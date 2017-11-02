Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Зарастающая Россия. Часть 9

08:41. 2 ноября 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть




Центр Новокузнецка 1925 год. Леса крайне мало


Современный вид


***

Сравнение видов Томска


Белое озеро. На заднем плане – Дом науки П.И.Макушина. В настоящее время в здании размещается театр “Скоморох”




Воскресенский (ныне Октябрьский) взвоз.






Источник

Городские виды не так информативны в плане этой темы. К тому же труднее что-то доказать скептикам. Что лесов в Сибири было гораздо мешьше чем сейчас. И это не связано с их вырубками в те времена, выпасом скота и т.д. Это связано с посткатастрофическим восстановлением природы. Которое продолжается и сейчас.
***






На холме – редкий и тонкий лес
Источник
***

СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Поездка на поезде по Трансибу










Сейчас подобные сопки покрыты гораздо более густым лесом, чем даже в середине 20в.

Источник
***

Старейшее известное фото Красноярска


Кликабельно. Деревьев вдоль р.Качи (приток Енисея) нет. Русло Качи с протоками.


Современный вид. Пойма Качи застроена, речки совсем не видно




Современный вид на эту часть города
Источник
***


Среднеколымский район. Зарастающее озеро
***

Пример изменения климата: за 100 лет “лысые” Уральские горы поросли лесом


Скалистая сопка у горы Круглица в 1914 году, на нижнем — это же место спустя без малого сто лет.




Сосновые рощи, которые за сто лет покрыли холодные горные склоны, появились благодаря ряду факторов. Например, увеличилась влажность: если в 1840 году максимум осадков на Таганае составлял 270 мм. то сейчас — все 300 мм. Кроме того, существенно потеплело: летом на 1,2 градуса, зимой — на 1,8. Этих, казалось бы, незначительных изменений хватило, чтобы полностью преобразить облик южноуральских хребтов.

Источник
***

Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: земля, изменения климата, катастрофы, потоп, фото
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зарастающая Россия. Часть 2
... лет назад в некоторых уголках России. Начало: Зарастающая Россия. Часть 1 Деревня Каменка. Общий... смотрится как европейская средневековая.Восточная часть Чертова Городища. 1909 и 103...
Зарастающая Россия. Часть 7.
... год и 106 лет спустяПредыдущая часть: Зарастающая Россия. Часть 6. Источник: sibved.livejournal.com
Зарастающая Россия: Красноярск
... СИБИРЬ. ОСВОЕНИЕ ПУСТУЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ. ЧАСТЬ 2.Зарастающая Россия. Часть 6.В этом посте: КРАСНОЯРСК...
Зарастающая Россия. Часть 9
... видноСовременный вид на эту часть городаИсточник***Среднеколымский район. Зарастающее озеро***Пример изменения...
Зарастающая Россия. Часть 1
... на дрова и перенаселением европейской части России. С.М.Прокудин-Горский. Больница... лет спустяС.М.Прокудин-Горский. Часть Кыштымского завода с церковью. 1909...
Зарастающая Россия. Часть 5.
... лет спустяС.М.Прокудин-Горский. Часть Златоустовского завода. Снято с запруды... и 105 лет спустя"Западная часть села Ныроб", 1913 годТобольск, 1912...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>