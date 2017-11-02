Владимир Путин посетит Челябинск: успехи, о которых мало говорят
В Челябинске с 8 на 9 ноября пройдет российско-казахстанский форум, который посетит и президент России Владимир Путин. Во время своего визита он осмотрит также ряд городских объектов, в число которых вошел и компрессорный завод в Красноармейском районе. Особенность ЧКЗ в том, что он построен практически «с нуля» в чистом поле, а сейчас стал успешным предприятием.
Планируется, что Владимир Путин встретится также с работниками завода. Впрочем, все проблемные вопросы предприятия всегда на контроле у руководства области. Когда в 2014 году возникли сложности с решением земельного вопроса и подключением, и.о. главы области Борис Дубровский принял в судьбе завода непосредственное участие, и дело сдвинулось с «мертвой точки».
На сегодняшний день объем заказов ЧКЗ только за первый квартал 2017 года составил порядка 750 млн. рублей. Руководство завода в лице Альберта Ялалетдинова отмечает, что после проведенной модернизации на предприятии возможно не только снижение себестоимости производимой продукции, улучшение ее качества и расширение номенклатуры, но превращение завода в современное высокотехнологичное производство, которое сможет конкурировать с ведущими мировыми компаниями.
Не только сохраниться на рынке, но и добиться больших успехов. Произведенные заводом компрессорные станции и оборудование по сжатию воздуха, насосные станции и автономные дизель-генераторные установки работают и в России, и в странах СНГ, в Казахстане, Монголии и др. странах. Руководство завода планирует ввести в работу новые производства, что даст возможность новые рабочие места. Экономика области только выиграет.
Предстоящий форум важен еще и тем, что в рамках этого мероприятия состоится встреча Путина с Нурсултаном Назарбаевым на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Десятки российских регионов контактируют с казахстанскими партнерами, поэтому так важен межрегиональный форум для сотрудничества наших стран.
Экономическая политики Путина, как видим, приносит свои плоды. По состоянию на 2017 год объемы дотация для Челябинской области будут сокращены на 1,4 млрд. рублей, что свидетельствует об улучшении экономического состояния региона. Область получила в этом году больше доходов из-за роста цен на сырье, да и планомерное развитие больших предприятий регионов влияет на формирование налогового потенциала. ЧКЗ становится все более перспективным предприятием для развития региона и государства в целом. Чем больше таких успешных заводов, тем лучше.
Все эти предприятия российский лидер держит на контроле. Так, в прошлом году во время рабочей поездки в Челябинск он посетил металлургический завод и также успел пообщаться с его работниками. Да, ни одна мелочь не ускользнет от его глаз. И это замечательно. Наша страна продолжает развиваться и под санкциями, что не может не радовать.
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Кто закажет лафет для Чубайса.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=499&v=VN9ZxXGLomo
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правильно,Сталин не ездил на такие заводы..потому что их по 80 в месяц открывалось..просто отвлекаться не хотел на мелочи.Будто путину больше делать нечего или для успокоения мол всё таки что то делаю.
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Все это прекрасно,вопрос ,какая зарплата на этих прекрасных заводах,у токаря,слесаря и прочих “ватников”? И сколько “оффисыантов” (управленцев)?По одному на каждого работника или по семь?
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Мы все живем как будто, но
Не будоражат нас давно
Ни паровозные свистки,
Ни пароходные гудки.
Иные – те, кому дано,-
Стремятся вглубь – и видят дно,-
Но – как навозные жуки
И мелководные мальки…
А рядом случаи летают, словно пули,-
Шальные, запоздалые, слепые, на излете,-
Одни под них подставиться рискнули -
И сразу: кто – в могиле, кто – в почете.
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Если великий сам держит все на контроле и вмешивается во все дела, то за чем тогда народ кормит многомиллионную армию чиновников всех уровней. А дотацию сократили всем не только Челябинску. У пиндосов кризис. Туда нужно отправлять деньги. Поэтому пасходы сокращают на все полезное для России и Набиулина ставки не понижает. Цель одна. Как можно больше отправить денег пиндосам