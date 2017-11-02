Владимир Путин посетит Челябинск: успехи, о которых мало говорят

В Челябинске с 8 на 9 ноября пройдет российско-казахстанский форум, который посетит и президент России Владимир Путин. Во время своего визита он осмотрит также ряд городских объектов, в число которых вошел и компрессорный завод в Красноармейском районе. Особенность ЧКЗ в том, что он построен практически «с нуля» в чистом поле, а сейчас стал успешным предприятием.

Планируется, что Владимир Путин встретится также с работниками завода. Впрочем, все проблемные вопросы предприятия всегда на контроле у руководства области. Когда в 2014 году возникли сложности с решением земельного вопроса и подключением, и.о. главы области Борис Дубровский принял в судьбе завода непосредственное участие, и дело сдвинулось с «мертвой точки».

На сегодняшний день объем заказов ЧКЗ только за первый квартал 2017 года составил порядка 750 млн. рублей. Руководство завода в лице Альберта Ялалетдинова отмечает, что после проведенной модернизации на предприятии возможно не только снижение себестоимости производимой продукции, улучшение ее качества и расширение номенклатуры, но превращение завода в современное высокотехнологичное производство, которое сможет конкурировать с ведущими мировыми компаниями.

Не только сохраниться на рынке, но и добиться больших успехов. Произведенные заводом компрессорные станции и оборудование по сжатию воздуха, насосные станции и автономные дизель-генераторные установки работают и в России, и в странах СНГ, в Казахстане, Монголии и др. странах. Руководство завода планирует ввести в работу новые производства, что даст возможность новые рабочие места. Экономика области только выиграет.

Предстоящий форум важен еще и тем, что в рамках этого мероприятия состоится встреча Путина с Нурсултаном Назарбаевым на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Десятки российских регионов контактируют с казахстанскими партнерами, поэтому так важен межрегиональный форум для сотрудничества наших стран.

Экономическая политики Путина, как видим, приносит свои плоды. По состоянию на 2017 год объемы дотация для Челябинской области будут сокращены на 1,4 млрд. рублей, что свидетельствует об улучшении экономического состояния региона. Область получила в этом году больше доходов из-за роста цен на сырье, да и планомерное развитие больших предприятий регионов влияет на формирование налогового потенциала. ЧКЗ становится все более перспективным предприятием для развития региона и государства в целом. Чем больше таких успешных заводов, тем лучше.

Все эти предприятия российский лидер держит на контроле. Так, в прошлом году во время рабочей поездки в Челябинск он посетил металлургический завод и также успел пообщаться с его работниками. Да, ни одна мелочь не ускользнет от его глаз. И это замечательно. Наша страна продолжает развиваться и под санкциями, что не может не радовать.