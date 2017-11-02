Вся правда о современных сигаретах

Среди всех курильщиков бытует мнение, что никотин в сигаретах не вреден, а весь отрицательный эффект несут смолы. Так ли это? В данной статье мы попытаемся разобраться, из чего сделаны сигареты, и что входит в их помимо табака. Так же более детально затронем тему смол и их химический состав. В сигаретах есть около 600 ингредиентов.

При горении, в составе сигаретного дыма насчитывается более 7000 химических элементов. По крайней мере, 69 из этих химических веществ, могут вызывать рак, и многие из них ядовиты. Этот состав практически не изменен, будь то winston или parliament. Начнем, пожалуй, с самого известного элемента – никотин. Это натуральный элемент, который входит в состав табака в сигаретах, является наркотическим веществом, а попадание большого количества в организм по своему эффекту соответствует яду. Содержащийся в табачных листьях никотин, несет функцию защиты растений от вредителей. Большая доза никотина может стать причиной никотинового отравления, которое сопровождается: слабостью в теле, тошнотой и головокружениями. При серьезном отравлении – оброчное состояние, судороги.

Продолжительное курение может быть связанно с никотинизмом – хроническое отравление, при котором наблюдается снижение внимательности, работоспособности и памяти. Сам никотин не является канцерогеном. Угарный газ – не имеет своего запаха и цвета, обладает более высокой степенью соединяемости с гемоглобином, по сравнению с кислородом. Это напрямую влияет на работу дыхательной системы, сердца и кровеносных сосудов, при большом содержании в крови он понижает уровень кислорода, повреждает кровеносные артерии и коронарные сосуды. Как следствие, легкие перестают правильно работать, повышен шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В состав табачного дыма так же входят смолы. Вдыхаемый дым – это концентрированная аэрозоль, состоящая из органических и неорганических веществ, а также летучих и полу летучих соединений. Смолы, как конденсат процесса охлаждения, оседают в легких и на дыхательных путях. Так же они могут попадать в пищевод. Химические вещества, поражают легкие и другие внутренние органы, ухудшая их функции и вызывая серьезные заболевания. Именно в смолах содержится более 60 канцерогенов различных видов, а так же вещества активизирующие действие табачных канцерогенов