дугами,например, у петикантропов). Homo heidelbergensis отличаются от своих предков эректусов очень большой теменной долей, которая отвечает за чувствительность кисти и координацию различных органов чувств между собой и с движениями, то есть по сути, за трудовую деятельность.

Именно во время существования Homo heidelbergensis возникает массовое и целенаправленное использование огня — одно из ряда величайших эволюционных достижений человечества. Это позволило предкам современного человека в дальнейшем заселять области с умеренным климатом, то есть жить там, где есть зима, но при этом пища ходит стадами. Тогда появляются и первые жилища в смысле пусть и примитивных, но организованных поселений. Они же, гейделбергензисы, начинают применять составные орудия, что помогло начать повсеместно охотиться на крупных животных. Это для нас привязать верёвочкой камень к древку не составляет труда, но у нас и древко есть обработанное и верёвочки в наличии, а в то время всё это нужно было сделать.

Именно у Homo heidelbergensis появляется представление о прекрасном. Например, бо́льшая часть их орудий практически идеально симметричны, что не несёт никакой функциональной нагрузки. Так, например, найдено рубило с окаменелым морским ежом в центре. И таких находок очень и очень много.

И, наконец, именно у Homo heidelbergensis появляются своего рода проторитуалы. Например, примитивнейшие, так называемые, санитарные погребения.

Всё это положило начало нашей культуре.

В то же самое время предки современных обезьян развивались и эволюционировали по-своему, приспосабливаясь к тем условиям, в которых находились. И они ни в коем случае не являются менее успешными, ведь вместе с нами они дожили до сегодняшних дней. Другой вопрос, что человечество продолжает систематически уничтожать всё и всех, кто находится рядом.

Человеческая культура, эволюционировавшая сотни тысяч лет, не является чем-то таким, что другой вид животных сможет с лёгкостью перенять. Мы можем быть совершенно спокойны, что никакой войны между приматами на Земле не будет. Для того чтобы она началась, другие виды животных должны пройти через столь же длительный процесс эволюции. А единственный вид приматов, который реально ведёт войны на этой планете, делает всё, чтобы этого не произошло.

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Отдельное спасибо порталу antropogenez.ru и непосредственно Станиславу Дробышевскому за его потрясающе интересные и подробные лекции.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/chto-delaet-cheloveka-chelovekom-i-jdet-li-nas-voina-mejdu-primatami-59b8f5358c8be36a1d92d68f