Зарастающая Россия. Часть 9
08:41. 2 ноября 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Центр Новокузнецка 1925 год. Леса крайне мало
Современный вид
***
Сравнение видов Томска
Белое озеро. На заднем плане – Дом науки П.И.Макушина. В настоящее время в здании размещается театр “Скоморох”
Воскресенский (ныне Октябрьский) взвоз.
Источник
Городские виды не так информативны в плане этой темы. К тому же труднее что-то доказать скептикам. Что лесов в Сибири было гораздо мешьше чем сейчас. И это не связано с их вырубками в те времена, выпасом скота и т.д. Это связано с посткатастрофическим восстановлением природы. Которое продолжается и сейчас.
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На холме – редкий и тонкий лес
Источник
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СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Поездка на поезде по Трансибу
Сейчас подобные сопки покрыты гораздо более густым лесом, чем даже в середине 20в.
Источник
***
Старейшее известное фото Красноярска
Кликабельно. Деревьев вдоль р.Качи (приток Енисея) нет. Русло Качи с протоками.
Современный вид. Пойма Качи застроена, речки совсем не видно
Современный вид на эту часть города
Источник
***
Среднеколымский район. Зарастающее озеро
***
Пример изменения климата: за 100 лет “лысые” Уральские горы поросли лесом
Скалистая сопка у горы Круглица в 1914 году, на нижнем — это же место спустя без малого сто лет.
Сосновые рощи, которые за сто лет покрыли холодные горные склоны, появились благодаря ряду факторов. Например, увеличилась влажность: если в 1840 году максимум осадков на Таганае составлял 270 мм. то сейчас — все 300 мм. Кроме того, существенно потеплело: летом на 1,2 градуса, зимой — на 1,8. Этих, казалось бы, незначительных изменений хватило, чтобы полностью преобразить облик южноуральских хребтов.
Источник
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
Центр Новокузнецка 1925 год. Леса крайне мало
Современный вид
***
Сравнение видов Томска
Белое озеро. На заднем плане – Дом науки П.И.Макушина. В настоящее время в здании размещается театр “Скоморох”
Воскресенский (ныне Октябрьский) взвоз.
Источник
Городские виды не так информативны в плане этой темы. К тому же труднее что-то доказать скептикам. Что лесов в Сибири было гораздо мешьше чем сейчас. И это не связано с их вырубками в те времена, выпасом скота и т.д. Это связано с посткатастрофическим восстановлением природы. Которое продолжается и сейчас.
***
На холме – редкий и тонкий лес
Источник
***
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Поездка на поезде по Трансибу
Сейчас подобные сопки покрыты гораздо более густым лесом, чем даже в середине 20в.
Источник
***
Старейшее известное фото Красноярска
Кликабельно. Деревьев вдоль р.Качи (приток Енисея) нет. Русло Качи с протоками.
Современный вид. Пойма Качи застроена, речки совсем не видно
Современный вид на эту часть города
Источник
***
Среднеколымский район. Зарастающее озеро
***
Пример изменения климата: за 100 лет “лысые” Уральские горы поросли лесом
Скалистая сопка у горы Круглица в 1914 году, на нижнем — это же место спустя без малого сто лет.
Сосновые рощи, которые за сто лет покрыли холодные горные склоны, появились благодаря ряду факторов. Например, увеличилась влажность: если в 1840 году максимум осадков на Таганае составлял 270 мм. то сейчас — все 300 мм. Кроме того, существенно потеплело: летом на 1,2 градуса, зимой — на 1,8. Этих, казалось бы, незначительных изменений хватило, чтобы полностью преобразить облик южноуральских хребтов.
Источник
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
Источник: sibved.livejournal.com